Принятие закона об иноагентах в Грузии и отказ правительства этой страны выполнять инструкции Вашингтона показали, что США навязывают свою волю другим государствам, констатирует The American Conservative. Также здесь налицо лицемерие союзников, которые на публику толкают речи о демократических ценностях, но на деле предпочли бы сохранить свои интересы в тайне. То, что считается демократией в Америке, в случае с Грузией почему-то считается с демократией несовместимым.

А зачем вообще Соединённые Штаты диктуют внутреннюю политику в Грузии, задаётся вопросом The American Conservative. Принятие закона об иноагентах, требующего раскрытия информации о финансировании НПО из-за рубежа, вызвало большой резонанс, поскольку избранное правительство Грузии отказалось выполнить инструкции Вашингтона об отмене законопроекта.

Это в очередной раз показало, как администрация Байдена навязывает свою волю другим государствам.

Знаменитая «Революция роз» когда-то привела к власти грузинскую версию Зеленского по имени Саакашвили, напоминает обозреватель АС Дуг Бэндоу. Саакашвили действовал по указке Вашингтона, лоббировал вступление страны в НАТО и, ожидая американской поддержки, совершил катастрофическую ошибку, напав в 2008 году на российские войска, дислоцированные в Южной Осетии.

Тот конфликт был короткий и обнаружил пределы поддержки Соединённых Штатов, когда президент Буш, к счастью, решил, что далёкая маленькая страна не стоит риска Третьей мировой. В итоге Саакашвили потерпел поражение на выборах, а к власти пришла «Грузинская мечта», которая поступила очень разумно: проигнорировала критику США и приспособилась к жизни с соседней Россией.

Американские политики планировали использовать Грузию в своих целях, чтобы строить козни России, однако Тбилиси уверенно проводил свой собственный курс и, как результат, «Грузинская мечта» дважды переизбиралась, подчёркивает издание.

Теперь же после одобрения законопроекта об иноагентах администрация Байдена давит на грузинский парламент, пытаясь заставить изменить курс. Очевидно, что по мнению Вашингтона, ни один закон в Тбилиси не должен приниматься без ведома США.

Тут же один за другим появились заявления о том, что новый закон означает конец грузинской демократии. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что Вашингтон «коренным образом пересмотрит отношения с Грузией». А помощник госсекретаря Джеймс О’Брайен пригрозил санкциями в отношении грузинских законодателей, которые посмели поддержать законопроект. Вскоре стало известно, что США ограничили выдачу виз предполагаемым злодеям.

Реакция Капитолийского холма не заставила себя долго ждать, пишет Бэндоу. Против Грузии был разработан целый законопроект, предусматривающий санкции против должностных лиц, которые «несут материальную ответственность за подрыв или ущемление демократии, прав человека или безопасности в Грузии». К ним, по мнению американских чиновников, относятся прежде всего те, «кто несёт ответственность за принятие «недавнего законодательства об иностранных агентах в российском стиле».

Более того, была сделана оговорка, что в случае выполнения воли Вашингтона Грузия могла бы расчитывать на торговые и визовые льготы. В то же время европейские политики один за другим потребовали принятия аналогичных мер от Евросоюза.

Но при этом, конечно, все винят в происходящем Москву, констатирует автор статьи. Закон назвали российским, потому что он, якобы отражает цель Москвы удержать Грузию в своих руках. А бывший посол в ЕС Натали Сабанадзе сравнила его с «государственным переворотом» и отметила: «Я понятия не имею, работают ли они по указке России, но они, безусловно, выполняют их интересы».

Тем не менее, до сих пор не было представлено никаких доказательств вмешательства Москвы, признаёт колумнист AC. Да и сам закон сложно назвать недемократичным. Он требует от НПО регистрироваться, если более 20% финансирования поступает из-за рубежа. Более того, это нововведение поражает своей скромностью, поскольку даже иноагентам не светит тюремное заключение, штрафы или запрет заниматься политикой, — лишь раскрытие информации об иностранном финансировании.

Реальность состоит в том, что большая часть денег для НПО поступает из США и Европы. Именно поэтому протестующие в Тбилиси выходят на улицы с флагами ЕС. И здесь налицо лицемерие союзников, которые на публику толкают речи о демократических ценностях, но на деле предпочли бы сохранить свои интересы в тайне. Их конечная цель мало чем отличается от целей авторитарных государств, которые стремятся к установлению более дружественных правительств.

Действительно, как напоминает Дуг Бэндоу, именно Америка является самым активным участником предвыборных кампаний в мире. Исследование Карнеги-Меллона показало, что только в период с 1945 по 2000 год Вашингтон вмешивался в иностранные выборы 81 раз, — больше, чем любая другая страна.

При этом все забывают, что американцы очень жёстко регулируют зарубежную деятельность в США. Это относится и к предполагаемому влиянию на выборы, и к иностранным взносам в поддержку американских политических кандидатов, и к иностранному финансированию аналитических центров.

Более того, американский конгресс принял закон об иноагентах ещё в 1938 году с целью «уменьшить влияние иностранной пропаганды, распространяющейся в Соединённых Штатах». То есть чтобы запретить определённые взгляды, особенно если они финансируются определёнными иностранцами.

Причём эта мера носит обширный характер, и под понятие иностранных агентов могут попасть не только отдельные лица или организации, но и политические партии и даже иностранные правительства. Достаточно участвовать в политической или PR-деятельности или представлять интересы иностранных руководителей в правительстве США, чтобы автоматически попасть в эту категорию.

И тут возникает вопрос. Если принятие подобного закона не означает, что Америка отказалась от демократии, то почему меры, предпринятые избранным грузинским парламентом, оказываются с демократией не совместимы?

Действительно, если посмотреть на тактику американских и европейских союзников, становится очевидно, что они вообще отказались от выборов как меры демократии, констатирует автор статьи. Напротив, при смене режима они предпочитают действовать через демонстрации.

Сенатор Уилсон заявил, что «пророссийское правительство выступает против патриотически настроенных грузин, которые отвергают жизнь в условиях кремлёвского средневековья. Репрессии в отношении свободолюбивых грузин должны прекратиться, и США твёрдо стоят на своём, призывая к возвращению демократических норм и ценностей».



А сенатор Джин Шахин заверила, что новый закон «противоречит пожеланиям грузинского народа».

При этом чувства грузин, проголосовавших за «Грузинскую мечту», высокомерно игнорируются. Почему-то именно протесты и демонстрации рассматриваются как отражение «демократических норм и ценностей».

Колумнист AC также напоминает, что свержение украинского президента Януковича в 2014 году произошло аналогичным образом. Да, он был насквозь коррумпирован, но занял свой пост демократическим путём на выборах, признанных честными всеми иностранными наблюдателями.

А свергли его в результате уличных демонстраций в столице, что фактически лишило гражданских прав миллионы людей, которые голосовали за него и, согласно опросам общественного мнения того времени, выступали против его отставки. И кто в таком случае настоящие демократы?

Вот и в случае с Грузией Запад недоволен выбором, сделанным демократически избранными политиками Грузии. Союзников раздражает, что Грузия не поддержала санкции в отношении Москвы. А Уилсон составил следующий список недочётов: правительство Грузии «открыто нападало на американские и другие западные организации по продвижению демократии, а также на местное и международное гражданское общество, одновременно укрепляя связи, в частности, с Россией и Китаем».

Безусловно, Брюссель имеет право устанавливать критерии для вступления в ЕС, и среди них может быть и принятие НПО, финансируемых Евросоюзом. Но какое оправдание для вмешательства в дела Грузии может быть у Вашингтона, интересуются автор АС. Даже когда американские чиновники подвергают сомнению выбор грузинских избирателей и властей, это не может становиться основанием для их наказания.

Вашингтон забыл, что у Америки достаточно собственных проблем. Сверхдержава, каковой себя считают Соединённые Штаты, должна устанавливать приоритеты и предоставлять другим странам самим управлять собой.