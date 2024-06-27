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Opinión Bolivia: неудачная попытка переворота в Боливии привлекла внимание всего мира

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Попытка государственного переворота в Боливии, которую возглавил генерал Хуан Хосе Суньига, попала на первые полосы СМИ и привлекла внимание множества мировых лидеров, пишет Opinión Bolivia. Как отмечает боливийское издание, власти множества стран, особенно государств Латинской Америки, осудили попытку госпереворота.
Opinión Bolivia: неудачная попытка переворота в Боливии привлекла внимание всего мира
АР

Государственный переворот, который попытался совершить боливийский генерал Хуан Хосе Суньига, выведя военных на площадь перед зданием правительства в Ла-Пасе, попал на первые полосы ведущих мировых средств массовой информации, пишет Opinión Bolivia.

Пресса, особенно латиноамериканские и испанские СМИ, пестрили заголовка на тему попытки переворота. Например, первая полоса аргентинской газеты Página 12 гласила: «Боливия: кто такой Хуан Хосе Суньига, генерал, бросивший вызов конституционному порядку». А аргентинская Clarín вышла с заголовком: «Попытка государственного переворота в Боливии: Луис Арсе сменил командующих вооружёнными силами, и военные отступили».
 
Не обошли вниманием события в Боливии и мировые лидеры, в том числе президент Чили Габриэль Борич, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и лидер Колумбии Густаво Петро, которые осудили действия возглавившего попытку переворота Суньиги.
 
«Полное неприятие военного переворота в Боливии. Я призываю боливийский народ к демократическому сопротивлению. Латинская Америка должна объединиться в поддержку демократии. Никаких дипломатических отношений Колумбии с диктатурой не будет», — заявил Петро.
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источник
Opinión Bolivia Боливия Южная Америка
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