Левый берег
ЛБ: Климкин предложил «трудоустроить» высланных из России британских дипломатов
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил трудоустроить высланных из России британских дипломатов в своей стране. Как пишет «Левый берег», Климкин заявил, что министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону понравилась эта идея.
Левый берег: Украина готовится к разрыву договора о дружбе с Россией
МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией. Как пишет «Левый берег», окончательное решение этого вопроса остаётся за президентом Петром Порошенко.
Левый берег: Климкин диагностировал у Собчак «политическую шизофрению»
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал желание кандидата в президенты России Ксении Собчак получить разрешение Украины для посещения российского Крыма политической шизофренией. Как передаёт «Левый берег», по мнению дипломата, «законный» въезд на территорию республики с разрешения Киева никак не вяжется с предвыборной кампанией Собчак на «оккупированной территории».
Левый берег: Волкер заявил о необходимости ликвидировать ДНР и ЛНР
Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и такие образования, как ЛНР и ДНР, должны быть ликвидированы, — об этом, как сообщает «Левый берег», заявил специальный представитель США на Украине Курт Волкер. По его словам, Донецкая и Луганская народные республики «были созданы Россией», чтобы замаскировать её деятельность, и они не соответствуют украинской Конституции.
Левый берег: украинский чиновник уличил Польшу в покрывательстве вандализма
Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович обвинил польские власти в том, что они не осуждают акты вандализма в отношении украинских памятников. Как пишет «Левый берег», Вятрович отметил, что в период с 2014 по 2017 год в Польше было совершено 15 нападений на памятные для украинцев места, но правоохранительные органы страны не установили непосредственных виновников, при этом польская сторона не стала восстанавливать памятники.
Левый берег: Киев запретил ещё три «антиукраинские» книги из России
Украинский комитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввозить в страну ещё три российские книги. Как передаёт «Левый берег», теперь в списке книг, запрещённых к ввозу на Украину, насчитывается 28 позиций.
ЛБ: Украина осудила вхождение армии Южной Осетии в состав Вооружённых сил России
В МИД Украины осудили ратификацию соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений Вооружённых сил Южной Осетии в состав Вооружённых сил России. Как передаёт «Левый берег», в украинском ведомстве это назвали «очередным провокационным шагом» и «продолжением политики Кремля по дестабилизации ситуации в регионе».
Левый берег: украинцы не могут проститься с запрещёнными российскими сайтами
Российские ресурсы «ВКонтакте» и «Яндекс», запрещённые на Украине, в декабре 2017 года вошли пятёрку самых посещаемых сайтов среди украинских пользователей. Как пишет «Левый берег», в десятку самых популярных сайтов вошли «Одноклассники» и mail.ru, против которых Киев также ввёл санкции.
300 украинцев: Саакашвили ищет смельчаков для следующей власти в Киеве
Михаил Саакашвили после «вынужденного перерыва» заявил о возобновлении своих поездок по регионам Украины. Как пишет «Левый берег», экс-президент Грузии написал на своей странице в Facebook, что будет «искать 300 спартанцев для следующей власти на Украине».
Левый берег: 70% украинских призывников не явились в военкоматы
Военные комиссариаты Украины отчитались о выполнении государственного задания по осеннему призыву военнослужащих срочной службы. Однако, как пишет «Левый берег», в ВСУ также отметили, что около 70% призывников не явились по повестке и треть из них находятся в розыске.
Левый берег: Саакашвили спрятался от обыска СБУ на крыше дома
Михаил Саакашвили взобрался на крышу пятиэтажного дома из-за обыска в квартире, где он живёт. Как пишет «Левый берег», СБУ проводит обыск в рамках расследуемого Генеральной прокуратурой Украины уголовного дела.