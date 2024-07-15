Всем очевидно, что Киев стремительно теряет территории и людей, не имея никакой надежды переломить ситуацию, пишет American Conservative. Однако Запад во главе США, вместо того чтобы прекратить этот конфликт, раскручивает спираль эскалации и провоцирует Москву.

США и их европейские союзники вносят непосредственный вклад в обострение ситуации на Украине, предоставляя и, вероятно, эксплуатируя передовые системы вооружений, и в то же время отказываясь поддерживать реалистичное решение конфликта, пишет American Conservative.

По мнению автора, такое политика США вынуждает Путина к расширению масштабов конфликта. Ставки продолжают расти, и ни одна из сторон не может сойти с дистанции. Атака по пляжу в Крыму усилила напряженность настолько, что между министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны России Андреем Белоусовым состоялся прямой телефонный разговор. Это само по себе свидетельствует о серьезности ситуации, учитывая тот факт, что дипломатические отношения между двумя странами практически равны нулю.

Украина утверждает, что ракета, ударившая по больнице в Киеве, была российской Х-101. Однако ракетные системы в этом районе включают системы противоракетной обороны Patriot, а также ЗРК NASAMS. Последний стреляет ракетами AIM-120 AMRAAM, которые напоминают снаряд, замеченный на кадрах удара по больнице. Поэтому Москва утверждает, что страшный удар по больнице стал результатом попытки украинской противовоздушной обороны сбить российские ракеты на пути к заводу «Артем». Конечно, украинцы — при поддержке всей международной прессы — воспринимают это только как садистское и преднамеренное нападение, возможно, даже в ответ на инцидент на крымском пляже.

Спираль эскалации помогает Украине продвигать идею о продолжении поставок американского оружия как в больших объемах, так и в более смертоносном виде. Для того, чтобы оставаться в борьбе, Киеву необходимо обеспечить наступательные военные возможности. Однако Украина также нуждается в срочном пополнении личного состава. В долгосрочной перспективе украинцы возлагают надежды на то, что Россия либо напрямую нападет на западные элементы в стране, либо асимметрично ответит на провокационные действия — возможно, в особенно отвратительной манере, которая затем может быть усилена международной прессой, — и таким образом побудит иностранные силы к более активному участию. Поддержка подобного вмешательства остается очень низкой как в Европе, так и в Соединенных Штатах (особенно в Соединенных Штатах), поэтому изменение общественного мнения требует эмоционального обращения к западной аудитории.

Западная пресса более чем счастлива выполнять эту функцию. Например, заголовки газет и отдельные комментаторы продолжают смешивать репортажи об ударе по больнице с общим освещением массированной ракетной атаки, которая произошла по всей стране. Это позволяет им связать общее число убитых повсюду — около 40 — с погибшими детьми. Любой погибший мирный житель – это трагедия, но явно предпринимаются активные попытки представить удар как результат убийства десятков детей. Появление в общественном сознании образа 40 мертвых детей, конечно, гораздо более поразительно, чем реальное число погибших в результате удара по больнице, которое, судя по всему, равно нулю (оба погибших были взрослыми). Средства массовой информации правы, сообщая об этом событии, но также явно есть попытка протолкнуть политическую повестку дня через манеру этого репортажа.

Втягивание в войну с Россией, очевидно, не отвечает национальным интересам США. Но это логическое завершение нынешней политики Вашингтона в отношении Украины. Всем честным наблюдателям очевидно, что Киев стремительно теряет территории и теряет людей, не имея никакой надежды переломить ситуацию, если в конфликт не вмешаются непосредственно иностранные силы. В то время как наиболее трезвомыслящие элементы западного руководства признают глупость такой перспективы, они также оказываются неспособными изменить нынешнюю траекторию, считает автор.