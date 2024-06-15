Американский публицист: Путин не позволил США насадить антихристианские ценности в России

Внешняя политика США сегодня строится на пропаганде гомосексуализма, абортов и климатического паникёрства, однако не все страны готовы с этим мириться, рассказывает публицист Винс Эверетт Эллисон в интервью Такеру Карлсону. По словам Эллисона, Путин не только защищает Россию от «сатанинского образа жизни», но и спасает африканские страны от шантажа со стороны администрации Байдена.

ВИНС ЭВЕРЕТТ ЭЛЛИСОН, публицист, ведущий подкаста: Опять-таки, Владимир Путин недвусмысленно обозначил свою позицию, он сказал: «Этот западный сатанинский образ жизни дальше не пройдёт. Мы в России не потерпим всей этой темы ЛГБТ*, мы не потерпим этих антихристианских, антиамериканских** ценностей. Я читал в The Washington Post, что он милитаризует свой народ, чтобы защитить от этого свою страну.



Он заявил: «Нет, это не пройдёт». Русская православная церковь заявила: «Нет, это не пройдёт». И Виктор Орбан в Венгрии обеспокоен тем, что это надвигается. И они сказали: «Нет». И Си Цзиньпин заявляет: «К нам это не пройдёт». И африканские страны говорят то же самое.



ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: Да.



ВИНС ЭВЕРЕТТ ЭЛЛИСОН: А у нас сейчас в Америке есть люди со своей повесткой дня, и эта повестка дня охватывает весь мир. Это одна из причин, почему они сунулись на Украину. Я читал… забыл, где я это читал, но это упоминается в моей новой книге… Он говорил, что одним из условий вступления в Евросоюз было проведение гей-парада в Киеве. Это одна из вещей, которых от вас потребуют. И они должны были провести большой гей-парад… и тогда все в Донбассе… тогда всё и сорвалось. Потому что они зашли слишком далеко. Тогда-то и завертелось колесо. И люди знали, что ЕС и НАТО вмешаются, потому что именно так они и поступают. И потом они ещё больше пытались навязать свою идеологию.



Сейчас Байден увязал бо́льшую часть внешнеполитического бюджета США с ЛГБТ, изменением климата и абортами. Если у вас эти темы под запретом, вы больше не получите денег. Африканские страны говорят: «Что?! Люди умирают от голода!» — «Что ж, если вы не сделаете это, они умрут от голода». Угадайте, кто пришёл и заполнил пустоту? Владимир Путин.



ТАКЕР КАРЛСОН: Именно. Или Си Цзиньпин.



ВИНС ЭВЕРЕТТ ЭЛЛИСОН: Или Си Цзиньпин.



Дата выхода в эфир 13 июня 2024 года.



* ЛГБТ (и его структурные подразделения) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.



** «Антиамериканскими» Эллисон называет ценности, которые, по его мнению, противоречат традиционному американскому образу жизни (прим. ИноТВ).