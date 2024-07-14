Варшава изучит предложение Киева сбивать российские ракеты, направляющиеся в сторону территории Польши, пока они ещё находятся в воздушном пространстве Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет CNN. Политик подчеркнул, что Варшава не будет принимать решение единолично, не получив одобрения от стран-членов НАТО.
Польша рассматривает предложение Киева перехватывать российские ракеты, которые направляются через территорию Украины в сторону Польши или непосредственно заходят на польскую территорию. Как сообщает CNN, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Мы являемся прифронтовым государством, и российские ракеты нарушают наше воздушное пространство — мы предполагаем, что по ошибке», — говорит Сикорский. Политик пояснил, что некоторые российские ракеты летят вдоль польской границы через белорусское воздушное пространство, а затем на короткое время входят в воздушное пространство Польши — примерно на 40 секунд, после чего поражают цели на территории Украины.
По его словам, Варшава не может сбивать ракеты тогда, когда они входят в воздушное пространство Польши, поскольку их обломки представляют угрозу для польских граждан. Тем временем Украина предложила им делать это в её воздушном пространстве, если ракеты направляются в сторону Польши.
Сикорский заявил, что Варшава «изучит эту идею», но подчеркнул, что не будет принимать окончательное решение без одобрения НАТО, передаёт CNN.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп мог стать целью из-за его заявлений о прекращении финансирования Киева, заявил в эфире RT американский журналист Алекс Джонс. По его словам, если бы политика всё-таки убили, это бы привело к гражданской войне в Соединённых Штатах.
Лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов заявил, что байкеры из аффилированных с США мотоклубов воюют в составе ВСУ и националистических батальонов киевского режима с 2014 года.
Сотрудники и руководство закрытого в Германии политического журнала Compact не выходят на связь после утренних обысков, сообщила RT пророссийская активистка Елена Колбасникова. Немецкие спецслужбы конфисковали все средства связи, а также изъяли деньги со счетов издания в пользу государства, рассказала собеседница.
Иностранный наёмник записал видео с комментариями на французском языке в прифронтовом поселении в зоне СВО, на кадрах он показывает квадроцикл с наклейкой в цветах флага Украины и деревню, которая, по его словам, находится «в 3—4 км от линии фронта».
Немецкая цензура сегодня сопоставима с временами Йозефа Геббельса: там преследуют всё, что не вписывается в установки Берлина, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запрет в ФРГ журнала Compact, который взял у неё интервью.
В Германии по указанию министра внутренних дел Нэнси Фезер запретили журнал Compact, который незадолго до этого взял интервью у представителя МИД России Марии Захаровой. Как сообщает источник ТАСС, именно это интервью стало поводом для цензуры.
В Крыму из-за аномальной жары для сохранения целостности энергосистемы вводятся веерные отключения электроэнергии, в некоторых населённых пунктах возможны кратковременные перебои энергоснабжения, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.