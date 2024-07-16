Пособники геноцида обвиняют Россию — WSWS о двойных стандартах Запада на Украине и в секторе Газа

Предполагаемые обвинения России в обстреле киевской больницы вызвали шквал осуждения со стороны мировых лидеров и ключевых западных СМИ, тогда как доказанные атаки Израиля с многочисленными жертвами среди палестинцев ими игнорируются, указывает World Socialist Web Site. Причины такого лицемерия в текущем насильственном переделе мира империалистическими державами, которые хотят заполучить львиную долю сырья, рабочей силы и рынков для своего правящего класса.

Обстрел детской больницы в Киеве, якобы совершённый Россией, вызвал возмущение у лидеров империалистических держав и международных СМИ, хотя сами они являются пособниками израильского геноцида в секторе Газа, пишет World Socialist Web Site. В ООН заявили, что «весьма вероятно» удар по больнице, в котором погибло два человека и ещё 16 оказались ранены, нанесли российские крылатые ракеты. США и Великобритания потребовали провести экстренное заседание Совбеза ООН, чтобы осудить атаку, а ключевые западные газеты опубликовали снимки с места трагедии как раз к началу саммита НАТО в Вашингтоне, итоги которого обострили противостояние с Россией.

Онлайн-платформа Международного комитета Четвёртого интернационала указывает на поразительное лицемерие Запада в этом вопросе. Израильский режим благодаря американским и немецким поставкам оружия уничтожил около 8% населения сектора Газа и большую часть гражданских построек, однако никто из политиков и редакторов, которые требуют последствий для России, не раскритиковал геноцид со стороны правительства Нетаньяху. Напротив, власти ввели жёсткие репрессивные меры по подавлению демонстраций и заклеймили «антисемитами» всех, кто выступает против варварства Израиля.

В октябре 2023 года ЦАХАЛ разбомбил больницу Аль-Ахли, где погибло около 500 человек. Западные страны поспешили опровергнуть вину Израиля, а Байден усомнился в числе жертв, которое сообщила палестинская сторона. Через месяц израильская армия совершила несколько атак на крупнейшую до войны больницу Аль-Шифа, превратившуюся в пустую развалину. Ни одна крупная газета нe напечатала передовицу или комментарий на это счёт, а США и Великобритания не посчитали нужным создать заседание Совбеза ООН, чтобы осудить действия Израиля, которые, в отличие от киевского госпиталя, были полностью доказаны.

Лицемерие в таких крупных масштабах имеет глубокие социальные корни. Империалистические державы участвуют в насильственном переделе мира, чтобы заполучить для своего правящего класса львиную долю сырья, рабочей силы и рынков. Эта борьба подтолкнула США и его союзников по НАТО спровоцировать Кремль, чтобы начать давно запланированную войну, цель которой — сделать из России полуколонию. Принцип «двойных стандартов», который Запад применяет к войнам и военным преступлениям, неизменно соответствует его глобальным амбициям, а уровень возмущения политиков и СМИ зависит от того, насколько конкретные действия согласуются с курсом правящего класса.