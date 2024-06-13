RS: популярность США в мире падает из-за их позиции по конфликтам в Газе и на Украине

Проведённый в 34 странах опрос Pew Research Center показал, что популярность США в мире за последний год упала, сообщает Responsible Statecraft. Как отмечает издание, прежде всего объясняется позицией администрации президента Джо Байдена в отношении конфликтов в секторе Газа и на Украине.

Популярность Соединённых Штатов за рубежом за последний год снизилась, сообщает Responsible Statecraft со ссылкой на опрос исследовательского центра Pew Research Center. Результаты опроса также показали, что доверие международного сообщества к демократии в США упало. В среднем четыре из десяти респондентов из более чем 40 тыс. опрошенных в 34 странах заявили, что демократия в США некогда была хорошей моделью для подражания для других стран, но больше таковой не является.

За прошедший год заметно сократилась уверенность в том, что президент Джо Байден справится с нынешними международными проблемами. Самые негативные оценки политики Белого дома были связаны с его отношением к войне Израиля и ХАМАС в Газе. В среднем 31% респондентов из 34 стран заявили, что одобряют действия администрации Байдена в этом конфликте, в то время как в среднем 57% заявили, что не одобряют их. Наиболее негативные оценки были зафиксированы в преимущественно мусульманских странах.

Кроме того, в среднем всего 39% респондентов выразили одобрение политики Байдена в отношении конфликта на Украине. При этом наиболее позитивные оценки были зафиксированы в Канаде и странах Европы, особенно в Польше, Нидерландах и Великобритании.