УН: без новых вливаний не потянуть — в Киеве призывают США не жалеть денег на Украину

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что бюджет России на военную кампанию в 2024 году больше украинского в 2,5 раза. Как пишут «Украинские новости», он отметил, что поддержка Соединённых Штатов является критически важной для Украины, поэтому Киев надеется, что администрация США сможет найти решение для её сохранения.

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что бюджет России на военную кампанию в 2024 году больше украинского в 2,5 раза. Как пишут «Украинские новости», он акцентировал внимание на важности поддержки Украины международными партнёрами и сообщил об украинских финансовых потребностях во внешней помощи в 2024 году.

Марченко отметил, что поддержка Соединённых Штатов является критически важной для Украины, поэтому Киев надеется, что администрация США сможет найти решение для её сохранения. Он подчеркнул, что война всё ещё продолжается и для успеха Украине нужна помощь.

«Бюджет Украины на военную кампанию в 2024 году — 40,7 миллиарда долларов, России — 115 миллиардов долларов, более чем в 2,5 раза больше. Мы направляем все доходы госбюджета и внутренние заимствования по финансированию военной кампании. Без поддержки наших международных партнёров нам пришлось бы значительно снизить невоенные расходы», — сказал министр.

По его словам, доля военных расходов составляет более 50% общего бюджета и около 21% от ВВП на 2024 год. Украинские финансовые потребности во внешней помощи в 2024 году составляют $41 млрд.

«Поддержка Украины в интересах Запада, чтобы защитить все другие страны от распространения российской империалистической болезни. Если Украина не устоит, Россия может напасть на другие страны», — добавил он.