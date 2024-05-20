NYT: испугавшись России, Европа решила, что надо усиливать оборону, но… опять утонула в разногласиях

После начала спецоперации России на Украине Европе пришлось активизировать усилия по наращиванию собственных мощностей ВПК и заполнения почти пустых арсеналов, пишет The New York Times. Однако быстрое укрепление обороноспособности Европы может зайти в тупик из-за многочисленных разногласий и материально-технических препятствий.

Франция и Германия пришли к соглашению о совместной разработке боевого танка следующего поколения. Стоимость новой боевой машины оценивается в несколько миллиардов долларов, пишет The New York Times. Немецкий министр обороны уже назвал соглашение «историческим моментом».

Путь к этому проекту был очень непростым и занял более семи лет. Ему мешали политические распри, промышленное соперничество, да и просто пренебрежение к совместной работе. Прорыв произошёл после начала спецоперации России на Украине, когда Европа была вынуждена проснуться и задуматься о собственной самообороне.

В итоге пришлось активизировать усилия по наращиванию собственных военных производственных мощностей и почти пустых арсеналов, поясняет издание. Любое быстрое укрепление обороноспособности Европы может быть подорвано из-за серьёзных политических и материально-технических препятствий.

«В Европе насчитывается 27 военно-промышленных комплексов», — пояснил NYT программный директор Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Макс Бергманн.

Общая оборонная стратегия и цели расходов для Европы определяется НАТО. При этом у каждого члена альянса есть своё собственное оборонное ведомство, культура, приоритеты и привилегированные компании. Правительство каждой страны-члена оставляет за собой право на последнее слово в принятии решений о закупках.

«Даже когда они покупают один и тот же немецкий танк, они строят его по-разному, чтобы национальная оборонная компания могла получить его в своё распоряжение», — добавил Бергманн.

Именно это и стало препятствием для разработки немецко-французского «танка будущего». Сегодня производители надеются, что эта машина начнёт функционировать к 2035 или 2040 году. При этом заявляется, что у неё будут свои беспилотники, ракеты и облачные вычисления.

Но споры по поводу танка продолжаются. Они касаются даже таких аспектов как размер основного орудия. Немцы настаивают на 130-мм, а французы — на своей 140-мм версии. Оборонный рынок Европы слишком разрозненный, и это затрудняет и оптимизацию расходов, и обеспечение взаимозаменяемости оборудования, запчастей и боеприпасов.

Кроме того, есть и конкурирующие политические взгляды. Франция и Германия, две крупнейшие экономики Европы с самыми большими оборонными бюджетами. В этом году их общие затраты на оборону составят примерно $120 млрд. Тем не менее, заверяет NYT, они находятся по разные стороны баррикад.

У Франции есть собственное ядерное оружие, и она всячески подталкивает Европу к созданию самодостаточных вооружённых сил. Так, президент Макрон неоднократно выражал обеспокоенность по поводу чрезмерной зависимости ЕС от США в плане безопасности и призывал к «стратегической автономии», чтобы уравновесить доминирование Вашингтона в НАТО.

Германия не имеет ядерного арсенала и в этом вопросе полностью полагается на Североатлантический альянс. Поэтому её полностью устраивает неравноправное партнёрство с Соединёнными Штатами. К тому же в немецкой культуре очень долго главенствовал пацифистский настрой. И только сейчас страна начинает постепенно свыкаться с мыслью, что вооружённые силы можно использовать для защиты демократии, не подрывая её.

Сегодня Европа начала усиленно стремиться к пополнению своего истощённого арсенала. Но и здесь нет единого направления. Страны вроде Польши и Германии закупают истребители и оружие у США и в Азии. А Франция, напротив, настаивает на ускорении создания европейской оборонной промышленности для повышения самообеспечения.

Кроме того, заметны разлады и в области инициативы создания интегрированной системы общеевропейской ПВО «Европейский небесный щит», предложенной Германией. Она уже получила поддержку от 20 стран НАТО, и Берлин поспешил представить эту программу как исключительный пример европейского единства. Однако Парижу не понравилось, что она исключает европейскую промышленную базу, поскольку в её основе лежит оборудование, произведённое в Израиле и США.

«Берлин, по сути, говорит, что эта война показывает, что у ЕС нет промышленных мощностей для самозащиты, и поэтому нам нужно массово «покупать американское», — цитирует издание слова Александры де Хооп Схеффер, старшего вице-президента по стратегиям немецкого фонда Маршалла. «А французы говорят, что эта война показывает, что нам необходимо наращивать наш европейский обороно-промышленный потенциал».

Францию поддерживают Испания, Италия и новый член НАТО Швеция. Они уверены, что финансирование следует использовать для инвестиций в европейские линии по производству военной техники и повышения устойчивости цепочек поставок и производства компонентов вместо их импорта.

В марте 2024 года Еврокомиссия опубликовала европейскую оборонно-промышленную стратегию, направленную на укрепление ВПК. Она предусматривает выделение сотен миллиардов евро для налаживания совместной работы по производству оружия. «Государства-члены должны инвестировать больше, качественнее, сообща и по-европейски», — говорится в заявлении.

Разумеется, в этом не заинтересованы Соединённые Штаты. За последние два года 78% оборонного оборудования для Евросоюза закупалось в основном у американских производителей.

Но согласно новому плану Еврокомиссии, уже к 2030 году европейские страны должны тратить половину своих оборонных бюджетов на поставщиков из ЕС, доведя этот показатель до 60% к 2035 году.

Страны Центральной и Восточной Европы в основном покупают американское оружие. Например, Польша тратит на оборону 4% своего ВВП, закупая танки, боевые самолёты и другую технику в США и Южной Корее.

Исполнительный директор шведского производителя оружия Saab Микаэль Йоханссон согласен с европейской стратегией развития и считает, что европейские лидеры должны взять на себя долгосрочные обязательства по покупке того, что производят компании.

Но тогда возникает резонный вопрос оплаты, ведь международный договор запрещает странам-членам ЕС использовать средства блока для закупок оружия. Такие расходы могут осуществляться только за счёт национальных бюджетов. При этом некоторые страны, в числе которых даже Франция, так и не могут вылезти из долговой ямы после пандемии.

Ранее Эстония и Франция выступали с предложением о выпуске европейских оборонных облигаций. Однако ряд стран, включая Германию, выступали против такой инициативы, опасаясь, что Европейская комиссия сможет влиять на оборонные контракты с помощью субсидий.

Кроме того, есть опасения относительно Великобритании, чьи траты на оборону превышают траты остальных натовских стран в регионе. Однако в данном случае она по очевидным причинам не попадёт в программу наращивания военной помощи Евросоюза.

Европа обладает множеством оборонных компаний, которые мало сотрудничают друг с другом. Поэтому, по мнению специалистов, некоторым мелким европейским производителям оружия придётся закрыться или объединиться с другими, если оборонная промышленность Европы хочет выжить. В таком раздробленном состоянии отрасль не может конкурировать с американскими гигантами. Только крупное предприятие сможет достичь необходимой экономии, масштаба производства и сделать отрасль прибыльной.

Но подобные разговоры заставили нервничать европейских производителей. «Когда вы начинаете говорить о слияниях, вы говорите о закрытии компаний в некоторых странах и потере рабочих мест», — пояснил NYT Гаспар Шницлер, руководитель программы по оборонной промышленности и безопасности французского института международных и стратегических отношений. «И никто не хочет терять рабочие места».