WSJ: британцы сожалеют о выходе из Евросоюза

Больше половины британцев называют выход из Евросоюза неправильным решением, сообщает The Wall Street Journal. Они винят сам референдум, провалы правительства или неудачное стечение обстоятельств, однако вернуться в европейскую семью хочет лишь незначительное большинство, а ещё меньше считает такой шаг реалистичным.

Спустя восемь лет после того, как Соединённое Королевство откололось от ЕС, около 65% британцев называют такое решение ошибкой, пишет The Wall Street Journal. Многие винят итоги референдума, другие — правительство, которое не смогло ими лучше воспользоваться, а третьи — неудачное стечение обстоятельств из-за пандемии коронавируса и украинского конфликта.

Популистский бунт Великобритании стал синонимом несдержанных политических обещаний. Он не решил ни одной серьёзной проблемы, создав ещё большую проблему. Выход из Евросоюза замедлил рост британской экономики, а созданные им препятствия навредили инвестициям, бизнесу и товарообороту с крупнейшим торговым партнёром. Дебаты о способах его реализации привели к длительной политической нестабильности и поляризации общества.

На предстоящих выборах консерваторы, которые затеяли эту авантюру, почти наверняка проиграют оппозиции. При этом, согласно опросам, вернуться в ЕС хочет лишь незначительное большинство британцев, а ещё меньше считает такой шаг реалистичным. Лейбористы как вероятные победители не намерены что-то менять, а только хотят улучшить уже существующую модель.