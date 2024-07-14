Более двадцати человек утонуло в реке Тиса в попытке спастись от призыва в украинскую армию, отмечает The Wall Street Journal. Всё больше мужчин на Украине уходят в тень и прячутся от призыва. Пограничники ежедневно ловят десятки мужчин, а некоторые из самых отчаянных попыток высмеиваются в социальных сетях. Например, более сорока человек были пойманы, когда пытались сбежать в кузове зерновоза.

Украинские мужчины, отчаянно пытающиеся спастись от войны, тонут во время бегства, пишет The Wall Street Journal. С начала российской спецоперации в реке Тиса на западной окраине Украины утонуло более двух десятков человек, которые бежали от военного призыва.

Тела в реке — это мрачное проявление одной из самых больших проблем, стоящих перед Украиной. Многие из тех, кто первоначально был мобилизован для противодействия России, погибли, пропали без вести или получили ранения, а остальные измотаны более чем двумя годами жестоких боев. Правительство Украины с трудом находит им замену. Непопулярный закон военного времени запрещает мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну. Тем не менее, десятки тысяч человек покинули страну нелегально, а многие залегли на дно, чтобы избежать призыва.

Задержка с призывом новых войск увеличила нагрузку на солдат, служащих без перспективы демобилизации, кроме как по ранению или смерти. Военные контракты стали бессрочными, когда в первые дни конфликта было введено военное положение. «Мы должны сделать это, чтобы у ребят была нормальная ротация. Тогда их моральный дух улучшится», — сказал Владимир Зеленский в мае о мобилизации.

Показатели призыва улучшились после принятия закона о снижении призывного возраста до 25 лет и других мер. Однако всё больше мужчин уходят в тень, а напряжённость в обществе обострилась. По всей стране мужчины прячутся от призывников, которые хватают их прямо на улице. Данные из трёх соседних стран свидетельствуют о том, что в последние месяцы увеличилось число мужчин, нелегально покидающих Украину.

Пограничники ежедневно ловят десятки мужчин, а некоторые из самых отчаянных попыток высмеиваются в социальных сетях. «Невозможно смотреть на это без стыда», — сказал один из украинских военных, после того как в прошлом месяце пограничники поймали 41 человека, пытавшегося сбежать в кузове зерновоза.