УП: страны G7 в Токио обсудят поставки ПВО для Украины

Украина будет оставаться главным вопросом повестки дня глав МИД стран G7 на встрече в Токио. Как пишет «Украинская правда», глава МИД Германии рассказала, что западные союзники Киева обсудят вопрос создания щита противовоздушной обороны для Украины.

Украина будет оставаться главным вопросом повестки дня глав МИД стран G7 на встрече в Токио 7—8 ноября. Как пишет «Украинская правда», об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

По её словам, если страны G7 исчерпают поддержку Киева, президент России Владимир Путин «беспощадно этим воспользуется — с ужасными последствиями для народа Украины и Европы», тогда как игроки в других регионах мира также сделают из этого «неправильные выводы».

«Вот почему так важно, чтобы мы, как G7, продолжали решительно и всесторонне поддерживать Украину. Вот почему, например, мы продолжим работать вместе над созданием щита противовоздушной обороны для Украины», — отметила Бербок.

Как напоминает издание, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что стоимость ракеты противовоздушной обороны — в разы меньше, чем ремонт последствий попадания в энергетическую инфраструктуру, поэтому выгоднее сразу инвестировать в противовоздушную оборону.