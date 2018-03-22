Украинская правда
Украинская правда: до ареста Савченко остался только один шаг
Регламентный комитет украинской Верховной рады единогласно проголосовал за снятие неприкосновенности, задержание и арест Надежды Савченко. Как пишет «Украинская правда», теперь за представление комитета должна проголосовать на своём заседании Верховная рада.
Порошенко: результаты выборов в Крыму — филькина грамота
Президент Украины Пётр Порошенко назвал результаты выборов в Крыму филькиной грамотой. Как пишет «Украинская правда», он также поставил под сомнение легитимность президентских выборов и на остальной территории России.
Украинская правда: Климкин призвал отобрать у России ЧМ-2018
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал отобрать у России право поведения чемпионата мира по футболу. Как сообщает «Украинская правда», дипломат считает, что отравление экс-шпиона Скрипаля является делом рук Кремля, поэтому Россию нужно лишить этого престижного мирового турнира.
УП: НАТО признало в Украине «страну-аспиранта»
НАТО, наконец-то, присвоило Украине статус «страны-аспиранта», то есть государства, стремящегося вступить в альянс, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на официальный сайт военного блока. Как отмечается в статье, ранее на сайте НАТО писали, что Киев «с 2010 года не имеет формальных стремлений к членству».
Климкин: Украина будет добиваться права свободно торговать с Америкой
Павел Климкин заявил, что Украина будет добиваться введения зоны свободной торговли с США. Как передаёт «Украинская правда», глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что Киев уверен в чрезвычайном потенциале для развития торгово-экономического сотрудничества с Вашингтоном.
УП: «Газпром» решил расторгнуть контракты с «Нафтогазом» из-за решения Стокгольмского арбитража
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что из-за решения Стокгольмского арбитража компания вынуждена начать процедуру расторжения действующих контрактов с украинским «Нафтогазом», сообщает «Украинская правда». «Арбитры аргументировали своё решение резким ухудшением состояния украинской экономики, мы категорически против того, чтобы за наш счёт решались экономические проблемы Украины», — заявил он.
Украинский вице-премьер: Польша не восстанавливает разрушенные украинские памятники
В Польше разрушено восемь украинских памятников, которые до сих пор не восстановлены, заявил украинский вице-премьер Павел Розенко. Как пишет «Украинская правда», политик отметил, что украинская сторона просит Польшу независимо от статуса памятников обеспечить их надлежащую защиту или их восстановление в случае повреждения или вандализма.
Волкер: одними комплексами Javelin США на Украине не ограничатся
Ракетные комплексы Javelin будут лишь частью американской помощи для Украины, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. В интервью «Украинской правде» дипломат рассказал, что цель США – восполнить пробелы в вооружении украинской армии и повысить способность ВСУ защищать свою территорию.
МИД Украины: белорусские миротворцы не должны появляться в Донбассе
Министерство иностранных дел Украины не считает возможным участие Белоруссии в миротворческой миссии ООН в Донбассе. Как передаёт «Украинская правда», заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Минск является членом Организации договора о коллективной безопасности – военно-политического блока во главе с Россией.
УП: полиция решила не вмешиваться в антироссийские погромы в Киеве
В ходе акции «Смерть России» украинские националисты разгромили здания российских банков и культурного центра в Киеве, сообщает «Украинская правда». Как отмечает издание, правоохранительные органы в действия радикалов не вмешивались и не препятствовали им.
Украинская правда: в Раде предложили заменить «Здравия желаю» на «Слава Украине»
На Украине на законодательном уровне собираются изменить воинское приветствие. Как пишет «Украинская правда», советские приветствия «Здравствуйте, товарищи» и «Здравия желаю» хотят заменить на «Слава Украине» и «Героям слава».