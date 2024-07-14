Business Insider: Россия легко лишит НАТО господства в воздухе в случае войны

НАТО не сможет противостоять России в воздухе: США и их западные союзники, которые до этого пользовались воздушным превосходством в конфликтах по всему миру, не готовы к тому, что «Россия будет совершенно другим противником». Такое заявление сделал Business Insider на основе интервью с десятком западных военных экспертов. По мнению издания, альянс не справится с российской ПВО и техникой ведения воздушного боя, которую Россия успешно совершенствует на практике.

Анализируя украинский конфликт, НАТО приходит к неутешительному выводу: в потенциальной войне с Россией Москва бросит серьёзный вызов историческому господству НАТО в воздухе — и, вероятно, победит. Такое заключение делает Business Insider на основе интервью с десятком военных экспертов, включая бывших лётчиков, а также действующих и бывших западных военачальников и офицеров.

Эксперты рассказали изданию, что война на Украине подчеркнула, как радикально меняются некоторые элементы современного воздушного боя — и НАТО к этим изменениям ещё готово. С момента окончания холодной войны США и их западные союзники пользовались явным воздушным превосходством в конфликтах, которые они вели по всему миру, от Европы до Ближнего Востока. «Россия будет совершенно другим противником. У неё есть территория и промышленность для создания и развертывания массивных и сложных систем ПВО, которые противнику будет тяжело уничтожить», — пишет BI.

По словам экспертов и военных, в борьбе с Россией США и их союзникам будет трудно установить тот же уровень господства в воздухе, который они имели в других конфликтах после Второй мировой войны. Они предупреждают, что российская авиация и ПВО в совокупности с полученным опытом на Украине позволит США «добиваться превосходства в воздухе только всплесками — небольшими промежутками времени в редкой локации, если средства ПВО России там отсутствуют, уничтожены или у них закончились боеприпасы».