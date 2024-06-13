RS: популярность США в мире падает из-за их позиции по конфликтам в Газе и на Украине
Сильный пожар вспыхнул на складе нефтеперерабатывающего завода в иракской провинции Эрбиль.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отказался от участия в саммите G7, который пройдёт на итальянском курорте Борго Эньяция в области Апулия.
Сотрудники американских правоохранительных органов задержали женщину, которая вошла в здание ФБР в Сиэтле и приставила пистолет к своей груди.
Актриса театра и кино, известная по сериалу «Мажор-2» Гала Самойлова умерла в Петербурге на 46-м году жизни.
Мощнейшая за год DDoS-атака на сеть МТС велась одновременно из Турции, Испании, Польши, Эквадора и Китая.
Президент Аргентины Хавьер Милей примет участие только в первом дне конференции по Украине в Швейцарии.
Американские военные утверждают, что правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало и серьёзно повредило греческое торговое судно, которое следовало из России.
Палестинское движение ХАМАС заявило, что позитивно отреагировало на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении заложников, озвученное президентом США Джо Байденом.
Предприниматель Илон Маск приветствовал инициативу конгресса США лишить американского финансирования украинские неправительственные организации, составляющие чёрные списки граждан США, и предложил признать их террористическими формированиями.
Создание отдельной государственной структуры, которая будет заниматься вопросами кибербезопасности, обсуждается в России.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман провёл встречу в Джидде с Владимиром Зеленским.
Мировое большинство не только не поддерживает антироссийские санкции США и коллективного Запада, но и демонстрирует готовность укреплять сотрудничество с Москвой по самому широкому кругу вопросов.
Россия ответит на навязываемую Соединёнными Штатами конфронтацию, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Великобритания предоставляет пакет помощи Украине на сумму до $309 млн.
Центробанк приостанавливает торги гонконгским долларом и изменяет время начала торговой сессии на Мосбирже.
Буферная зона на границе Польши с Белоруссией вводится с 13 июня.
Полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу недалеко от монастыря Оптина пустынь в Калужской области.
Замглавы российского МИД Александр Глушко заявил в интервью «Известиям», что все сегодняшние действия НАТО являются подготовкой к возможному столкновению с Россией.
В Госдуме предложили прописать в законодательстве такую норму, чтобы работник получал зарплату на руки не меньше минимального размера оплаты труда.
Президент США Джо Байден прибыл в Италию на саммит G7.
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку.
Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений, интервью и публикаций в блогах с Управлением стратегических коммуникаций ВСУ.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил регулярно проверять жизненные показатели сотрудников из группы риска во время экстремальной жары. Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова есть в распоряжении RT.
Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Дани Карвахаль высказался о новом партнёре по клубу, французском форварде Килиане Мбаппе.
Объём двусторонней торговли между Россией и Пакистаном в 2023 году превысил $1 млрд.
Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала просьбу НОК Украины отстранить от Олимпиады 2024 года трёх российских борцов — Динару Кудаеву, Ольгу Хорошавцеву и Наталью Малышеву.
Женщина, пострадавшая в результате стрельбы недалеко от Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь в Калужской области — иконописец.
Аварийное отключение электроэнергии произошло в Белгородском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Самолёт «Флорида Пантерз» в Эдмонтон на третий матч финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» задерживается из-за муссона.
Россию не позвали на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии по настоянию США, заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника.
Страны G7 договорились до конца года выделить Украине $50 млрд за счёт замороженных активов России.
Россия не считает Канаду угрозой в Арктике, но отреагирует, если Оттава возьмёт курс на милитаризацию региона.
Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти рассказал, как решения VAR будут объясняться на стадионах на чемпионате Европы 2024 года в Германии.
Следователи возбудили дело по факту ДТП с рейсовым автобусом с 12 пострадавшими на трассе Березники — Пермь.
Матч второго круга на турнире ATP 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) между российским теннисистом Кареном Хачановым и австралийцем Александаром Вукичем остановлен.
Новые санкции США не должны повлиять на курс рубля в среднесрочной перспективе.
Российский нападающий Артём Дзюба в необычном образе отметил День России.
Неизвестный открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь под Калугой, пострадала женщина.
У брата признанного в России иноагентом артиста Максима Галкина* Дмитрия прошли обыски.
Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл сообщил, как организация проверяет российских спортсменов для допуска на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).
Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области.
Опасность атаки беспилотников объявили в Белгородской области.
Власти Германии отмечают высокий риск неприятных инцидентов на матче группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Сербии и Англии.
ВКС России нанесли удары по десяти местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс в Сирии.
В Армении 17 полицейских получили травмы во время столкновений у здания парламента.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на слова французского форварда Килиана Мбаппе о сложности выиграть чемпионат Европы.
Соединённым Штатам угрожает девятибалльное землетрясение и цунами высотой 30 м, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование учёных.
Соединённые Штаты вооружали «Азов»* с самого начала конфликта, но только сейчас стали говорить об этом. Как напомнил экс-офицер армии США Станислав Крапивник, с бойцами террористической организации общались, в частности, американские сенаторы США Линдси Грэм и Джон Маккейн.
В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что контракты на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 и 2034 годах почти подписаны.
Новые санкции США в отношении российских финансовых институтов не влияют на работу ВТБ.