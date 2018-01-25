Украинские новости: «Нафтогаз» засекретил победу над «Газпромом» Компания «Нафтогаз Украины» засекретила свою победу над российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Как пишут «Украинские новости», «Нафтогаз» также не показал решение суда ни администрации президента Украины, ни кабинету министров, ни Министерству юстиции, которое обычно сопровождает украинскую сторону в международных судах. 25 января 2018 Украинские новости

У них просто другое видение истории: замглавы Нацгвардии рассказал о полке «Азов» Заместитель главы украинской Нацгвардии по работе с личным составом Ярослав Сподар рассказал изданию «Украинские новости» о полке «Азов», многие бойцы которого придерживаются откровенно нацистских взглядов. Военный отметил, что «Азов» является одним из лучших подразделений Нацгвардии, а в том, что его бойцы имеют другую точку зрения на национал-социалистические движения в Германии, нет ничего плохого. 17 августа 2017 Украинские новости

УН: Депутата Савченко оставили без зарплаты из-за отсутствия на работе В октябре 2014 года Надежда Савченко была избрана депутатом Верховной рады, однако за все это время зарплата ей так и не начислялась. Как пояснили «Украинским новостям» в аппарате Рады, Савченко не получала денег из-за отсутствия на рабочем месте. 12 апреля 2016 Украинские новости

Украинские новости: По итогам работы Яценюк остался без премии Журналисты «Украинских новостей» выяснили, что всего 4 человека из кабинета министров Украины не получили премию по результатам работы за прошлый год. Как пишет издание, среди «счастливчиков», оставшихся без «тринадцатой зарплаты», оказался и премьер-министр Арсений Яценюк. 21 января 2016 Украинские новости

Украинская оппозиция обжалует запрет советских фильмов Партия «Оппозиционный блок» решила судиться с Министерством культуры Украины из-за запрета на советские фильмы, поскольку в них снялись актеры, якобы угрожающие национальной безопасности страны. Как передают «Украинские новости», оппозиция считает это ограничением прав украинских граждан, к тому же угроза для Украины от лиц из запретного списка никак не подтверждена. 12 января 2016 Украинские новости

Порошенко заменит советские стандарты образования на европейские Украинский лидер пообещал пересмотреть доставшиеся от советской власти стандарты образования. «Украинские новости» сообщают, что Петр Порошенко планирует в течение 2016 года «создать законодательную основу для современного европейского патриотического образования». 12 января 2016 Украинские новости

Министр обороны Полторак: Прогуляться по Украине у Путина уже не получится Самое главное, что удалось сделать Украине - создать боеспособную армию и «остановить врага», заявил в интервью «Украинским новостям» министр обороны страны Степан Полторак. Кроме того, политик отметил, что на территории страны невозможно разместить военную базу США, так как украинские законы не предусматривают этого. 4 января 2016 Украинские новости

Украинские новости: Анкара дала Киеву совет, как вернуть Крым Турция никогда не признает оккупацию Крыма Россией, заявил посол Турции на Украине Йонет Джан Тезель в интервью «Украинским новостям». По его словам, Украине для возвращения «аннексированного РФ Крыма» нужно создать мощный «юридический файл» и не делать никаких отступлений от правовых позиций. 6 декабря 2015 Украинские новости

Пранкеры Лексус и Вован взяли на себя переговоры с Украиной По словам российских пранкеров, они «от лица властей» неоднократно звонили украинским чиновникам, чтобы способствовать решению проблемы с авиасообщением. Однако представители «Международных авиалиний Украины» уверяют, что их президент общался только с настоящим главой «Аэрофлота», отмечают «Новости Украины». 30 октября 2015 Украинские новости

Киев оплатил российский газ, но его хватит всего на сутки Украинская компания «Нафтогаз» перевела «Газпрому» 15 миллионов долларов в качестве предоплаты за газ. Однако при нынешних объемах поставок этой суммы хватит всего на одни сутки, сообщает издание «Українські новини». 27 февраля 2015 Украинские новости