Economist: Украине остался месяц до дефолта

У Киева нет денег на обслуживание долга, пишет The Economist. Суммы, которые предоставляют союзники, впечатляют, но они поступают в виде артиллерии, танков и целевых средств, а не наличных денег. Как считает издание, если Украина объявит дефолт, это сулит ей мрачные перспективы.

Боевые действия по-прежнему наносят тяжелый удар по экономике Украины. После того, как в апреле американские законодатели с опозданием одобрили пакет финансирования в размере 60 миллиардов долларов, у Украины нет нехватки оружия. Проблема в нехватке наличных денег. Суммы, которые предоставляют союзники, впечатляют, но они поступают в виде артиллерии, танков и целевых средств, а не наличных денег, пишет The Economist.

В течение последних двух лет кредиторы Украины соглашались с заморозкой выплат по обслуживанию долга. Послабления – как от государственных, так и от частных кредиторов – составляют 15% ВВП в год. На самом деле, если бы платежи происходили, они были бы второй по величине статьей расходов государства после обороны. Однако мораторий от частных иностранных держателей облигаций истекает 1 августа.

Сдержанность частных инвесторов отражает не только финансовые перспективы Украины. При нормальной реструктуризации кредиторы делают ставку на экономические перспективы страны. Кредитование заемщика, находящегося в состоянии войны, также влечет за собой вторую ставку: что он выиграет. Многое зависит от степени поддержки Запада. Налогоплательщикам может надоесть раздавать миллиарды. Дональд Трамп, который скептически относился к выделенным суммам, похоже, вернется в Белый дом в ноябре, отмечает издание.

Большая часть восстановления Украины, включая строительство базовой инфраструктуры и гражданских зданий, а также обучение людей восстановлению страны, никогда не принесет прибыли, и поэтому ее должны будут взять на себя союзники страны. Нынешняя тупиковая ситуация порождает тревожную перспективу: недоверие между ними и частными инвесторами замедлит прогресс.

Таким образом, у Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта. Списание долга представляется маловероятным. Но денег, чтобы его обслуживать, тоже нет. Если Украина объявит дефолт, это будет отражать тревожное недоверие частных инвесторов к обязательствам Запада. В долгосрочной перспективе это может обернуться катастрофой для восстановления страны.