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Boulevard Voltaire: несмотря на гнев властей, песня «Иностранцы — вон!» стала хитом в Германии

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В Германии набирает популярность песня «иностранцы, вон, Германия — для немцев», которую первоначально спели и сняли на видео посетители одного из модных баров. Вопреки гневу официальных лиц и многих общественных деятелей, немцам мотив приглянулся, и теперь его исполняют повсеместно, сообщает Boulevard Voltaire.
Boulevard Voltaire: несмотря на гнев властей, песня «Иностранцы — вон!» стала хитом в Германии
AWN TV
В Германии разразился «нацистский скандал»: молодые люди сняли себя на видео во время исполнения песни «Ausländer raus, Deutschland den Deutschen...». Переводится это с немецкого как «иностранцы, вон, Германия — для немцев». Представители высшей власти и многие известные общественные деятели немедленно выступили с осуждением. Проблема в том, что скандирование строк из песни подхватили хором по всей стране, сообщает французский Boulevard Voltaire.
 
Впервые песню исполнили в модном баре на острове Зильт, и 24 мая на это отреагировал сам канцлер Олаф Шольц: «Подобные лозунги отвратительны. Они неприемлемы». Но в тот же день на фестивале в Баварии повторилось то же самое, а на следующий день тот же номер исполнили на пляжной вечеринке в Саксонии. Каверы и хэштеги сделали песню популярной, и теперь достаточно лишь проиграть мелодию — и «послание передано».
 
Несмотря на порицание властей, Европа пресыщена миграцией, которую навязывают населению Евросоюза, с ее издержками, насилием и искажением кодов европейской цивилизации, как в культурном, так и в религиозном плане. Ультраправые партии на выборах получают всё больше голосов. Это подобие всплеска национальной идентичности нетерпимо для глобалистов у власти, пишет Boulevard Voltaire.
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Boulevard Voltaire Франция Европа
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