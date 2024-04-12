Эксперт: НАТО не готово к войне с Россией, поскольку его ВПК ориентирован на прибыль, а российский — на защиту страны

США постараются избежать обострения ситуации на Украине, считает экс-сотрудник швейцарской разведки Жак Бо. Он объясняет это тем, что как организация в целом, так и отдельные страны альянса не готовы воевать с Россией. Россия втрое превосходит всё натовское производство, отмечает эксперт.

ЖАК БО, экс-сотрудник разведслужбы Швейцарии: Могу предположить, что американцы всеми силами постараются избежать обострения ситуации на Украине, потому что, во-первых, ни НАТО как организация, ни отдельные натовские страны воевать с Россией не готовы. Так, согласно недавнему докладу, по выпуску артиллерийских снарядов Россия троекратно превосходит всё натовское производство. Значит, российская военная промышленность определённо работает гораздо лучше. А почему она работает лучше?

Не потому, что русские умнее, а только потому, что российский военно-промышленный комплекс до сих пор хотя бы частично принадлежит государству, то есть работает, ориентируясь не на прибыли, а на государственные интересы. У российского руководства всего забот будет — найти для предприятий рабочую силу — и всё. Но не будет никаких проблем с запуском производственных линий.

Если же посмотреть на другую, западную сторону, где в большинстве стран ВПК приватизирован и во главу угла ставит прибыль, подход там, по сути, такой: «Не хочу я строить новый завод, только чтобы производить снаряды, которые будут использоваться всего два месяца, а потом подпишут мирное соглашение. Кто мне за этот новый завод платить будет?» В итоге подобное мышление сказывается на европейском производстве.



Дата публикации 10 апреля 2024 года.



