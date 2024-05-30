В Грузии приняли закон об иноагентах и теперь страна находится на распутье, сообщает Hill TV. С одной стороны, нынешнее грузинское правительство пророссийское, поскольку приняло такой закон. С другой стороны, грузинам теперь с этим законом перекрыт путь в ЕС, и им грозит повторение украинского сценария.

РОББИ СОАВЕ, ведущий HillTV: Расскажите, пожалуйста, почему о Грузии пишут в новостях и что там происходит.

ЭВЕЛИН ФАРКАС, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР MCCAIN INSTITUTE: Как вы сказали, они действительно на распутье. Правительство Грузии решило принять так называемый «российский закон». Согласно ему, если вы, как некоммерческая организация, получаете 20 или более процентов своего дохода от иностранного источника, вы должны зарегистрироваться в Минюсте и, в сущности, будете признаны иностранным агентом. Подобное мы уже наблюдали в России и других странах, где приняли подобный закон, — это начало закручивания гаек в отношении оппозиции, в отношении демократических, некоммерческих организаций гражданского общества. Нынешнее грузинское правительство — пророссийское, и оно показывает своё истинное лицо, принимая закон, из-за которого огромное давление будет оказываться на любые организации, выступающие против поворота правительства Грузии к Москве.

БРИАНА ДЖОЙ ГРЕЙ, ведущая HillTV: Что бы вы ответили тем, кто говорит, что это не так уж отличается от запрета на действия иностранных лоббистов? Как минимум, необходимость зарегистрироваться в качестве иностранной лоббистской группы, очевидно, существует в большинстве стран — здесь, в США, точно. А также тем, кто считает, что, если грузинское правительство хочет принять этот закон, если последует жёсткая реакция со стороны Запада, это будет примером своего рода западного влияния, которое подогрело и в каком-то смысле спровоцировало конфликт на Украине? Это повторение украинской истории? И, если да, должен ли Запад действовать не так, как действовал там?

ЭВЕЛИН ФАРКАС: Да, это определённо повторение украинской истории. Народ Грузии теперь должен принять решение. Грузины, как и украинцы с 2014 года по сегодняшний день, не хотят идти на сближение с Россией. Они хотят вступить в Европейский союз. Они хотят лучших экономических перспектив. Они хотят свободы. Этот закон отличается от американского тем, что последний требует прозрачности.

Если вы занимаетесь лоббированием в нашем правительстве от имени иностранного правительства, то должны заявить об этом — таков закон о прозрачности. Грузинский же закон нацелен не на прозрачность, а на выявление организаций, получающих поддержку из-за рубежа, чтобы, откровенно говоря, закрутить им гайки. И есть процесс, с помощью которого они это делают.



Однако он также перекрывает Грузии путь — как это было с Украиной и другими странами, пытавшимися ввести аналогичный закон, — к членству в Европейском союзе, поскольку ЕС считает, что демократическая страна должна позволить некоммерческим организациям получать деньги из различных источников, покуда они их декларируют. Они считают, что этот закон, аналогичный российскому, недемократичен.



Так что грузинский народ сейчас должен сделать выбор: согласиться с решением своего правительства относительно сближения с Россией или продолжить выходить на протесты в попытке оказать давление на правительство, чтобы оно вернулось на курс в сторону Евросоюза.



Дата публикации 29 мая 2024 года.