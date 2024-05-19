«Мишень для Путина» — Нуланд выступила против отправки инструкторов НАТО на Украину

Тренировочные базы НАТО на Украине и присутствие там западных инструкторов будет означать непосредственное участие НАТО в боевых действиях, что приведёт к усилению напряжённости конфликта. Такое мнение высказала экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью ABC News. По её словам, это может заставить Путина думать, что территория альянса является для него «законной добычей».

Сейчас НАТО рассматривает возможность отправки инструкторов на Украину, но США на это сказали «нет». Правильное ли это решение?

ВИКТОРИЯ НУЛАНД, экс-заместитель госсекретаря США: Мы проводим огромное количество тренировок для украинцев на территории НАТО — в Польше, в Германии и других частях альянса. Украинцам действительно тяжело уезжать и покидать фронт, чтобы тренироваться.

Но я опасаюсь, что тренировочные базы НАТО на территории Украины станут мишенью для Владимира Путина. И это будет означать непосредственное пребывание НАТО на поле боя, что может, как вы уже говорили, привести к усилению напряжённости в войне на другом направлении и заставить Путина думать, что территория НАТО может стать для него законной добычей.

Поэтому я думаю, что наиболее разумно проводить большую часть тренировок за пределами Украины, но при этом давать советы на её территории, поскольку украинцы просят об этом и нуждаются в этом.

Дата выхода в эфир 19 мая 2024 года.