Frankfurter Allgemeine: не без поломок, но старые немецкие Tornado всё-таки долетели до учений на Аляске

Германия хочет продемонстрировать солидарность с США и союзниками в тихоокеанском регионе, поэтому отправила на всё лето свои самолёты для серии учений «Тихоокеанское небо». Frankfurter Allgemeine сообщает, что вызовом стало уже одна только переброска устаревших истребителей Tornados через Атлантический океан. Одна из машин вынуждена была сесть на западе Канады и ждать запчастей из Европы, прежде чем присоединилась к учениям.

Военно-воздушные силы европейских стран НАТО присоединятся к серии учений «Тихоокеанское небо» (Pacific Skies). Как сообщает Frankfurter Allgemeine, Германия отправит в общей сложности 32 воздушных судна, включающих в себя истребители, вертолёты, самолёты для дозаправки. Учения продолжатся до августа и пройдут на 5 участках: над Аляской (Arctic Defender), над Японией (Nippon Skies), в Австралии (Pitch Black), на Гавайях с участием флота и в Индийском океане совместно с Индией.

При этом, как отмечает немецкая газета, для бундесвера ещё более сложной задачей, чем учения, стала «переброска двенадцати очень старых Tornados через Атлантику, а затем на крайний северо-запад Соединённых Штатов». Один из Tornados был вынужден приземлиться на западе Канады и ждать «до тех пор, пока из Германии не прибудут запасные части». После этого он всё-таки присоединился к остальным самолётам на Аляске, где будут отрабатываться полёты на малых высотах.

Для переброски через Атлантический океан немецкие истребители были вынуждены 11 раз дозаправляться в воздухе. Frankfurter Allgemeine отмечает, что, хотя «миссию считали рискованным предприятием для ВВС, склонных к поломкам, но она прошла успешно». Федеральное правительство в Берлине, однако, считает важным военное присутствие Германии в азиатском пространстве.

«Регион становится ключевым фактором формирования международного порядка в XXI веке», — указывают в Берлине. Военные расходы азиатских стран между 2010 и 2019 в среднем увеличились на 50%, а в Китае — на 80% до $292 млрд в 2022 году. Из-за этого США переносят на регион свой фокус внимания и в Берлине хотят «продемонстрировать Соединённым Штатам, что солидарность альянса не ограничивается Европой». Такие же сигналы в Германии рассчитывают отправить и другим союзникам в регионе: Японии и Австралии, «которые чувствуют угрозу со стороны экспансии Китая».