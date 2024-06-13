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RS: популярность США в мире падает из-за их позиции по конфликтам в Газе и на Украине

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Проведённый в 34 странах опрос Pew Research Center показал, что популярность США в мире за последний год упала, сообщает Responsible Statecraft. Как отмечает издание, прежде всего объясняется позицией администрации президента Джо Байдена в отношении конфликтов в секторе Газа и на Украине.
RS: популярность США в мире падает из-за их позиции по конфликтам в Газе и на Украине
АР
Популярность Соединённых Штатов за рубежом за последний год снизилась, сообщает Responsible Statecraft со ссылкой на опрос исследовательского центра Pew Research Center. Результаты опроса также показали, что доверие международного сообщества к демократии в США упало. В среднем четыре из десяти респондентов из более чем 40 тыс. опрошенных в 34 странах заявили, что демократия в США некогда была хорошей моделью для подражания для других стран, но больше таковой не является.
 
За прошедший год заметно сократилась уверенность в том, что президент Джо Байден справится с нынешними международными проблемами. Самые негативные оценки политики Белого дома были связаны с его отношением к войне Израиля и ХАМАС в Газе. В среднем 31% респондентов из 34 стран заявили, что одобряют действия администрации Байдена в этом конфликте, в то время как в среднем 57% заявили, что не одобряют их. Наиболее негативные оценки были зафиксированы в преимущественно мусульманских странах.
 
Кроме того, в среднем всего 39% респондентов выразили одобрение политики Байдена в отношении конфликта на Украине. При этом наиболее позитивные оценки были зафиксированы в Канаде и странах Европы, особенно в Польше, Нидерландах и Великобритании. 

 

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Responsible Statecraft США Северная Америка
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