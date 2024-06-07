Hill: рэпер 50 Cent заявил, что темнокожие американцы отождествляют себя с Трампом

14:03 Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму более 3,15 трлн рублей Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск властей региона к Украине об энергетической блокаде на сумму более 3,15 трлн руб., заявил первый зампреда Госсовета республики Ефим Фикс.

14:03 Матвиенко: Россия применит весь арсенал при появлении угрозы своему существованию Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявила, что Россия применит весь арсенал в случае возникновения угрозы существования страны.

14:00 Запрос на переход конькобежца Семерикова в Узбекистан рассмотрят в сентябре Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что исполком организации рассмотрит запрос на переход российского конькобежца Данилы Семерикова в сборную Узбекистана в сентябре.

13:57 Песков: в Кремле сохраняются эпидемиологические ограничения Некоторые эпидемиологические ограничения вокруг президента России Владимира Путина сохраняются.

13:50 В Москве выступления собак-проводников пройдут в Конькове 8 июня В Москве 8 июня пройдут показательные выступления кинологов и собак Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых (ВОС).

13:50 В Москве стартовала программа «ГТО в парках» В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» в столице запустили бесплатную программу «ГТО в парках».

13:49 Минобороны: удар по Луганску был нанесён пятью ракетами ATACMS В Минобороны РФ сообщили, что удар по Луганску был нанесён пятью ракетами ATACMS.

13:49 В Москве восстановят историческое здание газеты «Правда» В Москве специалисты приступили к разработке проекта реставрации здания комбината газеты «Правда» на улице Правды, дом 24, которое является объектом культурного наследия регионального значения.

13:49 В Москве запустили четыре конкурса на лучшие идеи по оформлению городских объектов В Москве предприниматели могут подать заявки на участие в четырёх конкурсах на лучшие варианты оформления коммерческих объектов, а также на лучшие инновационные решения для бизнеса.

13:47 Компания из Москвы запустила производство пластин для обработки металла Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил серийный выпуск твердосплавных пластин для токарной и фрезерной обработки металла.

13:46 В Челябинской области вынесли приговор ранившему девушку на охоте егерю В Челябинской области 63-летний егерь, по неосторожности подстреливший на охоте школьницу, признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью ребёнка.

13:46 В Якутии объявили режим ЧС федерального уровня из-за паводка Режим ЧС федерального уровня ввели в Якутии в связи с паводком.

13:46 Валовой региональный продукт Москвы вырос на 15% за пять лет Валовой региональный продукт (ВРП) Москвы вырос на 15% за пять лет, с 2018 по 2022 год, что более чем в два раза превышает общероссийские темпы в 6,9%.

13:45 В Москве инвесторы реализуют 34 проекта по программе КРТ Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) заявил, что в столице инвесторы реализуют 34 проекта комплексного развития территорий (КРТ).

13:45 Число пострадавших при обстреле ВСУ в Луганске выросло до 35 Число пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ в Луганске выросло до 35. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

13:45 Педагог Подсухина посоветовала школьникам составить план занятий на лето Педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина посоветовала учащимся старших классов школ наметить план обучения на лето, чтобы лучше подготовиться к предстоящим экзаменам.

13:44 Чернышенко заявил, что Россия выплатит членский взнос WADA Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия выплатит членский взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

13:44 МИД: Россия ценит позицию Китая, отказавшегося от саммита по Украине в Швейцарии Замглавы МИД России Александр Панкин на полях ПМЭФ заявил, что Москва приветствует позицию КНР и других азиатских стран, которые отказались от участия в конференции по Украине в Швейцарии.

13:43 Врач Шаршкова: аллергия на солнце может сопровождаться повышением температуры Врач — аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» Светлана Шаршкова рассказала, что аллергия на солнце (фотодерматоз) — это состояние, при котором на коже появляются покраснение, отёк, сыпь, волдыри и шелушение.

13:40 ЦБ России: годовая инфляция в стране выросла до 8,1% В Центробанке России заявили, что годовая инфляция в стране, по оценке на 3 июня, выросла до 8,1% с 7,8% по итогам апреля.

13:39 Ночной трейл пройдёт в Воронежской области 15—16 июня В парке «Белый колодец» в Воронежской области состоится ночной трейл. Он запланирован на 15—16 июня. Его участниками станут около 2,5 тыс. бегунов.

13:35 Фестиваль спорта пройдёт 15—16 июня в Тюмени Фестиваль спорта состоится в Тюмени 15—16 июня. Программа включает соревнования по триатлону, заплывы на открытой воде, женский и детский забеги.

13:35 В ЦБ России допустили возможность повышения ключевой ставки В Центробанке России заявили, что финансовый регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на следующем заседании.

13:35 Попова заявила, что была рада уходу Макдоналдса из России Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в рамках ПМЭФ заявила, что во время ухода Макдоналдса не было более радостного человека, чем она.

13:30 Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% Центральный банк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%.

13:29 Сорокин считает, что ФИФА и УЕФА склоняются к мысли о снятии санкций с российского футбола Советник президента РФС Алексей Сорокин считает, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) склоняются к мысли о снятии санкций с российского футбола.

13:29 Управлявшему понтоном в Царском Селе предъявлено обвинение Лицу, которое управляло понтоном в Екатерининском парке, где погиб один человек, предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности, повлёкшем смерть по неосторожности.

13:28 Три человека погибли при обрушении подъезда в Луганске после удара ВСУ В МЧС России сообщили о трёх погибших при обрушении подъезда в результате обстрела со стороны ВСУ в Луганске.

13:25 Синоптики прогнозируют ливень и град в Тюмени Синоптики прогнозируют ливень, град и сильный ветер в Тюмени в ближайшие сутки.

13:25 Две школы, три детсада и колледж повреждены при обстреле Луганска В результате ракетного обстрела ВСУ в Луганске повреждены две школы, три детских сада, колледж и один из корпусов университета.

13:24 ЕК призвала Совет ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией.

13:24 Прокуратура начала проверку по факту падения ребёнка в открытый колодец в Копейске Прокуратура начала проверку по факту падения девятилетнего ребёнка в открытый колодец в Копейске (Челябинская область).

13:22 Кондратьев обсудил вопросы сотрудничества с послом Индии на полях ПМЭФ Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на полях ПМЭФ провёл встречу с послом Индии в России Винай Кумаром.

13:21 Адвокат задержанного в столице француза: у Винатье есть недвижимость в Москве Адвокат гражданина Франции Лорана Винатье Алексей Синицын подтвердил в беседе с RT, что следствие просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом Синицын отметил, что защита будет возражать против подобной меры, и добавил, что у Винатье есть недвижимость в Москве, а основания полагать, что он может скрыться от органов предварительного следствия, нет.

13:19 Греф назвал пандемию и риск глобальной войны «чёрными лебедями» экономики Глава Сбера Герман Греф в кулуарах ПМЭФ назвал пандемию и геополитику главными рисками для экономики России.

13:19 В Ставрополе два дома попали в список культурного наследия В Ставрополе два дома в центре города попали в список культурного наследия.

13:15 Родственникам пациентов в реанимации в Москве будут приходить смс о состоянии здоровья Родственникам пациентов, которые находятся в реанимации в Москве, будут приходить смс о состоянии здоровья, рассказала на полях ПМЭФ заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

13:15 Кремлёв: Винер не только отстаивает Россию, но и правильно выдаёт девочек замуж Глава Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлёв заявил, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер правильно выдаёт спортсменок замуж.

13:12 В Кемеровской области предъявили обвинения фигурантам дела об аварии с трамваями В Следственном комитете по Кемеровской области заявили о предъявлении обвинений фигурантам дела об аварии с трамваями.

13:07 Глава ЛНР: при ударе ВСУ в Луганске полностью обрушен подъезд многоэтажки Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в результате ракетного удара ВСУ по Луганску в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд.

13:06 «Ъ»: руководителю ЧВК «ЕНОТ» Молокоедову грозит 14,5 года колонии Научного руководителя организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК «ЕНОТ») Андрея Молокоедова требуют отправить в колонию на 14,5 года.

13:04 МИД России: работа над идеей движения к валюте для БРИКС ведётся Замглавы МИД России Александр Панкин рассказал о работе над идеей создания валюты для использования в БРИКС.

13:01 Лакерник будет участвовать в конгрессе Международного союза конькобежцев Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник примет участие в конгрессе организации.

13:00 Подозреваемый в убийстве зампреда «Зова народа» имел долги по штрафам Дмитрий Матвеев, подозреваемый в убийстве зампреда «Зова народа» Антона Еговцева, имел долги по штрафам.

13:00 Задержан житель Лобни, подозреваемый в убийстве мужчины В Химках задержали жителя Лобни 1986 года рождения, который подозревается в убийстве 37-летнего мужчины.

12:58 Спасатели достали пострадавшего из-под завалов подъезда многоэтажки в Луганске Спасатели в Луганске достали из-под завалов подъезда многоэтажного дома первого пострадавшего.

12:49 ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Тюмени Сотрудники ФСБ России задержали жителя Тюмени, который планировал теракт на участке Свердловской железной дороги.

12:46 МИД: Ереван готов интенсивно работать над мирным договором с Азербайджаном Армения заявляет о готовности интенсивно работать над проектом мирного договора с Азербайджаном.

12:45 Новак: происходит крах глобальной расчётной системы и её переход к новому облику Вице-премьер России Александр Новак в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что сейчас происходит крах глобальной расчётной системы и её переход к новому облику.