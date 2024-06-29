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Le Figaro: роспуск парламента Франции грозит ударить по её экономике

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Решение Макрона распустить парламент может ударить по её экономическому положению, рассказывает Le Figaro. Госдолг страны продолжает расти, а политическая неопределённость способствует выжидательной политике в инвестировании.
Le Figaro: роспуск парламента Франции грозит ударить по её экономике
AP

Политическая нестабильность, спровоцированная роспуском парламента, может ещё сильнее ещё сильнее усугубить экономическое положение Франции, пишет Le Figaro. Евросоюз накажет страну за чрезмерный бюджетный дефицит: за первый квартал 2024 года её госдолг вырос до 110,7% ВВП по сравнению с 109,9% в конце прошлого года.

Пару недель назад в Брюссель отправили программу по поддержанию стабильности французской экономики, согласно которой к концу года госдолг должен составить 112,3% ВВП при дефиците в 5,1%. Такие показатели требуют роста деловой активности в 1% и экономии бюджета в €20 млрд, однако внеочередные выборы грозят нарушить эти планы.
 
Главный экономист банка Oddo Брюно Кавалье считает, что политическая неопределённость может привести к выжидательной политике и переносу решений об инвестировании или приёме на работу. Кроме того, ухудшатся финансовые условия: премия за риск по гособлигациям за несколько дней выросла с 50 до 80 базисных пунктов, что постепенно отражается на частном кредитовании.
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источник
Le Figaro Франция Европа
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