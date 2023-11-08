УН: без новых вливаний не потянуть — в Киеве призывают США не жалеть денег на Украину
Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что бюджет России на военную кампанию в 2024 году больше украинского в 2,5 раза. Как пишут «Украинские новости», он акцентировал внимание на важности поддержки Украины международными партнёрами и сообщил об украинских финансовых потребностях во внешней помощи в 2024 году.
Марченко отметил, что поддержка Соединённых Штатов является критически важной для Украины, поэтому Киев надеется, что администрация США сможет найти решение для её сохранения. Он подчеркнул, что война всё ещё продолжается и для успеха Украине нужна помощь.
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