NYT: Раиси использовал региональную политику и ядерную программу Ирана для влияния на Запад

17:30 Совбез ООН почтил минутой молчания память погибших Раиси и Абдоллахиана Совет Безопасности ООН почтил минутой молчания память погибших президента Ирана Ибрагима Раиси, главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахиана и других пассажиров, находившихся в вертолёте, потерпевшем крушение.

17:29 Токаев назвал Россию ключевым стратегическим партнёром Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, принимая главу МИД России Сергея Лаврова, заявил, что Россия — ключевой стратегический партнёр Казахстана.

17:29 Против командующих группировки ВСУ «Харьков» возбуждены уголовные дела В отношении бывшего и нынешнего командования группировки украинских войск «Харьков» возбуждены уголовные дела, заявил замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

17:27 Мирная жительница Донецка пострадала в результате атаки дрона ВСУ Вооружённые силы Украины в течение суток дважды использовали беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по Донецку. В результате одной из атак пострадала мирная жительница.

17:22 Герой России Прокопьев рассказал, как космонавты справляются с нештатными ситуациями Герой России Сергей Прокопьев рассказал, как космонавты справляются с нештатными ситуациями.

17:19 Генсек ООН выразил соболезнования в связи с гибелью президента и главы МИД Ирана Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил искренние соболезнования в связи со смертью президента Ирана Ибрагима Раиси и министра иностранных дел исламской республики Амира Абдоллахияна.

17:14 В Иране создадут комиссию для расследования причин аварии вертолёта Раиси Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери поручил создать комиссию для расследования причин аварии вертолёта, в результате которой погибли президент республики Ибрагим Раиси и сопровождавшие его лица.

17:12 МО: средства ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области Средства ПВО сбили украинский БПЛА над территорией Белгородской области.

17:12 Гершкович: «Динамо» на пороге чемпионства — давайте сожмём кулачки и помолчим Бывший тренер «Динамо» Михаил Гершкович высказал мнение о возможном чемпионстве столичного клуба.

17:10 МИД России: «инаугурация» на Тайване — неуважение к суверенитету других стран «Инаугурацию президента» Лай Циндэ на Тайване Россия расценивает как показательную демонстрацию неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам, заявили в МИД России.

17:07 Дрон ВСУ атаковал село в Белгородской области, повреждён объект инфраструктуры Инфраструктурный объект связи получил повреждения в результате атаки дрона-камикадзе на село Муром Шебекинского городского округа. Об этом сообщил в личном Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

17:06 Военкор Прокудин показал кадры уничтожения техники ВСУ пилотами FPV-дронов Военкор RT Филипп Прокудин показал кадры уничтожения техники и позиций ВС Украины пилотами FPV-дронов 1-й Славянской бригады.

17:00 Специалист Иржембицкая рассказала об ошибках начинающих продавцов на маркетплейсах Специалист в области бухгалтерского и налогового учёта Мария Иржембицкая рассказала, какие ошибки делают начинающие продавцы на маркетплейсах.

17:00 ХАМАС потребовало от МУС отменить решение об ордерах на арест его лидеров Движение ХАМАС потребовало от прокурора Международного уголовного суда (МУС) отменить решение об ордерах на арест его лидеров и призвало арестовать всё руководство Израиля.

16:59 Гаджиев: махачкалинское «Динамо» не откажется от Джикии Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном приглашении в клуб защитника Георгия Джикии.

16:54 Ван И на встрече с Лавровым: Пекин и Москва должны наращивать взаимную поддержку Глава МИД Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на саммите ШОС в Астане подчеркнул, что Пекин и Москва должны продолжать наращивать взаимную поддержку и укреплять основу сотрудничества.

16:52 МИД: Россия рассчитывает на участие Казахстана в мероприятии для партнёров БРИКС Россия рассчитывает на участие Казахстана в мероприятии для государств — партнёров БРИКС, которое будет проходить в рамках предстоящего саммита в Казани.

16:50 Тарасова — о возможном переходе Морозов и Еремёнко в США: мне жалко, что мы можем потерять эту пару Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что танцевальный дуэт Аннабель Морозов — Игорь Ерёменко может перейти в сборную США.

16:46 Президент Израиля Герцог назвал возмутительным заявление прокурора МУС Заявление о необходимости выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, с которым выступил прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Ахмад Хан, — более чем возмутительное.

16:45 Медведев: капитуляция может быть подписана любым главой Украины Капитуляция Украины может быть подписана любым украинским президентом, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, напомнив о том, что, например, так сделали Альфред Йодль или Вильгельм Кейтель от имени фашистской Германии.

16:43 МАГАТЭ: Украина не использовала ядерные материалы не по назначению Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация не зафиксировала факты использования Украиной ядерных материалов не по назначению.

16:37 Занко: 300 тысяч волонтёров задействуют в мероприятиях к 80-летию Победы Депутат Государственной думы Ольга Занко сообщила RT, что направленные ею предложения были поддержаны и включены в план 80-летия Победы. Кроме того, по словам парламентария, планируется задействовать не менее 300 тыс. волонтёров для помощи в организации мероприятий плана, в том числе за рубежом.

16:33 Шеф Пентагона пообещал стабильные поставки оружия на Украину «неделя за неделей» Соединённые Штаты будут поставлять оружие и военную технику на Украину стабильным потоком «неделя за неделей».

16:32 Депутат Гутенёв объяснил необходимость ежегодной индексации утильсбора для колёсной техники Депутаты Госдумы обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением ввести ежегодную индексацию утилизационного сбора для всей колёсной техники до 2030 года.

16:32 Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу оспорить решение о его экстрадиции в США Высокий суд Лондона разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу оспорить решение о его экстрадиции в США.

16:31 Михаил Кержаков объяснил, почему никогда не завидовал брату Александру Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что не завидовал своему брату Александру.

16:26 Институт нацпамяти Украины предложил переделать «Арку дружбы» в символ ЛГБТ Директора украинского Института национальной памяти Антон Дробович предлагает сделать из Арки дружбы народов в Киеве символ ЛГБТ*-сообщества.

16:26 Белый дом: признаков иностранного вмешательства в аварии с вертолётом Раиси нет В Белом доме заявили, что не видят признаков иностранного вмешательства в крушении вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси.

16:23 Глава МИД Израиля заявил о создании кризисного штаба в связи с ситуацией с МУС Специальный командный центр для противодействия возможной выдаче Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта появится при израильском МИД.

16:20 РИА Новости: танцевальный дуэт Морозов и Ерёменко рассматривают переход в США Российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко могут перейти в сборную США.

16:19 В Совфеде предложили отслеживать звонки мошенников в режиме реального времени Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин направил письмо первому замминистра внутренних дел Александру Горовому с предложением отслеживать звонки мошенников в режиме реального времени.

16:12 Полиция начала проверку после гибели кота, побитого жителем Нижнего Новгорода В Нижнем Новгороде полиция начала проверку после того, как мужчина побил кота на улице, в результате чего животное погибло. Сразу несколько очевидцев сообщили об этом в МВД.

16:12 Мозес: желаю «Спартаку» выиграть чемпионский титул в следующем сезоне Полузащитник Виктор Мозес пожелал «Спартаку» выиграть титул в следующем сезоне.

16:08 В Курской области мирная жительница пострадала, наступив на взрывное устройство Жительница села Гордеевка Кореневского района Курской области получила ранение, наступив на взрывное устройство.

16:06 Глава Пентагона назвал опасной для Украины ситуацию в Харьковской области Глава Пентагона Ллойд Остин оценил как тяжёлую и опасную для Украины ситуацию в Харьковской области.

16:03 Загитова готовится к защите диплома на пляже в Дубае Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, как готовится к защите диплома во время отдыха на пляже в Дубае (ОАЭ).

15:54 Силы ПВО сбили два снаряда РСЗО «Ольха» и два БПЛА в Белгородской области Российские средства ПВО сбили два снаряда РСЗО «Ольха» и два беспилотника ВСУ в Белгородской области.

15:46 КДК РФС рассмотрит бросок бутылки в игрока «Зенита» после матча в Грозном Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) рассказал, что комитет рассмотрит момент броска бутылки в голову игрока «Зенита» Дмитрия Васильева по окончании матча 29-го тура чемпионата России с «Ахматом».

15:44 Полиция Армении начала задержания активистов у приграничного села Киранц Полиция Армении начала задержания протестующих активистов в селе Киранц рядом с границей Азербайджана, где сейчас проводятся работы по делимитации.

15:32 Самсонова обыграла Крейчикову в первом круге турнира в Страсбурге Российская теннисистка Людмила Самсонова с победы стартовала на турнире WTA в Страсбурге (Франция).

15:31 Индия будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии Индия будет участвовать во всех важных саммитах, в том числе посетит саммит G7 и конференцию по Украине в Швейцарии, сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди.

15:30 Пассажиров в аэропорту Кишинёва дополнительно проверяют после посещения России Один из лидеров оппозиционной партии «Возрождение» в Молдавии Наталья Параска заявила, что пассажиров в аэропорту Кишинёва дополнительно проверяют после посещения России.

15:25 Шойгу заверил, что Россия готова помочь Ирану в расследовании авиакатастрофы Россия готова оказать помощь Ирану в расследовании авиакатастрофы с вертолётом президента страны Ибрагима Раиси, заявил секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу.

15:24 Жена Ассанжа призвала Байдена снять обвинения с мужа после нового решения суда Стелла Ассанж, жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, призвала президента США Джо Байдена снять обвинения с мужа после того, как Высокий суд Лондона разрешил подать новую апелляцию на ордер на экстрадицию в Соединённые Штаты.

15:23 СЭ: Акинфеев сыграет в воротах ЦСКА в матче с «Пари НН» Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выйдет в основном составе команды на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН».

15:21 Каллас пожаловалась, что не все страны желают победы Украины Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пожаловалась на то, что не все страны Запада разделяют идею победы Украины — некоторые просто хотят, чтобы она «не проиграла».

15:12 Дрейк проиграл $565 тысяч после победы Усика над Фьюри Рэпер Дрейк проиграл крупную сумму денег после победы украинца Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

15:10 Медведев: Зеленский должен быть пойман и предан суду Владимир Зеленский должен быть пойман и предан суду, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

15:03 Число пострадавших при обстреле окраин Луганска возросло до 12 Число пострадавших при обстреле посёлка Юбилейного возросло до 12, заявила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.