Opinión Bolivia: неудачная попытка переворота в Боливии привлекла внимание всего мира

Попытка государственного переворота в Боливии, которую возглавил генерал Хуан Хосе Суньига, попала на первые полосы СМИ и привлекла внимание множества мировых лидеров, пишет Opinión Bolivia. Как отмечает боливийское издание, власти множества стран, особенно государств Латинской Америки, осудили попытку госпереворота.

Государственный переворот, который попытался совершить боливийский генерал Хуан Хосе Суньига, выведя военных на площадь перед зданием правительства в Ла-Пасе, попал на первые полосы ведущих мировых средств массовой информации, пишет Opinión Bolivia.

Пресса, особенно латиноамериканские и испанские СМИ, пестрили заголовка на тему попытки переворота. Например, первая полоса аргентинской газеты Página 12 гласила: «Боливия: кто такой Хуан Хосе Суньига, генерал, бросивший вызов конституционному порядку». А аргентинская Clarín вышла с заголовком: «Попытка государственного переворота в Боливии: Луис Арсе сменил командующих вооружёнными силами, и военные отступили».

Не обошли вниманием события в Боливии и мировые лидеры, в том числе президент Чили Габриэль Борич, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и лидер Колумбии Густаво Петро, которые осудили действия возглавившего попытку переворота Суньиги.

«Полное неприятие военного переворота в Боливии. Я призываю боливийский народ к демократическому сопротивлению. Латинская Америка должна объединиться в поддержку демократии. Никаких дипломатических отношений Колумбии с диктатурой не будет», — заявил Петро.