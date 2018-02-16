Сегодня
Сегодня: из-за цен украинцы «разлюбили» колбасу и налегают на хлеб и курятину
По данным исследований, украинцы стали значительно реже питаться мясными и колбасными продуктами, предпочитая им курятину, сообщает «Сегодня». Как объясняют эксперты, подобный выбор обусловлен низким уровнем покупательной способности населения и высокой конкурентоспособностью курятины. Другими рекордсменами по покупкам стали хлебобулочные изделия и пиво.
Сегодня: украинского учителя уличили в преподавании на «языке оккупанта»
В украинском Днепре активисты требовали увольнения учителей и директоров школ, которые игнорируют требование преподавать на государственном языке. Как пишет «Сегодня», причиной протеста стал скандал в одном из учебных заведений. Учительница истории Украины обвинила свою коллегу в сепаратизме, поскольку та преподавала «на языке оккупанта».
Сегодня: в Чехии изымают из школ «некорректные» карты с российским Крымом
Чешское министерство образования изъяло из обращения выпущенный в 2017 году школьный атлас, в котором Крым обозначен как территория России. Как пишет «Сегодня», ранее одна из таких карт была обнаружена в одной из школ, после чего бдительные родители проинформировали о ситуации посла Украины в Чехии.
Сегодня: в этом году Грузия не будет покупать газ у России
В 2018 году Грузия не будет покупать газ у России, поскольку потребности страны в голубом топливе полностью обеспечивает Азербайджан. Как передаёт «Сегодня», об этом заявил заместитель министра экономики Грузии Георгий Чиковани в ответ на обвинения представителей оппозиции, которые утверждали, что у Грузии нет денег на российское топливо.
Сегодня: «путинский подарок» Украине — всего лишь предвыборная уловка
Мнения украинских экспертов о том, стоит ли Украине забирать корабли и другую военную технику, оставшуюся в Крыму, разделились. Однако, как пишет «Сегодня», почти все специалисты придерживаются позиции, что такой «путинский подарок» носит исключительно предвыборный характер и направлен на демонстрацию попытки нормализовать отношения с Украиной.
Сегодня: украинские специалисты предпочитают быть грузчиками в Европе
После введения безвиза на Украине усугубилась проблема трудовой миграции. Как пишет «Сегодня», квалифицированные кадры всё чаще уезжают в Европу, чтобы стать грузчиками, несмотря на то что украинские предприятия предлагают соцпакет и белую зарплату.
Сегодня: «индекс оливье» на Украине вырос на 23%
Из-за увеличения цен на продукты стоимость салата оливье на Украине увеличилась на 23%. Однако, как пишет «Сегодня», ближе к Новому году украинцам стоит ожидать скидки на товары, у которых прошла половина и более срока годности, поэтому приготовление главного новогоднего блюда может обойтись чуть дешевле.
Русские сериалы и Диана Шурыгина: «Сегодня» выяснило, чего украинцы хотят от интернета
Журналисты «Сегодня» выяснили, что больше всего искали украинцы в поисковике Google в 2017 году. Среди топовых запросов оказались целый ряд российских сериалов. Также граждан Незалежной волнуют спиннеры, способы обхода блокировки «ВКонтакте» и скандальная медийная персона Диана Шурыгина.
Сегодня: из-за воровства в армии по Украине «гуляет» около 5 млн стволов
В украинской армии участились случаи отправки оружия, патронов и гранат на чёрный рынок прямо из воинских частей. Как пишет издание «Сегодня», в Госреестре судебных решений лишь за неполный 2017 год насчитывается более 70 приговоров, касающихся продажи оружия и военного имущества. По оценкам экспертов, рынок нелегального оружия на Украине сейчас составляет около 5 млн стволов.
За вакцинами — в Европу: на Украине зарождается «прививочный туризм»
Родители, которые не могут найти на Украине какую-либо вакцину, всё чаще решают везти своих детей прививаться за границу. Как выяснили журналисты «Сегодня», некоторые родители даже объединяются, чтобы организовать групповой тур в Европу за вакцинами.
Сегодня: сербские депутаты требуют признать Крым российским
Депутаты Сербской радикальной партии подготовили требование к властям официально признать Крым неотъемлемой частью России. Как сообщает «Сегодня», депутат Александр Шешель заявил, что Белград не может ожидать поддержки Москвы по спорным территориальным вопросам, если сам не признает территориальную целостность России.