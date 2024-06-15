Рамасвами: США управляет президент с лоботомией, и это национальный позор

В эфире Fox News экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами раскритиковал обращение Джо Байдена с журналистами. Он выразил сомнение в адекватности главы Белого дома и не исключил, что после вероятного провала грядущих дебатов с Трампом демократам придётся искать замену Джо Байдену.

КЕЙЛИ МАКИНАНИ, ведущая Fox News: Со своим комментарием в нашем эфире бывший кандидат в президенты 2024 года Вивек Рамасвами. Знаете, Вивек, я ошеломлена этим моментом с репортёром. Это был Джош Уингроув из Bloomberg, который спросил (Джо Байдена. — ИноТВ) о Газе.



Я обычно не особо жалую пул журналистов Белого дома — посмотрите мои пресс-брифинги 2020 года. Но они задали несколько хороших вопросов, а Байден просто взорвался. У меня, Вивек, есть новости для Байдена: через 14 дней ты встретишься с Дональдом Трампом. Готовься, приятель!

ВИВЕК РАМАСВАМИ, экс-кандидат в президенты США: На самом деле мне, как американцу, стыдно. Забудьте о партийной политике. Вы видите, что главнокомандующий, президент Соединённых Штатов и человек, который по крайней мере когда-то был лидером свободного мира, каким мы его знаем, ведёт себя подобным образом. Похоже, что сегодня в Белом доме сидит президент с лоботомией. Я считаю, это национальным позором, независимо от вашей партийной принадлежности.





В действительности, Кейли, я думаю, что дебаты, которые состоятся через 14 или 13 дней, — это последняя ступень для Байдена. Либо он сделает шаг вперёд и превзойдёт ожидания, либо это станет последним препятствием, через которое его заставляют перепрыгнуть в качестве условия для получения номинации Национально комитета Демократической партии.





Так что реальность такова: если он продолжит вести себя таким же образом, как на саммите «Большой семёрки», то, как я ожидаю, у нас будет новый кандидат от Демократической партии.

Дата публикации 15 июня 2024 года.