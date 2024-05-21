WSJ: Европа подозревает Россию в диверсиях, но убедительных доказательств у неё нет

00:21 Небензя: милитаризация космоса Западом потребует ответа от России Милитаризация космоса Западом потребует ответных шагов России, заявил в ходе заседания Совбеза ООН российский постпред при организации Василий Небензя.

00:17 Минздрав предложил внести препарат «Тапентадол» в список наркотических средств Министерство здравоохранения России предлагает внести вещество тапентадол, которое используется для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, в список наркотических средств.

00:10 Путин утвердил порядок выезда из России сенаторов, депутатов и допущенных к гостайне Сенаторы, депутаты и лица, допущенные к государственной тайне и сведениям особой важности, планирующие выехать из России, должны будут в письменном порядке уведомить об этом ФСБ и СВР.

00:05 Главный прокурор МУС в Гааге Хан отверг обвинения Израиля в антисемитизме Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан в интервью американскому телеканалу CNN отверг обвинения со стороны Израиля в антисемитизме после решения добиваться ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Йоава Галанта.

00:01 В России предложили криминализировать любую рекламу онлайн-казино Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность криминализации любой рекламы или продвижения онлайн-казино на блогерских и иных площадках в отечественном сегменте интернета. Копия обращения на имя министра юстиции России Константина Чуйченко есть в распоряжении RT.

00:00 Промоутер Усика: не вижу причин не проводить реванш с Фьюри Александр Красюк, промоутер Александра Усика, высказался о реванше с британцем Тайсоном Фьюри.

23:52 Небензя: Запад хочет размещать в космосе любые виды вооружений Отказ ряда стран поддержать в Совбезе ООН предложенную Россией резолюцию о недопущении гонки вооружений в космосе обусловлен их желанием сохранить себе свободу рук для размещения там любых вооружений.

23:47 Власти Новороссийска предупредили о тренировочных стрельбах 21 мая Тренировочные стрельбы пройдут 21 мая в Новороссийске.

23:40 Карпов: Акинфеев продлит контракт с ЦСКА до лета 2026 года Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев планирует продлить контракт с армейским клубом.

23:37 Китай разочарован, что Совбез ООН не принял резолюцию России по космосу Факт того, что Совбез ООН не смог принять резолюцию о недопущении гонки вооружений в космосе, инициатором которой выступила Россия, вызывает глубокое разочарование. Об этом заявил постпред КНР при ООН Фу Цун.

23:35 Гоцук — о положении «Пари НН» в РПЛ: это уже дно Марианской впадины Защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук высказался о разгромном поражении от ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ.

23:34 Боррель принял к сведению запрос прокурора МУС на арест лидеров Израиля и ХАМАС Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что принял к сведению запрос прокурора МУС выдать ордера на арест в отношении руководителей Израиля и лидеров движения ХАМАС.

23:18 Небензя: Запад снял маски, проголосовав против резолюции России по космосу Запад сбросил с себя маски, проголосовав в Совбезе ООН против резолюции России по предотвращению гонки вооружений в космосе, заявил российский постпред при организации Василий Небензя.

23:16 Мусаев — о победе ЦСКА над «Пари НН»: у спортсменов есть самолюбие, которое заставляет выигрывать Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о победе армейского клуба над «Пари НН» в матче 29-го тура чемпионата России.

23:14 Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили Режим предупреждения о ракетной опасности, объявленный в Белгороде и Белгородском районе в 22:52 мск, отменили.

23:09 МО: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью Средства ПВО сбили украинский БПЛА над территорией Белгородской области, заявили в Министерстве обороны России.

23:05 СБ ООН не принял резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе Совбез ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе.

23:00 Le Parisien: Мбаппе пригласил Макрона на свой прощальный ужин в Париже Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе организовал прощальный ужин по поводу своего ухода из французского клуба.

22:59 Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе Режим предупреждения о ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

22:54 Воздушную тревогу объявили в четырёх регионах Украины Сирены воздушной тревоги прозвучали в четырёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

22:49 ВХ: бывший авангард ВСУ, атаковавший Работино, уничтожается в Волчанске Бывший авангард украинской армии, атаковавший Работино, уничтожается в Волчанске. Об этом сообщает «Военная хроника».

22:45 Федотов — о победе над «Пари НН»: пропущенные голы всегда вызывают недовольство Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе над «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ.

22:41 Консультант Лейкина рассказала о способах определения удовлетворённости работой Консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина рассказала, как определить удовлетворённость работой.

22:37 Специалист Белоусова рассказала о плюсах поступления в колледж Директор АНО ДПО «Национальный центр профориентации и карьерного консультирования» Юлия Белоусова заявила, что к плюсам поступления в колледж относится возможность получения специализированных навыков и компетенций.

22:37 Нидерланды поставят на Украину бронемашины, оснащённые боевыми модулями с ДУ Бронеавтомобили, оснащённые боевыми модулями с дистанционным управлением (ДУ), в ближайшее время намерены поставить Украине Нидерланды.

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22:27 Гендир «Пари НН» — после поражения от ЦСКА: злой рок продолжает преследовать команду Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов высказался о разгромном поражении от ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ.

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22:21 Инвестор Спинка спрогнозировал дальнейший рост стоимости золота Директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка выразил мнение, что цены на золото продолжат расти и достигнут очередного рекорда.

22:18 Минтранс Турции: система сигнализации у вертолёта Раиси была отключена Глава Минтранса Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что Анкара не зафиксировала сигналов с рухнувшего на северо-западе Ирана вертолёта с иранским лидером Ибрагимом Раиси.

22:15 Гости книжного салона в Петербурге отправили более 30 тысяч открыток Гости Международного книжного салона в Санкт-Петербурга отправили более 30 тыс. открыток с помощью «Литературной почты», что почти в два раза больше, чем годом ранее.

22:15 Площадь пожара в Подмосковье составила 3,6 тысячи квадратных метров Пламя охватило всю кровлю швейной фабрики в подмосковном Ногинске. Площадь возгорания составила 3,6 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

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22:10 В Тверскую область направят более 107 млн рублей на строительство и модернизацию школ Тверская область получит 107,2 млн рублей из федерального бюджета на строительство и модернизацию школ.

22:09 МИД: гражданам России рекомендовано воздержаться от поездок в Афганистан Гражданам России следует воздержаться от поездок в Афганистан в связи с крайне сложной ситуацией с безопасностью в стране.

22:05 Стало известно о скором запуске благотворительного фонда «Пари и Побеждай» У PARI появится собственный благотворительный фонд, который станет инструментом реализации социально значимых проектов компании в рамках стратегии устойчивого развития компании.

22:05 Пасечник: склад с ГСМ повреждён при обстреле Свердловска в ЛНР Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в результате ракетного удара со стороны ВСУ по Свердловску повреждён склад с горюче-смазочными материалами.

22:04 Новое занятие «Разговоров о важном» посвятили Дню детских общественных объединений В понедельник, 20 мая, прошёл новый урок в рамках цикла встреч «Разговоры о важном». Темой стал День детских общественных организаций, который отмечался 19 мая.

21:56 ЦСКА разгромил «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ ЦСКА нанёс поражение «Пари НН» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.

21:50 Минобороны Германии: ещё семь стран будут поставлять ВСУ технику и ракеты В Минобороны ФРГ заявили, что ещё семь стран будут поставлять украинской армии технику и ракеты в рамках немецкой инициативы по укреплению ПВО ВСУ.

21:49 Госдеп: Иран просил помощи в связи с авиакатастрофой, но оказать её не удалось Вашингтон получил запрос Тегерана о помощи в связи с катастрофой вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси, но оказать её не удалось, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

21:44 Риелтор Апрелев рассказал об особенностях сдачи квартиры в аренду Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал, какие существуют особенности сдачи квартиры в аренду.

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21:42 Для тушения пожара в Подмосковье задействовали высотную технику Сотрудники МЧС России продолжают бороться с пожаром в подмосковном Ногинске, где горит кровля швейной фабрики. Как сообщили в пресс-службе ведомства, для тушения задействовали высотную технику.

21:35 Орбан: намерение МУС арестовать Нетаньяху — абсурдное и позорное Решение прокурора Международного уголовного суда (МУС) добиваться выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не встретило поддержки со стороны Венгрии, глава правительства которой, Виктор Орбан, счёл такие шаги абсурдными.

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21:33 Агент Помазуна: психологически Илье тяжеловато бороться за выживание в «Урале» Алексей Сафонов, агент вратаря «Урала» Ильи Помазуна, прокомментировал будущее своего клиента.

21:30 Кирби: США не располагают данными о причинах аварии вертолёта с Раиси США не располагают данными о причинах аварии вертолёта, в результате которой погиб президент Ирана Ибрагим Раиси.

21:25 ТАСС: ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР, начался пожар ВС Украины нанесли ракетный удар по Свердловску в Луганской Народной Республике.