Hill: рэпер 50 Cent заявил, что темнокожие американцы отождествляют себя с Трампом

Рэпер 50 Cent, настоящее имя которого Кёртис Джексон, в ходе визита на Капитолийский холм заявил, что афроамериканцы «отождествляют себя» с Дональдом Трампа, пишет The Hill. Как он пояснил, это происходит из-за предъявленных экс-президенту обвинений по закону RICO, который часто используется в США против руководителей банд.

Рэпер 50 Cent заявил, что темнокожие американцы в контексте предстоящих президентских выборов «отождествляют себя» с бывшим президентом США Дональдом Трампом, пишет The Hill.



Исполнитель, настоящее имя которого Кёртис Джексон, посетил Капитолийский холм в среду вместе с адвокатом по гражданским правам Беном Крампом, чтобы встретиться с законодателями от Республиканской и Демократической партий.



На вопрос журналистки CBS News о «важности афроамериканцев» для предстоящих президентских выборах он ответил: «Я вижу, что они отождествляют себя с Трампом».



Когда его спросили, почему он так считает, 50 Cent ответил: «Потому что им предъявлены обвинения по закону RICO».



Как поясняет издание, 50 Cent, по-видимому, имел в виду предъявленные Трампу обвинения по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии. Экс-президент обвиняется в нарушении действующего в штате закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO) за предполагаемое участие в схеме по подрыву результатов выборов в штате в 2020 году ради сохранения власти.



Федеральный закон RICO был принят в 1970 году для борьбы с организованной преступностью и часто использовался против руководителей банд.



Между тем, как отмечается в статье, опрос, проведённый в прошлом месяце изданиями The New York Times и The Philadelphia Inquirer, а также Сиенским колледжем, показал, что среди темнокожих избирателей Байден опережает Трампа: главу Белого дома поддерживают 63% афроамериканцев, тогда как экс-президента лишь 23%.