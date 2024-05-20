В США заговорили о скорой отправке «инструкторов НАТО» на помощь Киеву, но это очень плохая идея, считает Responsible Statescraft. В отсутствие договора с Москвой это может привести к прямому конфликту с Россией. К тому же Кремль постарается показательно уничтожить этих «инструкторов».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун-младший заявил, что «инструкторы» НАТО в конечном итоге будут отправлены на Украину, нарушив одну из немногих оставшихся красных линий, препятствующих перерастанию войны в Украине в прямой конфликт между Россией и Западом.

«В конце концов, со временем мы придем к этому», — сказал Браун, добавив, что отправка их сейчас поставит под угрозу «кучу инструкторов НАТО», — цитирует генерала издание Responcible Statescraft.

По мнению аналитика Марка Эпископоса, комментарии Брауна молчаливо признают две реальности, которые западные чиновники не хотят признавать: военные усилия Украины медленно рушатся и то, что конфликт не может продолжаться без постоянной эскалации участия Запада.

Тем не менее, есть и третий фактор, который должен вызывать серьезную озабоченность у американских и европейских лидеров: отправка персонала НАТО на Украину в отсутствие какого-либо более масштабного и явного взаимопонимания с Москвой, скорее всего, втянет страны НАТО, включая США, в войну с российскими войсками, предупреждает он.

Кремль вполне может быть открыт для какого-то формального урегулирования, которое установит демаркационные линии на Украине и санкционирует присутствие западных военных в некоторых частях страны, но этого не предлагается. В отсутствие четкого соглашения с Западом о масштабах и границах военного присутствия НАТО на Украине Кремль, скорее всего, будет рассматривать первую волну инструкторов НАТО как пробный шар для оценки реакции России на более активное и прямое вмешательство Запада в дела Украины.

Таким образом, существует высокая степень вероятности того, что Москва придет к выводу, что ей необходимо как можно более решительно нацелиться на этих инструкторов, чтобы предотвратить перспективу более масштабного военного вмешательства НАТО.

Как сообщается, Браун признал, что отправка военнослужащих сейчас поставит под угрозу «кучу инструкторов НАТО», но неясно, что именно в динамике боевых действий на Украине приводит его к выводу, что эта схема будет безопаснее для реализации в будущем, недоумевает автор.

Это предложение, без более широкой стратегии прекращения, а не эскалации войны, является рецептом катастрофы. Это не приблизит Украину к достижению чего-либо, что можно было бы считать победой над Россией, но поставит НАТО и Россию на волосок от открытого конфликта — то, чего все западные лидеры должны стремиться избегать, отмечает Марк Эпископос.