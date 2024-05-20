New York Times Оригинал

NYT: Раиси использовал региональную политику и ядерную программу Ирана для влияния на Запад

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Погибший президент Ирана Ибрагим Раиси, придя к власти, унаследовал правительство, которое неуклонно расширяло региональное влияние Тегерана, пишет The New York Times. Он поддерживал ядерную программу и региональную политику своей страны, считая их необходимыми для влияния на Запад, говорится в статье.
NYT: Раиси использовал региональную политику и ядерную программу Ирана для влияния на Запад
AP

Иранский президент Ибрагим Раиси, погибший в результате крушения вертолёта, был одним из главных претендентов на пост верховного лидера Ирана, пишет The New York Times.

Двумя крупными событиями его президентского правления стали масштабные протесты 2022 года в стране, которые позднее были подавлены, и нынешняя война на Ближнем Востоке с Израилем, с которым у Тегерана давняя история взаимных скрытых атак.

Раиси не определял ядерную или региональную политику страны. Однако он унаследовал правительство, которое неуклонно расширяло своё региональное влияние через сеть марионеточных группировок, а также с помощью ядерной программы, которая после выхода США из ядерной сделки быстро продвигалась к получению урана оружейного качества.

Раиси одобрял и поддерживал обе эти политики и считал их необходимыми для сохранения Ираном своего влияния в регионе и оказания давления на Запад, говорится в статье.

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источник
New York Times США Северная Америка
теги
авиакатастрофа Запад Ибрагим Раиси Израиль Иран смерть уран ядерная программа
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