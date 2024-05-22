Ларри Джонсон: США теряют доверие, лицемерно вмешиваясь в дела Грузии

Запад, в том числе его спецслужбы, пытаются сорвать принятие закона об иноагентах в Грузии и устроить в стране цветную революцию, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. В интервью Эндрю Наполитано он отметил, что таким поведением США лишь демонстрируют своё лицемерие и в результате утрачивают доверие в мире.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, автор канала Judging Freedom: Что происходит в Грузии?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Иностранные... ЦРУ, британская MI6, ЕС, — все отчаянно вмешиваются в дела этой страны в попытке помешать им принять закон, в котором вполне здраво говорится: «Если вы негосударственная организация, если вы благотворительная организация, и при этом как минимум 20% (или больше) вашего финансирования поступает из источников за пределами страны, вы должны подать правительству документ, где говорится, мол, мы на крючке у какой-то иностранной организации».



Боже мой! Соединённые Штаты угрожают грузинам санкциями, если там примут этот закон, хотя он полностью дублирует наш Закон о регистрации иностранных агентов (FARA). Британцы, да и вообще все в ЕС просто на ушах стоят. Вот ещё что: президент Грузии — гражданка Франции!



Она родилась во Франции! Да, её родители — уроженцы Грузии, но она родилась во Франции, с детства говорит по-французски. Грузинский паспорт она получила лишь когда её избрали президентом.



Только подумайте! В Соединённых Штатах ей бы даже не позволили участвовать в выборах, потому что нужно быть гражданином страны по рождению, чтобы стать тут президентом. В итоге: Запад пытается начать так называемую «цветную революцию», чтобы гарантировать, что правительство Грузии целиком и полностью синхронизировано с Западом и находится у него под контролем, и мы могли использовать эту страну как плацдарм для нападений на Россию, потому что такой у США план.

НАПОЛИТАНО: Потому что если этот законопроект будет принят, окажется, что все эти НКО получают деньги от ЦРУ и MI6!

ДЖОНСОН: Ну получать-то они могут через посредников.

НАПОЛИТАНО: Верно.

ДЖОНСОН: Они бы не…

НАПОЛИТАНО: Федеральные прокуроры назвали бы это отмыванием денег. Они поступают не напрямую из ЦРУ или MI6, а обходными путями!

ДЖОНСОН: Да. Представьте, если бы Уильям Бёрнс присылал записочку со своим лицом на ней и подписью «от ЦРУ». Однако суть в том, что эти сторонние организации вмешиваются напрямую. И ещё вишенкой на торте тут стало то, что три министра иностранных дел из, по-моему, Эстонии и ещё двух стран, не помню, каких… Они появились на митинге в Грузии, выступив с осуждением действий законодательного органа. Я тогда на это сказал: «Можете ли вы себе представить, что бы случилось, если бы министр иностранных дел России Лавров, министр иностранных дел Китая и министр иностранных дел Венгрии пришли на митинг Трампа в Нью-Джерси, чтобы осудить действия Конгресса США?».

Ну да, прошло бы это на ура, твердили бы мы: «Ю-ху, свобода слова! Мы поддерживаем демократию!».



Чушь! Мы бы восприняли это как оскорбление нашей страны, незаконное вмешательство и потребовали бы разбирательств. Тем не менее, мы поддерживаем и поощряем подобные явления за рубежом, а остальной мир видит это лицемерие. Вот почему Соединённые Штаты утрачивают доверие. Мы делаем что-то подобное, лишь когда это выгодно нам и нашим интересам — и к чёрту любые международные принципы.



Дата публикации 21 мая 2024 года.