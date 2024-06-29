Le Figaro: роспуск парламента Франции грозит ударить по её экономике

Решение Макрона распустить парламент может ударить по её экономическому положению, рассказывает Le Figaro. Госдолг страны продолжает расти, а политическая неопределённость способствует выжидательной политике в инвестировании.

Политическая нестабильность, спровоцированная роспуском парламента, может ещё сильнее ещё сильнее усугубить экономическое положение Франции, пишет Le Figaro. Евросоюз накажет страну за чрезмерный бюджетный дефицит: за первый квартал 2024 года её госдолг вырос до 110,7% ВВП по сравнению с 109,9% в конце прошлого года.

Пару недель назад в Брюссель отправили программу по поддержанию стабильности французской экономики, согласно которой к концу года госдолг должен составить 112,3% ВВП при дефиците в 5,1%. Такие показатели требуют роста деловой активности в 1% и экономии бюджета в €20 млрд, однако внеочередные выборы грозят нарушить эти планы.

Главный экономист банка Oddo Брюно Кавалье считает, что политическая неопределённость может привести к выжидательной политике и переносу решений об инвестировании или приёме на работу. Кроме того, ухудшатся финансовые условия: премия за риск по гособлигациям за несколько дней выросла с 50 до 80 базисных пунктов, что постепенно отражается на частном кредитовании.