Reuters: США сигнализировали, что намерены расширить свой ядерный арсенал

22:01
МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, глава партии «Батькивщина» объявлена в розыск Министерством внутренних дел России.
21:52
Слуцкий: вероятно, России придётся расставаться с Парламентской ассамблеей ОБСЕ
России, вероятно, придётся распрощаться с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, если её не пригласят на ближайшую сессию в Румынии, считает депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
21:51
В Волгоградской области парашютист погиб из-за сильного порыва ветра
В Волгоградской области опытный парашютист погиб из-за сильного порыва ветра при приземлении на базу авиационно-спортивного клуба.
21:51
Дубль Чалова помог сборной России разгромить Белоруссию в Минске
Сборная России одержала победу над командой Белоруссии в товарищеском матче.
21:41
Петрова: для меня большая честь открыть филиал своей школы тенниса в Татарстане
Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова откроет филиал своей школы в Татарстане.
21:38
Сальдо: 19 человек погибли при обстреле села Садового
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 19 человек погибли, ещё пятеро ранены при обстреле села Садового.
21:33
Президент Арсе: для БРИКС важно помнить о запасах лития в Боливии
Боливия ждёт и надеется, что сможет официально присоединиться к странам БРИКС, заявил в интервью RT боливийский президент Луис Арсе, прибывший в Санкт-Петербург на ПМЭФ.
21:31
Голубев: работа Новошахтинского НПЗ приостановлена после пожара из-за атаки БПЛА
Работа Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области приостановлена после пожара из-за атаки БПЛА.
21:23
Transfermarkt: в топ-6 самых дорогих игроков Примеры входят только игроки «Реала»
Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов испанской Примеры по итогам июня.
21:19
Макрон утверждает, что Франция «не находится в состоянии войны с Россией»
Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что республика «не находится в состоянии войны с Россией» и старается «держать эскалацию под контролем». Об этом он сказал на встрече с Владимиром Зеленским.
21:12
Число пострадавших при ударе ВСУ по Луганску выросло до 53
Число пострадавших при ракетном ударе по Луганску увеличилось до 53.
21:10
Дзюба опубликовал фотографию из Шанхая
Российский нападающий Артём Дзюба находится в китайском Шанхае.
21:07
В Петрозаводске в квартире произошёл взрыв газа
Взрыв газа произошёл в квартире дома на Октябрьском проспекте в Петрозаводске.
20:59
Макрон: Франция начинает подготовку украинских пилотов немедленно
Франция приступает к подготовке украинских пилотов к использованию французских истребителей Mirage 2000, которые Париж планирует передать украинской армии. Об этом на встрече с Владимиром Зеленским заявил французский президент Эммануэль Макрон.
20:52
Анчелотти заявил, что голеадор Мбаппе не может стать проблемой для «Реала»
Стала известна реакция главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти на подписание контракта с нападающим Килианом Мбаппе.
20:52
Над Белгородской областью около 20:00 мск сбили украинский БПЛА
Над Белгородской областью около 20:00 мск сбили ещё один украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.
20:45
Политолог Мезюхо связал изменения в ядерной стратегии США с выборами
Опрошенные RT эксперты объяснили, с какой целью Соединённые Штаты Америки вносят изменения в свою стратегию по ядерному оружию.
20:41
Дворкович получил выговор из‑за участия в попечительском совете ФШР
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщил, что Федерация шахмат России (ФШР) временно отстранена от членства в FIDE.
20:39
Минобороны показало кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ с борта вертолёта
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ с борта вертолёта Ка-27ПС в акватории Чёрного моря.
20:36
Голикова: в Соцфонде хватит денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам
В Соцфонде хватит средств на индексацию пенсий работающим пенсионерам, заявила на полях ПМЭФ вице-премьер Татьяна Голикова.
20:27
Тюкавин забил первый гол за сборную России
Нападающий сборной России Константин Тюкавин отметился дебютным голом за национальную команду в матче с Белоруссией.
20:25
Путин воспользовался цитатой Сталина, говоря о «партнёрах» России
Президент Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ воспользовался цитатой Иосифа Сталина «Других писателей у меня нет», комментируя то, с какими партнёрами России приходится иметь дело.
20:24
Карпин — о капитанстве Миранчука: он на хороших эмоциях после победы в ЛЕ
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему на товарищеский матч с командой Белоруссии с капитанской повязкой вышел Алексей Миранчук.
20:23
Более 110 человек работают на месте повреждённого при обстреле дома в Луганске
Более 110 человек и 30 единиц спецтехники работают на месте повреждённого при обстреле ВСУ дома в Луганске.
20:13
Обляков открыл счёт в товарищеском матче с Белоруссией
Полузащитник сборной России Иван Обляков забил мяч в товарищеском матче с командой Белоруссии.
20:12
Нейропсихолог Тур рассказала о последствиях выгорания на работе
Врач — психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур рассказала, какие могут быть последствия выгорания на работе.
20:12
В Самарской области высказались о результатах региона в рейтинге состояния инвестклимата
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал результаты региона в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах России. Область заняла 12-е место.
20:12
В трёх областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в трёх регионах Украины.
20:12
Путин: ценности Европы отравляются сторонниками глобального либерализма
Европейские культурные ценности отравляются сторонниками глобального либерализма, которые ставят во главу угла оторванные от действительности идеи. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
20:11
Профессор Пивоварова заявила о связи метеозависимости с состоянием нервной системы
Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова рассказала, что метеозависимость может быть связана с состоянием нервной системы.
20:10
Специалист Макеев посоветовал не приближаться к водным источникам в грозу
Эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал, что делать, если гроза застала человека на улице.
20:09
На Ямале капитально отремонтируют более 50 окружных больниц
В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали о предстоящем капитальном ремонте свыше 50 больниц.
20:09
В Свердловской области зафиксировали рекорд по числу стобалльников на ЕГЭ
В Департаменте информационной политики Свердловской области рассказали о рекорде по числу стобалльников на ЕГЭ.
20:08
Губернатор Моор прокомментировал 3-е место региона в рейтинге инвестклимата
Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал третье место региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России.
20:06
Алькарас вышел в финал «Ролан Гаррос», в пяти сетах одолев Синнера
Испанский теннисист Карлос Алькарас пробился в финал Открытого чемпионата Франции 2024 года.
20:05
Шмыгаль: больше 70% ТЭС на Украине выведено из строя
Больше 70% тепловых электростанций на Украине выведено из строя, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
20:05
Москва продолжит сотрудничать с Пермским краем и Мордовией
Мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Мордовии Артём Здунов подписали соглашения о сотрудничестве.
20:03
Собянин и Решетников подписали меморандум о создании Единого инвестпортала России
Мэр Москвы Сергей Собянин и министр экономического развития Максим Решетников подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) меморандум о создании Единого инвестиционного портала России.
20:02
Собянин подписал соглашение с главой Башкирии в рамках ПМЭФ
Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Башкирии Радий Хабиров подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
20:00
Жители Москвы 4 млн раз посетили раздел о госпитализации в электронных медкартах
Жители Москвы с февраля 2024 года более 4 млн раз посетили раздел «Мои госпитализации» в электронной медицинской карте (ЭМК), заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
20:00
Пушилин: ежедневно продолжается освобождение ДНР в её конституционных границах
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что линия фронта ежедневно отодвигается от Донецка и других населённых пунктов республики.
20:00
В Москве 32 тысячи пар подали заявление на регистрацию брака летом
В Москве на регистрацию брака летом подали заявление 32 тыс. пар, заявила заммэра Анастасия Ракова.
19:59
Минтранс Подмосковья призвал велосипедистов быть аккуратными
В Министерстве транспорта Московской области призвали велосипедистов быть аккуратными во время езды.
19:58
Генсек ООН не поедет на швейцарскую конференцию по Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, заявили в его офисе.
19:58
В Подмосковье 20 июня начнётся приёмная кампания проекта «Профессионалитет»
В Московской области 20 июня начнётся Всероссийская приёмная кампания проекта «Профессионалитет».
19:57
Подмосковье продолжит сотрудничество с Белоруссией
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой обсудили торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество на 2024—2028 годы.
19:56
Резиденты московских ОЭЗ вложили в экономику столицы 50 млрд рублей в 2023 году
Компании — резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) Москвы вложили в экономику столицы 50 млрд рублей в 2023 году, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
19:56
В Подмосковье построят новый транспортно-логистический хаб в 2025 году
В подмосковном Селятине построят новый транспортно-логистический хаб в 2025 году. Трёхстороннее соглашение на ПМЭФ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и председатель правления АО «НК «КТЖ» Нурлан Сауранбаев.
19:55
В Роспатенте заявили о росте числа заявок на регистрацию новых брендов
Глава Роспатента Юрий Зубов заявил о росте количества заявок на регистрацию новых брендов.
19:54
Белый дом: США видят необходимость увеличивать ядерный арсенал страны
Вашингтон видит необходимость увеличивать и диверсифицировать ядерный арсенал страны, сообщил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.