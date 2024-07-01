Washington Times: Вашингтон ждут проблемы из-за дефицита бюджета

Бюджетный дефицит вскоре серьёзно ударит по американской экономике, пишет в статье для The Washington Times обозреватель Джин Маркс. Правительство будет вынуждено перейти в режим жёсткой экономии, повысить налоги или допустить девальвацию доллара, что негативно скажется на бизнесе и благосостоянии граждан.

Американское правительство совершенно точно ожидают глобальные финансовые проблемы, считает обозреватель The Washington Times Джин Маркс. Годовой дефицит бюджета в ближайшие 10 лет будет превышать 6% ВВП, а Управление конгресса по бюджету предсказывает рост госдолга с 99% в конце 2024 года до рекордных 116% ВВП к концу 2034 года.

В какой-то момент на фоне продолжающегося роста расходов станет невозможно находить средства для покрытия дефицита. Тогда правительство может значительно повысить налоги, обесценить национальную валюту или просто отказаться выплачивать долги в полном объёме, как во время банкротства компаний.

В результате США перейдут в режим жёсткой экономии, что означает неизбежное сокращение расходов, главным образом социальной направленности. Такой шаг ударит по бизнесу, вызовет резкий скачок безработицы, а также подстегнёт всемирную депрессию: многие предприятия в разных частях света зависят от американских потребителей и рынка. Доллар просядет, что приведёт к росту цен на товары из-за рубежа. Акции упадут в цене, выпуск облигаций усложнится, а некоторые банки обанкротятся. Благосостояние семей и пенсионные накопления заметно сократятся, что особенно сильно скажется на жизни самых уязвимых слоёв населения.