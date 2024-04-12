Эксперт: НАТО не готово к войне с Россией, поскольку его ВПК ориентирован на прибыль, а российский — на защиту страны
ЖАК БО, экс-сотрудник разведслужбы Швейцарии: Могу предположить, что американцы всеми силами постараются избежать обострения ситуации на Украине, потому что, во-первых, ни НАТО как организация, ни отдельные натовские страны воевать с Россией не готовы. Так, согласно недавнему докладу, по выпуску артиллерийских снарядов Россия троекратно превосходит всё натовское производство. Значит, российская военная промышленность определённо работает гораздо лучше. А почему она работает лучше?
Не потому, что русские умнее, а только потому, что российский военно-промышленный комплекс до сих пор хотя бы частично принадлежит государству, то есть работает, ориентируясь не на прибыли, а на государственные интересы. У российского руководства всего забот будет — найти для предприятий рабочую силу — и всё. Но не будет никаких проблем с запуском производственных линий.
Дата публикации 10 апреля 2024 года.