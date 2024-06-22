Hill: в Госдепе завелись огромные тараканы

Брифинг для прессы в Государственном департаменте США был прерван из-за огромного таракана над головой репортёра, сообщает The Hill. Это не первый подобный инцидент. До этого в Белом доме на колени журналисту упала мышь.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер был вынужден прервать брифинг для прессы из-за таракана, сообщает The Hill. Миллер обратился к одному из репортёров в зале: «Не хочу вас прерывать, но на стене, прямо над вашей головой, сидит большой таракан. Мы отложим это — никаких инсектицидов, ни средств от тараканов на брифинге не будет».

Издание отмечает, что Миллер как раз отвечал на вопрос репортёра, когда заметил насекомое. Позже раздался голос за кадром, призывающий поймать таракана. «Извините, что отвлекаюсь, но это довольно большой таракан», — добавил Миллер. Затем он признал, что допустил ошибку, обратив на это внимание собравшихся: «Теперь будет трудно сосредоточиться на очень важных сообщениях, которые я должен передать».

Похоже, дело не стали откладывать в долгий ящик. За кадром послышался хлопок, затем последовали аплодисменты. «Проблема решена», — гордо отметил Миллер.

The Hill напоминает, что аналогичный инцидент произошёл около пяти лет назад в Белом доме. На колени корреспонденту упала мышь, что вызвало панику среди журналистов. Правда, большинство быстро собрались и стали публиковать оперативные обновления в социальных сетях.