Джеффри Сакс: США верят, что могут делать всё, что им заблагорассудится, и это сойдёт им с рук
ДЖЕФФРИ САКС, американский экономист, профессор: Речь здесь идёт о двух аспектах: об американской исключительности и о том, что в период после холодной войны мы с Россией оказались в состоянии прямой войны. Война между нами действительно идёт. Американские военнослужащие на местах предоставляют Украине разведданные и обеспечивают наведение ракет, которые та использует для нанесения ударов по России. Там действуем мы, и русские это знают.
Мы погрязли во всём этом по уши, что крайне опасно, ведь в арсенале США шесть тысяч ядерных боеголовок, равно как и у России. И сейчас мы словно участвуем в соревновании по стрельбе, что, признаюсь, ужасно меня страшит.
Иными словами, два эти аспекта взаимосвязаны и на деле имеют одну и ту же природу. По сути, моя критика нацелена на то, что в своей работе наши власти проявляют чрезмерное высокомерие: они не прислушиваются к мнению других стран, полагая, что мы всегда всё знаем лучше всех. Я имею в виду ведомства государственной безопасности, а не американский народ, у которого в подобных вопросах в общем-то не особо есть право голоса. А представители ведомств государственной безопасности размышляют в духе: «Мы настолько могущественны, что можем делать всё, что нам заблагорассудится».
Дата выхода в эфир 03 июля 2024 года.
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