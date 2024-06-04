Экс-аналитик ЦРУ: у США много оружия, но они не готовы к битве с равным по силам противником

США могут закачивать много вооружений в зоны конфликтов, и они хорошо смотрятся, но дорого обходятся в обслуживании, сложны в использовании и часто требуют ремонта, отмечает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works. Вручая кому-то оружие, нужно быть уверенным, что они умеют им пользоваться, укомплектованы боезапасом и будут сражаться эффективно. Однако в плане снабжения, планирования и организации США оказались не готовы к битве на равных.

Природа войн, в которых НАТО участвовало все эти годы, совершенно отлична от того, что мы сейчас наблюдаем на Украине. Даже несмотря на то, что силы там проходят натовскую подготовку, на Украине мы видим нечто совсем иное, чем то, к чему привык Североатлантический альянс.

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Да, верно. Да ведь и «войнами» они не были. Помните, Нима, это были не «войны», потому что Конгресс США войну не объявлял — это называли «полицейской акцией». Понимаете, «полицейской»: «Ни с места, я зачитаю вам ваши права!»

Да, Соединённые Штаты могли закачивать много вооружений, но даже с нашими танками и бронетранспортёрами, которые направлялись в Афганистан, например, выяснялось, что, да, смотрятся они хорошо, дорого обходятся в обслуживании, и когда они едут, на пути лучше не стоять, но применение у них ограниченное. Многие из этих танков и прочей техники не по всем горным дорогам могли подниматься и спускаться: застревали, а потом и ломались. Требуется ремонт, а ремонтного центра в радиусе мили не предвидится — машину по дороге не дотолкаешь.

Люди забывают, что, вручая кому-то оружие, чтобы он кого-то убил, что-то уничтожил или взял территорию под контроль и не допускал на неё других, ты исходишь из того, что этим оружием они умеют пользоваться. И не просто умеют, но могут применять точно и эффективно. Укомплектованы боезапасом. Имеют в необходимом количестве еду и воду, особенно в условиях повышенных температур. В жару потеешь очень быстро, и если не восполнить дефицит воды в организме, тебя ждёт тепловой удар, вплоть до летального исхода. Есть пределы того, сколько веса можно физически на себе нести. Когда у тебя на спине 30 с лишним килограммов снаряжения и ты шагаешь в гору на высоте под три тысячи метров, если только ты не вырос в этом регионе и не занимался этим ежедневно, — неважно, насколько ты хороший спортсмен, ты не выдержишь и свалишься. Плюс связь. Говоришь: «Выдвигайтесь туда-то и туда-то, выполняйте то-то и то-то!» Но вдруг приходит новая информация, всё меняется, оказывается, там ловушка. Как людям сказать, что «всё, отбой, возвращайтесь»? Нужны протоколы связи для нормального взаимодействия.

Итак, накладываются слой за слоем, слой за слоем работ по снабжению, планированию, организации. Соединённые Штаты оказались в этом плане попросту не готовы к битве на равных. У нас были с этим проблемы в Афганистане. У нас были с этим проблемы в Ираке. Знаете, победителями мы там не вышли.

Дата выхода в эфир 02 июня 2024 года.