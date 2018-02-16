Сегодня: из-за цен украинцы «разлюбили» колбасу и налегают на хлеб и курятину По данным исследований, украинцы стали значительно реже питаться мясными и колбасными продуктами, предпочитая им курятину, сообщает «Сегодня». Как объясняют эксперты, подобный выбор обусловлен низким уровнем покупательной способности населения и высокой конкурентоспособностью курятины. Другими рекордсменами по покупкам стали хлебобулочные изделия и пиво. 16 февраля 2018 Сегодня

Сегодня: украинского учителя уличили в преподавании на «языке оккупанта» В украинском Днепре активисты требовали увольнения учителей и директоров школ, которые игнорируют требование преподавать на государственном языке. Как пишет «Сегодня», причиной протеста стал скандал в одном из учебных заведений. Учительница истории Украины обвинила свою коллегу в сепаратизме, поскольку та преподавала «на языке оккупанта». 1 февраля 2018 Сегодня

Сегодня: в Чехии изымают из школ «некорректные» карты с российским Крымом Чешское министерство образования изъяло из обращения выпущенный в 2017 году школьный атлас, в котором Крым обозначен как территория России. Как пишет «Сегодня», ранее одна из таких карт была обнаружена в одной из школ, после чего бдительные родители проинформировали о ситуации посла Украины в Чехии. 1 февраля 2018 Сегодня

Сегодня: в этом году Грузия не будет покупать газ у России В 2018 году Грузия не будет покупать газ у России, поскольку потребности страны в голубом топливе полностью обеспечивает Азербайджан. Как передаёт «Сегодня», об этом заявил заместитель министра экономики Грузии Георгий Чиковани в ответ на обвинения представителей оппозиции, которые утверждали, что у Грузии нет денег на российское топливо. 31 января 2018 Сегодня

Сегодня: «путинский подарок» Украине — всего лишь предвыборная уловка Мнения украинских экспертов о том, стоит ли Украине забирать корабли и другую военную технику, оставшуюся в Крыму, разделились. Однако, как пишет «Сегодня», почти все специалисты придерживаются позиции, что такой «путинский подарок» носит исключительно предвыборный характер и направлен на демонстрацию попытки нормализовать отношения с Украиной. 18 января 2018 Сегодня

Сегодня: украинские специалисты предпочитают быть грузчиками в Европе После введения безвиза на Украине усугубилась проблема трудовой миграции. Как пишет «Сегодня», квалифицированные кадры всё чаще уезжают в Европу, чтобы стать грузчиками, несмотря на то что украинские предприятия предлагают соцпакет и белую зарплату. 25 декабря 2017 Сегодня

Сегодня: «индекс оливье» на Украине вырос на 23% Из-за увеличения цен на продукты стоимость салата оливье на Украине увеличилась на 23%. Однако, как пишет «Сегодня», ближе к Новому году украинцам стоит ожидать скидки на товары, у которых прошла половина и более срока годности, поэтому приготовление главного новогоднего блюда может обойтись чуть дешевле. 18 декабря 2017 Сегодня

Русские сериалы и Диана Шурыгина: «Сегодня» выяснило, чего украинцы хотят от интернета Журналисты «Сегодня» выяснили, что больше всего искали украинцы в поисковике Google в 2017 году. Среди топовых запросов оказались целый ряд российских сериалов. Также граждан Незалежной волнуют спиннеры, способы обхода блокировки «ВКонтакте» и скандальная медийная персона Диана Шурыгина. 14 декабря 2017 Сегодня

Сегодня: из-за воровства в армии по Украине «гуляет» около 5 млн стволов В украинской армии участились случаи отправки оружия, патронов и гранат на чёрный рынок прямо из воинских частей. Как пишет издание «Сегодня», в Госреестре судебных решений лишь за неполный 2017 год насчитывается более 70 приговоров, касающихся продажи оружия и военного имущества. По оценкам экспертов, рынок нелегального оружия на Украине сейчас составляет около 5 млн стволов. 2 декабря 2017 Сегодня

За вакцинами — в Европу: на Украине зарождается «прививочный туризм» Родители, которые не могут найти на Украине какую-либо вакцину, всё чаще решают везти своих детей прививаться за границу. Как выяснили журналисты «Сегодня», некоторые родители даже объединяются, чтобы организовать групповой тур в Европу за вакцинами. 21 ноября 2017 Сегодня