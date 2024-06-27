Opinión Bolivia: неудачная попытка переворота в Боливии привлекла внимание всего мира
Государственный переворот, который попытался совершить боливийский генерал Хуан Хосе Суньига, выведя военных на площадь перед зданием правительства в Ла-Пасе, попал на первые полосы ведущих мировых средств массовой информации, пишет Opinión Bolivia.
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