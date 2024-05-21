Wall Street Journal Оригинал

WSJ: Европа подозревает Россию в диверсиях, но убедительных доказательств у неё нет

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Европейские следователи рассматривают недавние инциденты на объектах стратегической инфраструктура как «акты предполагаемой диверсии» со стороны России, пишет The Wall Street Journal. Однако Европа не спешит обвинять Москву из-за отсутствия веских доказательств, а также из-за опасений, что обострение напряжённости может выйти из-под контроля.
WSJ: Европа подозревает Россию в диверсиях, но убедительных доказательств у неё нет
AP

Европа «видит признаки российских диверсий», но не решается обвинить в этом Москву из-за отсутствия убедительных доказательств, пишет The Wall Street Journal.

Европейские следователи всё чаще «видят российские отпечатки» в недавних актах предполагаемой диверсии на объектах стратегической инфраструктуры, но сталкиваются со сложностями в вопросе о том, как на это реагировать.

Отвечать на скрытые угрозы сложно, поскольку доказательства предполагаемых атак, например, повреждения подводного газопровода, перебои в жизненно важном интернет-соединении и в работе железнодорожных сетей, зачастую неоднозначные.

По словам следователей, потенциальные виновники крупных дел редко имеют прямые связи с российскими властями. Как пишет издание, «в самых вопиющих предполагаемых инцидентах» отсутствие чётких доказательств вынуждало официальных лиц оставлять дела открытыми или объявлять расследования безрезультатными.

Некоторые правительства также воздерживаются от обвинений в адрес Москвы, опасаясь, что обострение напряжённости может выйти из-под контроля. К тому же предполагаемые атаки часто не достигают порога того, что можно было бы считать актом военной агрессии, поскольку в них участвуют гражданские суда, операторы которых охотно общаются со следователями и заявляют о своей невиновности.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Wall Street Journal США Северная Америка
теги
газопровод Европа расследование Россия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров