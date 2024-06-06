American Conservative: высокомерие и имперские замашки Вашингтона в полной мере проявились в Грузии
А сенатор Джин Шахин заверила, что новый закон «противоречит пожеланиям грузинского народа».
В Германии ужесточат наказание за исламистские и политически мотивированные нападения, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Взрыв произошёл в Котайкской области Армении недалеко от Еревана, сообщают местные Telegram-каналы. Видео инцидента публикуют в соцсетях. Как утверждается, это произошло в районе города Абовян.
Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о поражении в полуфинале «Ролан Гаррос».
На Украине дело идёт к «энергетической катастрофе», считает гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.
Киев закрыл все двери для переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Запад пытается придать саммиту в Швейцарии большую убедительность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об отстранении сборной России от международных турниров.
Министерство иностранных дел Киргизии попросило всесторонне и объективно рассмотреть дело в отношении водителя такси в Москве, который ранее высадил из машины пассажиров — участников СВО.
Развитие отношений с Африканским континентом является одним из приоритетных направлений для России.
Комментарий нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду под постом Килиана Мбаппе о переходе в «Реал» стал самым популярным в истории соцсетей.
Девушка пострадала при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Задержанный в Москве француз «не работал на Францию» и являлся сотрудником швейцарской неправительственной организации, утверждает президент Эммануэль Макрон.
Стало известно, когда состоится жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25.
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2 подтвердил разрешение наносить удары по территории России французским оружием.
Франция намерена подготовить украинскую бригаду в составе 4,5 тыс. человек, обучить и вооружить её, сообщил Эммануэль Макрон в эфире французского телевидения.
Церемония награждения американских и японских фигуристов медалями за командный турнир Олимпийских игр 2022 года пройдёт 7 августа в Париже.
Франция выступает за достижение мира на Украине, но против его установления ценой капитуляции Киева. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.
Суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил к десяти годам лишения свободы мужчину, который сбросил ребёнка с балкона.
Франция передаст Украине модернизированные многоцелевые истребители Mirage 2000-5, сообщил Эммануэль Макрон в эфире французского телевидения.
Российская теннисистка Мирра Андреева дебютирует в топ-25 рейтинга WTA по итогам выступления на «Ролан Гаррос».
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал RT отказ страны от участия в возможных военных операциях НАТО на Украине.
Фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань» и ряд других кораблей Военно-морского флота России прибудут с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня.
Главный тренер сборной Белоруссии Карлос Алос Феррер высказался об отстранении России от международных турниров.
Власти Молдавии стягивают военную технику на полигон у границы с Приднестровьем.
Госдеп США вводит визовые ограничения против десятков граждан Грузии, которые причастны к «подрыву демократии» в республике, а также против их семей.
Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» будет судиться с родителями фигуристки Арины Парсеговой из-за её ухода из школы.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица поддержит проведение второго международного форума BRICS+ Fashion Summit, который должен пройти в октябре под эгидой Московской недели моды.
Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва рассказала подробности о вселенной русских супергероев, над которой студия работает совместно с Сергеем Лукьяненко и Okko.
В Москве планируют построить шесть новых колледжей, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в рамках сессии ПМЭФ «Рейтинг успеха: инвестиции в профессионалов будущего».
Согласно новому исследованию, большинство россиян (64%) стараются говорить и писать правильно, а также следят за своей грамотностью и чистотой речи.
Врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал ряд соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В Московской области продолжается совершенствование системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования. В рамках ПМЭФ губернатор региона Андрей Воробьёв подписал трёхстороннее соглашение с гендиректором РЭО Денисом Буцаевым и гендиректором ГК «Акрон Холдинг» Павлом Морозовым.
Власти Калининградской области и организация Топливного дивизиона госкорпорации «Росатом» заключили соглашение о внедрении электротранспорта в регионе на полях ПМЭФ.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Пилотируемый корабль Starliner компании Boeing пристыковался к Международной пилотируемой станции, на борту корабля находятся астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.
Председатель правления крымского Российского национального коммерческого банка (РНКБ) Михаил Якунин заявил о колоссальном спросе на жильё в Крыму.
Средства ПВО уничтожили ещё четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области.
Председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин заявил, что маркировка добавляет к стоимости товара только 1%.
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве в выходные ожидается тёплая погода.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Крылатском планируется восстановить Олимпийский велотрек.
Правительство Республики Саха (Якутия) и корпорация «Синергия» подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
На военном кладбище в Наро-Фоминском городском округе похоронили останки 83 красноармейцев, которые были найдены поисковиками у деревни Слизнево.
Сотрудники СУ СК России по Тверской области помогут искать захоронения мирных граждан, погибших в Великую Отечественную войну.
Запад через некоторое время, очевидно, захочет убрать Владимира Зеленского с поста президента Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о переговорах насчёт нового контракта с РФС.
Президент России Владимир Путин побеседовал с лидером Республики Сербской Милорадом Додиком в Санкт-Петербурге.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук высказался о победе в Лиге Европы.
Греция, Панама, Дания, Пакистан и Сомали были избраны новыми непостоянными членами Совета Безопасности ООН.
Супруга британского монарха Карла III королева Камилла отказалась пожать руку жене французского президента Эммануэля Макрона Брижит на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.
Россия — за мир, но Владимир Зеленский сначала вышел из стамбульских договорённостей, а потом запретил себе вести переговоры, сейчас он вовсе нелегитимен, заявил RT председатель ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.