Украинская правда: до ареста Савченко остался только один шаг Регламентный комитет украинской Верховной рады единогласно проголосовал за снятие неприкосновенности, задержание и арест Надежды Савченко. Как пишет «Украинская правда», теперь за представление комитета должна проголосовать на своём заседании Верховная рада. 22 марта 2018 Украинская правда

Порошенко: результаты выборов в Крыму — филькина грамота Президент Украины Пётр Порошенко назвал результаты выборов в Крыму филькиной грамотой. Как пишет «Украинская правда», он также поставил под сомнение легитимность президентских выборов и на остальной территории России. 19 марта 2018 Украинская правда

Украинская правда: Климкин призвал отобрать у России ЧМ-2018 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал отобрать у России право поведения чемпионата мира по футболу. Как сообщает «Украинская правда», дипломат считает, что отравление экс-шпиона Скрипаля является делом рук Кремля, поэтому Россию нужно лишить этого престижного мирового турнира. 15 марта 2018 Украинская правда

УП: НАТО признало в Украине «страну-аспиранта» НАТО, наконец-то, присвоило Украине статус «страны-аспиранта», то есть государства, стремящегося вступить в альянс, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на официальный сайт военного блока. Как отмечается в статье, ранее на сайте НАТО писали, что Киев «с 2010 года не имеет формальных стремлений к членству». 10 марта 2018 Украинская правда

Климкин: Украина будет добиваться права свободно торговать с Америкой Павел Климкин заявил, что Украина будет добиваться введения зоны свободной торговли с США. Как передаёт «Украинская правда», глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что Киев уверен в чрезвычайном потенциале для развития торгово-экономического сотрудничества с Вашингтоном. 6 марта 2018 Украинская правда

УП: «Газпром» решил расторгнуть контракты с «Нафтогазом» из-за решения Стокгольмского арбитража Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что из-за решения Стокгольмского арбитража компания вынуждена начать процедуру расторжения действующих контрактов с украинским «Нафтогазом», сообщает «Украинская правда». «Арбитры аргументировали своё решение резким ухудшением состояния украинской экономики, мы категорически против того, чтобы за наш счёт решались экономические проблемы Украины», — заявил он. 3 марта 2018 Украинская правда

Украинский вице-премьер: Польша не восстанавливает разрушенные украинские памятники В Польше разрушено восемь украинских памятников, которые до сих пор не восстановлены, заявил украинский вице-премьер Павел Розенко. Как пишет «Украинская правда», политик отметил, что украинская сторона просит Польшу независимо от статуса памятников обеспечить их надлежащую защиту или их восстановление в случае повреждения или вандализма. 23 февраля 2018 Украинская правда

Волкер: одними комплексами Javelin США на Украине не ограничатся Ракетные комплексы Javelin будут лишь частью американской помощи для Украины, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. В интервью «Украинской правде» дипломат рассказал, что цель США – восполнить пробелы в вооружении украинской армии и повысить способность ВСУ защищать свою территорию. 21 февраля 2018 Украинская правда

МИД Украины: белорусские миротворцы не должны появляться в Донбассе Министерство иностранных дел Украины не считает возможным участие Белоруссии в миротворческой миссии ООН в Донбассе. Как передаёт «Украинская правда», заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Минск является членом Организации договора о коллективной безопасности – военно-политического блока во главе с Россией. 20 февраля 2018 Украинская правда

УП: полиция решила не вмешиваться в антироссийские погромы в Киеве В ходе акции «Смерть России» украинские националисты разгромили здания российских банков и культурного центра в Киеве, сообщает «Украинская правда». Как отмечает издание, правоохранительные органы в действия радикалов не вмешивались и не препятствовали им. 18 февраля 2018 Украинская правда