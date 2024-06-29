WSJ: британцы сожалеют о выходе из Евросоюза
Спустя восемь лет после того, как Соединённое Королевство откололось от ЕС, около 65% британцев называют такое решение ошибкой, пишет The Wall Street Journal. Многие винят итоги референдума, другие — правительство, которое не смогло ими лучше воспользоваться, а третьи — неудачное стечение обстоятельств из-за пандемии коронавируса и украинского конфликта.
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