Американский публицист: Путин не позволил США насадить антихристианские ценности в России
Он заявил: «Нет, это не пройдёт». Русская православная церковь заявила: «Нет, это не пройдёт». И Виктор Орбан в Венгрии обеспокоен тем, что это надвигается. И они сказали: «Нет». И Си Цзиньпин заявляет: «К нам это не пройдёт». И африканские страны говорят то же самое.
ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: Да.
ВИНС ЭВЕРЕТТ ЭЛЛИСОН: А у нас сейчас в Америке есть люди со своей повесткой дня, и эта повестка дня охватывает весь мир. Это одна из причин, почему они сунулись на Украину. Я читал… забыл, где я это читал, но это упоминается в моей новой книге… Он говорил, что одним из условий вступления в Евросоюз было проведение гей-парада в Киеве. Это одна из вещей, которых от вас потребуют. И они должны были провести большой гей-парад… и тогда все в Донбассе… тогда всё и сорвалось. Потому что они зашли слишком далеко. Тогда-то и завертелось колесо. И люди знали, что ЕС и НАТО вмешаются, потому что именно так они и поступают. И потом они ещё больше пытались навязать свою идеологию.
Сейчас Байден увязал бо́льшую часть внешнеполитического бюджета США с ЛГБТ, изменением климата и абортами. Если у вас эти темы под запретом, вы больше не получите денег. Африканские страны говорят: «Что?! Люди умирают от голода!» — «Что ж, если вы не сделаете это, они умрут от голода». Угадайте, кто пришёл и заполнил пустоту? Владимир Путин.
ТАКЕР КАРЛСОН: Именно. Или Си Цзиньпин.
ВИНС ЭВЕРЕТТ ЭЛЛИСОН: Или Си Цзиньпин.
Дата выхода в эфир 13 июня 2024 года.
* ЛГБТ (и его структурные подразделения) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.
** «Антиамериканскими» Эллисон называет ценности, которые, по его мнению, противоречат традиционному американскому образу жизни (прим. ИноТВ).
Ссылки по теме
-
Экс-главком НАТО в Европе: Китай и Россия одерживают верх над США в Африке
-
Запад не может принять, что мир поворачивается в сторону России — Ларри Джонсон о ПМЭФ
-
Конгрессмен США: Байден игнорирует ядерную угрозу и пугает глобальным потеплением
-
Рэнд Пол: администрация Байдена не позволяет Украине даже помыслить о нейтралитете