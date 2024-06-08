Политика ЕС и официального Берлина с отправкой оружия против России не служит интересам Германии, — заявил Тино Хрупалла на выступлении в бундестаге. Сопредседатель «Альтернативы для Германии» считает, что настоящий «европейский альянс» возможен только с включением России. В видео, опубликованном на официальном YouTube-канале фракции АдГ в бундестаге, он призывает к «миру на континенте» и против превращения ЕС в инструмент США.

ТИНО ХРУПАЛЛА, сопредседатель АдГ: Этот ЕС не выполняет задач, дорог и вредит интересам, как и соответствующие политические решения немецкого федерального правительства. При этом существуют многочисленные общие цели: Европа должна утвердиться как сильный полюс в мировом сообществе, причём от Владивостока до Лиссабона.

Задачами европейского альянса должны быть мир, общее экономическое пространство и свободная торговля. И это может быть обеспечено безопасными внешними границами и ограничительной целенаправленной миграцией, а также хорошими отношениями со всеми странами европейского континента. Мы должны осознать свои сильные стороны и положить конец устаревшему разграничению между Востоком и Западом.

И именно поэтому немецкое оружие должно служить самообороне, оно никогда больше не должно быть направлено против других стран или России. Мир на европейском континенте является главным приоритетом, а американское оружие не служит снижению напряжения или какой-либо защите. Европейский Союз не является инструментом НАТО и никогда не должен им стать.

Дата публикации 7 июня 2024 года.