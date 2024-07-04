Назначение эстонского премьер-министра Каи Каллас на пост главы евродипломатии стало для неё «утешительным призом», пишет RS. Ее мечта возглавить НАТО так и не сбылась. Но никакой реальной власти на новом посту у неё не будет.

На прошлой неделе лидеры ЕС согласились, что Жозепа Борреля на посту верховного дипломата сменит премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Это назначение стало своего рода утешительным призом — ее желание возглавить НАТО так и не сбылось.

Нетрудно понять, почему им показалось надежнее не пускать Каллас в НАТО: хотя в ЕС и есть консенсус, что Россия — угроза безопасности номер один, Каллас в своей воинственной риторике переплюнула большинство лидеров. Так, она заявила, что расчленить Россию на множество мелких национальных государств было бы «неплохо». Она с энтузиазмом поддержала NAFO — пресловутую «Организацию североатлантических ребят», нашумевшую своими ксенофобскими выходками и травлей всех, вплоть до бывших (а может, и будущих) высокопоставленных военных чиновников США, за то, что те «миндальничают» с Россией.

Кроме того, вокруг самой Каллас витает явный душок лицемерия: сама она вовсю призывала к изоляции Москвы, а муж продолжал наживаться на деловых связях с Россией даже после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Все это, наряду с рядом политических просчетов, сделало ее весьма непопулярной фигурой даже в родной Эстонии. Зазвучали даже призывы к ее отставке, но она их проигнорировала.

Поэтому заведовать НАТО посадили опытного премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, а Каллас получит пост, который никакой реальной власти не имеет. Верховный представитель не равен министру иностранных дел ЕС. Он (или она) — лишь вице-президент Европейской комиссии, исполнительного органа блока, и, таким образом, формально подчиняется его главе. Слабый или непредсказуемый верховный представитель (а тем более и то и другое) станет гарантией, что внешние партнеры ЕС будут еще больше тяготеть к отдельным государствам и Европейской комиссии, а роль ЕСВД и ее главы фактически ограничатся заявлениями о своей обеспокоенности, пишет издание.