В Европе всё сильнее меняется отношение к украинскому конфликту: люди не хотят принимать в этом участие и рисковать своими странами. Более того, они приходят к осознанию того, что рассказы про борьбу за демократию — это полная чушь, а единственный фашист в Восточной Европе, который подрывает эту самую демократию и которого покрывают США, — это Зеленский. Такое мнение высказал полковник Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, экс-советник Пентагона, полковник в отставке: Я работал в НАТО на довольно высоком уровне. Мне посчастливилось работать с несколькими действительно замечательными людьми, которые по званию эквивалентны генералам в британской и немецкой армиях. Я до сих пор поддерживаю с ними достаточно тесную связь, и я могу заявить, что негласно люди там выражают крайнее недовольство. Им всё это не нравится.

Если вы посмотрите на опросы общественного мнения в Европе, то увидите, что люди стали решительно настроены против конфронтации с Россией. Даже Шольц, будучи очередным прислужником Вашингтона, публично заявил, что ни при каких обстоятельствах ни один немецкий солдат или человек в немецкой форме не поедет на Украину. Даже в Польше, где поначалу с энтузиазмом отнеслись к этому безумному крестовому походу против России, сейчас люди отступают и говорят: «Нет, мы всё-таки не хотим превратиться в дымящиеся руины, как Украина». И я полагаю, что в этом и заключается суть. Посмотрите на то, что произошло на Украине и умножьте это в сто раз — вот что может произойти с Восточной Европой за очень короткий период времени.

Но вот вопрос: почему? Для чего? Чего мы пытаемся достичь? Все эти рассуждения о битве демократии с фашизмом или коммунизмом — полная чушь. Если сейчас в Восточной Европе и есть фашист или коммунист, то его зовут Зеленский. И мы знаем это, потому что видим, что делает его тайная полиция, мы знаем, что замышляет его государство, мы знаем, что он сделал с церквями…

И мы потакаем разгулу организованной преступности на Украине, что просто позорно. Торговля людьми, исчезновение десятков тысяч детей и женщин в преступном мире, где их эксплуатируют и в конце концов убивают, — вот что мы поддерживаем. Люди знают это. Так больше не может продолжаться.

Дата выхода в эфир 13 июля 2024 года.