Это победа для России: WP о принятии закона об иноагентах в Грузии

Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах, который копирует принятые в России ограничения на финансируемые Западом организации, сообщает The Washington Post. Еврокомиссия предупреждает о том, что такое решение сорвёт планы Грузии на вступление в ЕС, однако это только сыграет на руку России.

Правящая партия Грузии преодолела вето президента Саломе Зурабишвили, наложенное на спорный законопроект «О прозрачности иностранного влияния», пишет The Washington Post. В правительстве считают, что он необходим для укрепления суверенитета страны и противостояния влиянию финансируемых Западом организаций. Оппозиция называет закон «русским» и опасается ограничений на работу независимых СМИ и сообществ по защите прав и гражданских свобод, многие из которых спонсируются из-за рубежа.

В США и ЕС предупредили, что вступление закона в силу подорвёт надежды Грузии на сближение с Западом и вступление в Евросоюз. После голосования грузинского парламента Еврокомиссия заявила, что «глубоко сожалеет» о принятом решении принять закон, который «идёт вразрез с ключевыми принципами и ценностями ЕС». При этом у европейских лидеров ограничены возможности для принуждения Грузии к демократическим реформам: любые санкции или попытки отложить присоединение страны к Евросоюзу будет играть на руку России.