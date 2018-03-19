ЛБ: Климкин предложил «трудоустроить» высланных из России британских дипломатов Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил трудоустроить высланных из России британских дипломатов в своей стране. Как пишет «Левый берег», Климкин заявил, что министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону понравилась эта идея. 19 марта 2018 Левый берег

Левый берег: Украина готовится к разрыву договора о дружбе с Россией МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией. Как пишет «Левый берег», окончательное решение этого вопроса остаётся за президентом Петром Порошенко. 15 марта 2018 Левый берег

Левый берег: Климкин диагностировал у Собчак «политическую шизофрению» Глава МИД Украины Павел Климкин назвал желание кандидата в президенты России Ксении Собчак получить разрешение Украины для посещения российского Крыма политической шизофренией. Как передаёт «Левый берег», по мнению дипломата, «законный» въезд на территорию республики с разрешения Киева никак не вяжется с предвыборной кампанией Собчак на «оккупированной территории». 7 марта 2018 Левый берег

Левый берег: Волкер заявил о необходимости ликвидировать ДНР и ЛНР Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и такие образования, как ЛНР и ДНР, должны быть ликвидированы, — об этом, как сообщает «Левый берег», заявил специальный представитель США на Украине Курт Волкер. По его словам, Донецкая и Луганская народные республики «были созданы Россией», чтобы замаскировать её деятельность, и они не соответствуют украинской Конституции. 4 марта 2018 Левый берег

Левый берег: украинский чиновник уличил Польшу в покрывательстве вандализма Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович обвинил польские власти в том, что они не осуждают акты вандализма в отношении украинских памятников. Как пишет «Левый берег», Вятрович отметил, что в период с 2014 по 2017 год в Польше было совершено 15 нападений на памятные для украинцев места, но правоохранительные органы страны не установили непосредственных виновников, при этом польская сторона не стала восстанавливать памятники. 20 февраля 2018 Левый берег

Левый берег: Киев запретил ещё три «антиукраинские» книги из России Украинский комитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввозить в страну ещё три российские книги. Как передаёт «Левый берег», теперь в списке книг, запрещённых к ввозу на Украину, насчитывается 28 позиций. 6 февраля 2018 Левый берег

ЛБ: Украина осудила вхождение армии Южной Осетии в состав Вооружённых сил России В МИД Украины осудили ратификацию соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений Вооружённых сил Южной Осетии в состав Вооружённых сил России. Как передаёт «Левый берег», в украинском ведомстве это назвали «очередным провокационным шагом» и «продолжением политики Кремля по дестабилизации ситуации в регионе». 30 января 2018 Левый берег

Левый берег: украинцы не могут проститься с запрещёнными российскими сайтами Российские ресурсы «ВКонтакте» и «Яндекс», запрещённые на Украине, в декабре 2017 года вошли пятёрку самых посещаемых сайтов среди украинских пользователей. Как пишет «Левый берег», в десятку самых популярных сайтов вошли «Одноклассники» и mail.ru, против которых Киев также ввёл санкции. 17 января 2018 Левый берег

300 украинцев: Саакашвили ищет смельчаков для следующей власти в Киеве Михаил Саакашвили после «вынужденного перерыва» заявил о возобновлении своих поездок по регионам Украины. Как пишет «Левый берег», экс-президент Грузии написал на своей странице в Facebook, что будет «искать 300 спартанцев для следующей власти на Украине». 15 января 2018 Левый берег

Левый берег: 70% украинских призывников не явились в военкоматы Военные комиссариаты Украины отчитались о выполнении государственного задания по осеннему призыву военнослужащих срочной службы. Однако, как пишет «Левый берег», в ВСУ также отметили, что около 70% призывников не явились по повестке и треть из них находятся в розыске. 13 декабря 2017 Левый берег