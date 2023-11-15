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УН: бывший госсекретарь США войдёт в состав совета директоров украинского мобильного оператора

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Бывший госсекретарь США Майк Помпео присоединяется к совету директоров украинского оператора мобильной связи «Киевстар». Как передают «Украинские новости», Помпео войдёт в совет директоров как независимый неисполнительный директор.
УН: бывший госсекретарь США войдёт в состав совета директоров украинского мобильного оператора
AP
Глобальный оператор цифровых коммуникаций VEON объявил, что бывший госсекретарь США Майк Помпео присоединяется к совету директоров оператора мобильной связи «Киевстар». Как пишут «Украинские новости», по сообщению компании, Помпео войдёт в совет директоров «Киевстара» как независимый неисполнительный директор.
 
Помпео — выпускник военной академии в Вест-Пойнте. Получил степень доктора права в Гарвардском университете. Занимал должность 70-го госсекретаря США в 2018—2021 годах и шестого директора Центрального разведывательного управления в 2017—2018 годах.
 
«Я с гордостью присоединяюсь к VEON и «Киевстар» в их чрезвычайной службе народу Украины. Я также поздравляю материнскую компанию «Киевстара» VEON за её лидерство в инвестировании в Украину и инициативу Invest in Ukraine NOW», — сказал Помпео, комментируя своё назначение. 
 
Он убеждён, что свободное предпринимательство и инвестиции обеспечат экономическое будущее и успех Украины. 
 
«Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в эти достойные похвалы усилия», — заявил бывший госсекретарь США.
 
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