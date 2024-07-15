New York Post: основателю LinkedIn пришлось оправдываться за то, что желал Трампу стать «мучеником»

После покушения на Трампа учредитель портала LinkedIn и крупный спонсор Демпартии Рид Хоффман оказался в неприятном положении. Бизнесмену пришлось срочно вносить ясность по поводу его прошлых слов о том, что ему бы хотелось, чтобы экс-президент США стал «настоящим мучеником», сообщает New York Post.

После покушения на Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании сооснователь портала LinkedIn и крупный спонсор Демократической партии Рид Хоффман оказался в «затруднительном положении». Причиной стали его прошлые «подстрекательские комментарии» в адрес бывшего президента США, пишет New York Post.

На недавней конференции в Айдахо коллега-предприниматель Питер Тиль саркастично поблагодарил Хоффмана за тот, что вложился в судебные преследование против Трампа, тем самым превратив экс-главу Белого дома в «мученика». «Ага, хотелось бы мне сделать его настоящим мучеником», — ответил Хоффман.

Но бизнесмену пришлось внести ясность в свои слова в свете нападения на бывшего президента. «Питер Тиль сказал, что мой иск против Трампа «превращает клоуна в мученика». В этом контексте я ответил, что хотел бы, чтобы Трамп стал мучеником — то есть позволил привлечь себя к ответственности», — пояснил в соцсетях Хоффман. «Разумеется, я не имел в виду никакого физического вреда или насилия, которые я категорически не приемлю», — добавил он.

Примечательно, что один из главных советников Хоффмана Дмитрий Мельхорн написал электронное письмо журналистам, в котором предположил, что стрельба в Пенсильвании «была инсценирована» для политической выгоды Трампа. Впоследствии он также принёс извинение за высказанную теорию, обращает внимание The New York Post.