Глава оппозиционной ХДС Фридрих Мерц предложил поставить на Украину немецкие истребители. В правительстве Олафа Шольца, однако, не видят в этом смысла, так как у Германии нет F-16, а украинские пилоты обучены летать только на этих истребителях. Der Spiegel также сообщает, что официальный Берлин понимает «страхи перед гонкой вооружения с Москвой» и надеется в будущем вернуться к политике разрядки с Россией.
Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) потребовал от правительства Шольца поставить на Украину немецкие истребители. Но Der Spiegel сообщает, что «федеральное правительство отклонило призыв лидера ХДС Фридриха Мерца». Пресс-секретарь немецкого правительства, Штефан Хебештрайт, указывает на уже одобренные поставки F-16 от других стран НАТО как аргумент против идеи Фридриха Мерца.
Хебештрайт обосновывает отказ тем, что Германия не располагает F-16, а полётам на других типах истребителей украинские пилоты не обучены. «Нет смысла передавать Украине различные типы истребителей, не увязывая это с вопросом о том, кто на самом деле сможет управлять такими самолётами», — заявил в понедельник журналистам Хебештрайт. «Несмотря на то что истребители выглядят очень похожими снаружи, они действуют совершенно по-разному, речь идёт о долгосрочном обучении», — продолжил Хебештрайт.
На пресс-конференции Хебештрайт также заявил, что «в правительстве понимают страх перед гонкой вооружений с Россией». По словам пресс-секретаря правительства Шольца, в Берлине «в долгосрочной перспективе хотят снова заключить с Россией соглашения о разоружении». Так Хебештрайт прокомментировал заявление о размещение в Германии американских ракет Tomahawk.
Der Spiegel напоминает, что Россия пообещала ответить на размещение американских ракет в Европе. «Европейские столицы могут стать мишенью для российских ракет», — пишет немецкий журнал, ссылаясь на Дмитрия Пескова. Хебештрайт заявил, что к подобным заявлениям России «в принципе всегда следует относиться серьёзно». Но в то же время для Хебештрайта новые высказывания Москвы — «не новость» и для переговоров о разоружении России нужно отказаться от текущего курса.
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