Frankfurter Allgemeine: не без поломок, но старые немецкие Tornado всё-таки долетели до учений на Аляске
Военно-воздушные силы европейских стран НАТО присоединятся к серии учений «Тихоокеанское небо» (Pacific Skies). Как сообщает Frankfurter Allgemeine, Германия отправит в общей сложности 32 воздушных судна, включающих в себя истребители, вертолёты, самолёты для дозаправки. Учения продолжатся до августа и пройдут на 5 участках: над Аляской (Arctic Defender), над Японией (Nippon Skies), в Австралии (Pitch Black), на Гавайях с участием флота и в Индийском океане совместно с Индией.
При этом, как отмечает немецкая газета, для бундесвера ещё более сложной задачей, чем учения, стала «переброска двенадцати очень старых Tornados через Атлантику, а затем на крайний северо-запад Соединённых Штатов». Один из Tornados был вынужден приземлиться на западе Канады и ждать «до тех пор, пока из Германии не прибудут запасные части». После этого он всё-таки присоединился к остальным самолётам на Аляске, где будут отрабатываться полёты на малых высотах.
Для переброски через Атлантический океан немецкие истребители были вынуждены 11 раз дозаправляться в воздухе. Frankfurter Allgemeine отмечает, что, хотя «миссию считали рискованным предприятием для ВВС, склонных к поломкам, но она прошла успешно». Федеральное правительство в Берлине, однако, считает важным военное присутствие Германии в азиатском пространстве.
«Регион становится ключевым фактором формирования международного порядка в XXI веке», — указывают в Берлине. Военные расходы азиатских стран между 2010 и 2019 в среднем увеличились на 50%, а в Китае — на 80% до $292 млрд в 2022 году. Из-за этого США переносят на регион свой фокус внимания и в Берлине хотят «продемонстрировать Соединённым Штатам, что солидарность альянса не ограничивается Европой». Такие же сигналы в Германии рассчитывают отправить и другим союзникам в регионе: Японии и Австралии, «которые чувствуют угрозу со стороны экспансии Китая».
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