Экс-главком НАТО Ставридис: пока Россия крушит арктические льды, США едва держатся на плаву

Россия наращивает боевую мощь в Арктике и активно сотрудничает в регионе с Китаем, тогда как страны НАТО уделяют ему относительно мало внимания, предупредил в статье для Bloomberg экс-главком Объединёнными вооружёнными силами НАТО Джеймс Ставридис. Ставридис указал на необходимость для НАТО плана противодействия разрастающемуся российскому арктическому флоту.
Арктический флот России и сотрудничество Москвы с Пекином в Арктике являются предупреждением для Североатлантического альянса, который, сосредоточившись на Украине, Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, слишком мало внимания уделяет этой зоне геополитического соперничества, которая вскоре может стать очагом конфликта.
«Новые корабли — это чёткий сигнал, что Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин активизируют сотрудничество на заднем дворе НАТО», — пишет бывший главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО Джеймс Ставридис в своей статье для Bloomberg.
В частности, Ставридис указывает на активное строительство Россией и Китаем ледоколов. При этом он уточняет, что, пока Россия строит боевые корабли, способные пробиваться сквозь ледяной покров практически в любых условиях, США вообще не располагают ледоколами.
По мнению Ставридиса, совместные планы России и Китая могут включать в себя создание угрозы глобальным цепочкам поставок; проведение миссий по наблюдению и обеспечению присутствия в Северном Ледовитом океане; приобретение ценного тактического опыта; и выдвижение территориальных претензий России на разведку нефти и газа в спорных зонах.
На этом фоне новая арктическая стратегия НАТО должна опираться на четыре столпа. Ставридис призывает членов альянса воспользоваться преимуществом присоединения Швеции и Финляндии, развить собственный ледокольный потенциал, осуществлять патрулирование Северного Ледовитого океана, а также проводить там совместные учения.
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