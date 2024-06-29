Экс-советник Пентагона: Россия бережёт своих и методично истощает ВСУ — но американские СМИ об этом не пишут

Вместо того чтобы гнаться за территориальными успехами, российская армия планомерно ослабляет украинские войска, — а значит, чётко идёт к поставленной цели, заявил экс-советник Пентагона Теодор Постол в интервью Breaking Points. Как отмечает эксперт, американские СМИ этот факт не освещают — потому что для них это будет равносильно тому, чтобы признать поражение Запада.

ТЕОДОР ПОСТОЛ, экс-советник Пентагона: Мы только что, при первой попавшейся возможности, решили провоцировать россиян, и это не назовёшь умелой дипломатией. Вот у нас война, в которой мы хотим выиграть. Между прочим, мы её не выигрываем, мы её проигрываем самым катастрофическим образом, и американская пресса это не освещает. Сейчас российская сторона, согласись она не считаться с потерями, могла бы за несколько недель положить конец этой войне. На данный момент они сводят к минимуму свои потери, одновременно уничтожая украинские вооружённые силы, нанося им потери темпами порядка 2000 бойцов в день, или около 40-45 тысяч в месяц. Такова стратегия российской стороны на данный момент времени.

Поэтому мы и не наблюдаем больших территориальных успехов, ведь их стратегия в том, чтобы уничтожить украинскую армию, а потом уже, когда она будет достаточно истощена, войти и всё захватить. У них 300 тысяч военных, полностью вооружённых, подготовленных и оснащённых, которые на данный момент не участвуют в боях, и которых они могут задействовать в любой нужный момент. Стоящая перед ними проблема – если это можно назвать проблемой – в том, что они не хотят лишних потерь, связанных с крупными наступательными действиями против боеспособной армии. Потому первая часть их стратегии – уничтожить боеспособность противостоящей им армии и дальше задействовать вспомогательные, резервные силы против остатков ВСУ.

Это плохая ситуация. И американская пресса освещает её некорректно. Я каждый день слежу за этим. Многие международные организации освещают ситуацию, и каждый раз, когда проверяешь то, что они сообщают, и то, что впоследствии подтверждается, их сообщения оказываются верными. Так что мне очевидно, что у нас (и у меня, и у других) верное представление о ситуации на Украине. Мы уже проиграли.

Дата выхода в эфир 28 июня 2024 года.