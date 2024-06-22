Hill: в Госдепе завелись огромные тараканы

02:11
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа в небе над Брянской областью.
01:46
Офис МККК в Газе получил повреждения при обстреле его окрестностей
Офис Международного комитета Красного Креста (МККК) в секторе Газа получил повреждения в результате обстрела его окрестностей.
01:34
Суд 27 июня проверит законность 12-летнего приговора Абызову
Законность приговора экс-министру по вопросам Открытого правительства России Михаилу Абызову, которого осудили на 12 лет колонии, проверит 27 июня Московский городской суд.
01:19
Спасатели ликвидировали пожар на рыболовецком судне в Калининградской области
Пожар, охвативший рыболовецкое судно в сухом доке в городе Светлом в Калининградской области, ликвидирован.
01:12
МИД: Израиль скоро примет необходимые решения по Ливану
Власти Израиля в скором времени примут необходимые решения по Ливану, призванные пресечь дальнейшие атаки базирующихся там вооружённых отрядов шиитской организации «Хезболла».
01:05
WP: ограничения США не дают Киеву бить их оружием по ключевым аэродромам России
Ограничения Соединённых Штатов на дальность ударов по территории России из некоторых видов оружия, поставляемого ими на Украину, не позволяют Киеву атаковать ключевые российские аэродромы.
01:00
Футболисты сборной Франции не забили ни одного гола за два матча Евро-2024
Футболисты сборной Франции не сумели забить ни одного мяча на проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу.
00:43
Двух фигуристок сборной Южной Кореи отстранили от выступлений за употребление алкоголя и сексуальное насилие
Федерация конькобежного спорта Южной Кореи (KSU) приняла решение о дисквалификации двух фигуристок из состава национальной команды.
00:34
Пентагон: вывод войск США из Чада — временная мера
Вывод американских войск из Чада является временной мерой, принятой в рамках продолжающейся ревизии двусторонних отношений в сфере безопасности.
00:28
Франция без Мбаппе в старте не может выиграть в последних семи матчах
Сборная Франции не одержала ни одной победы в последних семи матчах во всех турнирах, когда в её стартовом составе не оказывался нападающий Килиан Мбаппе.
00:25
ВСУ за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР
Вооружённые силы Украины за минувшие сутки 27 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.
00:19
Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе
Неизвестные атаковали судно у побережья Йемена. Такую информацию предоставил Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при ВМС Великобритании.
00:16
Польша стала первой командой, потерявшей шансы на выход в плей-офф Евро-2024
Сборная Польши стала первой командой, потерявшей шансы на выход из группы чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.
00:11
ЗАЭС: повреждённая атакой ВСУ подстанция «Радуга» может быть восстановлена
Трансформатор на атакованной Вооружёнными силами Украины подстанции «Радуга» в Энергодаре подлежит восстановлению, однако на это уйдёт время.
00:08
Загитова — о новом проекте: кажется, всю жизнь к этому готовилась
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о новом проекте, к которому, по её словам, готовилась всю жизнь.
00:04
ЦПВС: российский лётчик предотвратил столкновение с тремя БПЛА MQ-9 Reaper в САР
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов заявил, что российский лётчик предотвратил столкновение с тремя БПЛА MQ-9 Reaper в Сирии.
00:04
Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили спустя пять минут
Режим предупреждения о ракетной опасности, объявленный в Белгороде и Белгородском районе в 23:54, отменили.
23:57
В Белгородской области объявлена ракетная опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
23:56
Нидерланды и Франция не сумели распечатать ворота друг друга в матче Евро-2024
Сборные Нидерландов и Франции сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.
23:52
Экс-игрок сборной Украины — о матче со Словакией: Трубин нас вытащил за уши
Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о победе украинской национальной команды над сборной Словакии во втором туре группового этапа чемпионата Европы.
23:50
«Военная хроника» сообщила о подготовке Ту-95МС ВКС России к ударам по Украине
«Военная хроника» со ссылкой на мониторинговые каналы пишет о подготовке Ту-95МС ВКС России к ударам по Украине.
23:45
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы произошли в Харькове.
23:42
Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины
Воздушная тревога снова объявлена на всей украинской территории.
23:29
Мишустин назначил Фастову заместителем министра сельского хозяйства России
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Елену Фастову первым заместителем министра сельского хозяйства страны.
23:27
«Рубин» накажет Даку за оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев
Казанский «Рубин» выступил с заявлением относительно поведения форварда команды и сборной Албании Мирлинда Даку на чемпионате Европы по футболу.
23:15
Фёдоров раскритиковал Конюхова за слова об Овечкине
Ассистент главного тренера нижегородской «Чайки» Дмитрий Фёдоров отреагировал на высказывания путешественника Фёдора Конюхова по поводу игры хоккеиста Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
23:09
В «Лаборатории Касперского» прокомментировали санкции США
В компании «Лаборатория Касперского» ответили на американские санкции, введённые против представителей фирмы.
23:01
Мужчина пострадал после обстрела ВСУ села Муром в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один мужчина пострадал после обстрела украинскими военными села Муром в регионе.
22:56
Ткачёв — о шахматистах на Играх БРИКС: разговоры, что приехал абы кто, несостоятельны
Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв считает, что турнир по шахматам на Играх БРИКС собрал мастеровитых участников.
22:53
На Украине задержали 47 мужчин за раз при попытке бежать от мобилизации
Сразу 47 украинцев пытались сбежать в Молдавию через границу вблизи Одессы, но были пойманы, сообщает телеканал «Мы Украина» со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.
22:42
Игнатьев допустил, что «Локомотив» подпишет футболистов из лучших клубов Европы
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об уходе полузащитника Максима Глушенкова из московского «Локомотива».
22:41
Куба присоединилась к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН
Кубинские власти решили принять участие в процессе против Израиля, который ЮАР начала в Международном суде ООН.
22:30
Спасатели локализовали пожар на рыболовецком судне в Калининградской области
В МЧС России заявили, что сотрудники министерства локализовали пожар на рыболовецком судне в Калининградской области.
22:25
Мать Пеле умерла в возрасте 101 года
Мать прославленного бразильского футболиста Пеле Селеста Арантес умерла в возрасте 101 года.
22:24
ВСУ в Курской области повредили четыре частных дома
Временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что украинские военные атаковали регион и повредили четыре домовладения.
22:15
Мбаппе показал новую маску для лица, в которой он может сыграть против Нидерландов
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал фотографию маски для лица, в которой он может принять участие в матче второго тура чемпионата Европы 2024 года с Нидерландами.
22:11
Одобрен проект соглашения между Россией и Индией о взаимном направлении военных
Правительство России одобрило проект соглашения о порядке взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов России и Индии.
21:58
Хакеры атаковали Игры БРИКС с десятков тысяч IP-адресов
Глава центра Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков сообщил о крупной кибератаке на проходящие в России Игры БРИКС.
21:57
Атака украинских войск на ЗАЭС не повлияла на работу станции
Атака ВСУ на Запорожскую АЭС не повлияла на её функционирование, заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
21:51
Махачев высмеял Макгрегора и Чендлера после отмены боя в Саудовской Аравии
Российский боец, чемпион мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев отреагировал на отмену поединка между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером.
21:45
Жительница Горловки получила ранение в результате атаки украинского БПЛА
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что женщина получила ранение в результате атаки БПЛА ВСУ на город.
21:43
При атаке ВСУ на Энергодар никто не пострадал, город частично обесточен
В результате атаки ВСУ на Энергодар никто не пострадал, сообщил глава города Эдуард Сеновоз.
21:39
В Польше сообщили о кибератаке на телевидение во время матча Евро с Австрией
Польское телевидение объявило о кибератаке на свои сервисы во время трансляции футбольного матча чемпионата Европы между сборными Польши и Австрии.
21:37
Подполье: около 200 военных ВСУ уничтожены при ударе по Одесской области
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что порядка 200 военных ВСУ, а также входящие в это число иностранные инструкторы, были уничтожены в результате удара ВС России по Грибовке в Одесской области.
21:31
Посольство Украины пригрозило Израилю ответными ограничениями на въезд
Посольство Украины в своих социальных сетях пригрозило Израилю введением ограничений на въезд израильтян на украинскую территорию в ответ на де-факто отмену безвизового режима.
21:29
Исследование: 37% россиян не занимаются спортом
Согласно новому исследованию, 37% россиян не занимаются спортом. Ещё 12% каждый день делают зарядку.
21:18
Минюст признал Романа Качанова иностранным агентом
Министерство юстиции России официально включило Романа Качанова* в реестр иностранных агентов.
21:15
В Бельгии выступили против изъятия замороженных российских активов
Бельгия против изъятия замороженных российских активов, необходимо «распределить риски» по кредиту Киеву, заявил глава бельгийского Минфина Винсент ван Петегем.
21:14
Врач Терушкин рассказал о причинах тяги к сладкому
Эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин рассказал, по каким причинам возникает тяга к сладкому.
21:11
Минюст включил канадскую, американскую и финскую НПО в перечень нежелательных
Министерство юстиции России приняло решение включить в перечень нежелательных организаций канадскую, американскую и финскую НПО.