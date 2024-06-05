Bloomberg: Грузия «в российском стиле» начала борьбу с пропагандой гомосексуализма

Грузинские законодатели опять рассердили Вашингтон и Брюссель: после закона об иноагентах может быть принят новый закон «в российском стиле», пишет Bloomberg. Правящая партия «Грузинская мечта» предложила пакет мер по защите семьи и детей от пропаганды нетрадиционных отношений.

Правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула очередной законопроект, который не понравился США и Евросоюзу, сообщает Bloomberg.



«Пакет мер по защите семейных ценностей и несовершеннолетних» предусматривает запрет на изображение однополых отношений в фильмах и СМИ, на регистрацию так называемых «однополых браков», а также на усыновление детей негетеросексуальными парами. Кроме того, тема секс-меньшинств станет запретной в грузинских школах и университетах.



Ранее «Грузинская мечта» приняла нашумевший закон об иностранных агентах: теперь организациям и физическим лицам, получающим не менее 20 процентов своего дохода из-за рубежа, придётся объявить себя иноагентами, в противном случае им грозят штрафы и тюремные сроки. США и ЕС раскритиковали этот документ, заявив, что аналогичные меры принял в России Владимир Путин, чтобы «раздавить продемократические группы в России».



Грузинская оппозиция называет законопроект о семейных ценностях «ещё одним шагом к авторитарному режиму» и попыткой «приклеить к Западу ярлык ЛГБТ*», сообщает Bloomberg.

«Преследование ЛГБТ в российском стиле — ещё один красный флажок для европейских амбиций Грузии», — написал в соцсети X глава комитета Бундестага Михаэль Рот.



Официальные лица в Вашингтоне и Брюсселе подчёркивают, что новые грузинские законы могут стать помехой для присоединения к ЕС и НАТО, говорится в статье.



* ЛГБТ (и его структурные подразделения) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.