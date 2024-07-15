Bloomberg: на саммите НАТО Орбан предлагал Украине отказаться от намерения вступить в альянс

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что Украине не стоит вступать в альянс, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Впрочем, уточняет новостное агентство, лидеры других стран НАТО отвергли заявление Орбана.

Все начиналось очень благоприятно: на второй день председательства Венгрии в Совете Европейского союза премьер-министр страны Виктор Орбан посетил Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Однако, пишет Bloomberg, после этого дела быстро пошли под откос. Без каких-либо согласований с союзниками Орбан через три дня отправился в Москву на встречу с Владимиром Путиным, затем в Пекин, а затем в резиденцию Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.

Как отмечает новостное агентство, это подорвало единство ЕС в отношении Украины на фоне саммита НАТО в Вашингтоне. Более того, на самом саммите, сообщают источники, во время пленарного заседания в присутствии Владимира Зеленского Орбан не только отказался присоединиться к обещаниям военной поддержки Украины со стороны альянса, но и заявил, что Украине вообще «не следует вступать в НАТО».

Лидеры некоторых государств дали отпор венгерскому премьеру, а один из них обратил внимание, что собственная история Венгрии показывает, почему Киев должен вступить в альянс. Позже несколько ведущих европейских политиков выступили с критикой Орбана. Однако, пишет Bloomberg, Орбана критика, похоже, не задела, и пока все ждут его следующий шаг, он «наслаждается моментом».