УН: бывший госсекретарь США войдёт в состав совета директоров украинского мобильного оператора

Бывший госсекретарь США Майк Помпео присоединяется к совету директоров украинского оператора мобильной связи «Киевстар». Как передают «Украинские новости», Помпео войдёт в совет директоров как независимый неисполнительный директор.

Глобальный оператор цифровых коммуникаций VEON объявил, что бывший госсекретарь США Майк Помпео присоединяется к совету директоров оператора мобильной связи «Киевстар». Как пишут «Украинские новости», по сообщению компании, Помпео войдёт в совет директоров «Киевстара» как независимый неисполнительный директор.

Помпео — выпускник военной академии в Вест-Пойнте. Получил степень доктора права в Гарвардском университете. Занимал должность 70-го госсекретаря США в 2018—2021 годах и шестого директора Центрального разведывательного управления в 2017—2018 годах.

«Я с гордостью присоединяюсь к VEON и «Киевстар» в их чрезвычайной службе народу Украины. Я также поздравляю материнскую компанию «Киевстара» VEON за её лидерство в инвестировании в Украину и инициативу Invest in Ukraine NOW», — сказал Помпео, комментируя своё назначение.

Он убеждён, что свободное предпринимательство и инвестиции обеспечат экономическое будущее и успех Украины.

«Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в эти достойные похвалы усилия», — заявил бывший госсекретарь США.