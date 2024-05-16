Fox News: Блинкен бренчит на гитаре, пока мир в огне

22:37
Цыплаков подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс»
Бывший нападающий ХК «Спартак» Максим Цыплаков подписал контракт новичка с «Нью-Йорк Айлендерс».
22:35
Депутат Водолацкий: в Часовом Яре находятся самые мотивированные военные ВСУ
В Часовом Яре (ДНР) находятся самые мотивированные подразделения ВСУ, которые сдаются в плен только в самый последний момент, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
22:25
Пентагон пока не намерен направлять военных инструкторов на Украину
Американское Министерство обороны сейчас не планирует направлять на Украину военных инструкторов — о таких намерениях пока сказать нечего, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
22:25
Ванчопе — о Коста-Рике на ЧМ-2014: перед турниром над нами практически смеялись
Экс-нападающий «Манчестер Сити» Пауло Ванчопе высказался об удачном выступлении сборной Коста-Рики на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, когда команда попала в группу с Уругваем, Италией и Англией.
22:22
Напавший на женщину-таксиста в Дмитрове предлагал ей пойти на мировую за деньги
Мужчина, который ударил женщину-таксиста в Дмитрове, предлагал ей пойти на мировую за 300 тыс. рублей. Виктория, которая является инвалидом по слуху с детства, после инцидента так и не вернулась к работе.
22:20
Ванчопе: возможность уехать за границу у меня появилась, когда я дебютировал за взрослую сборную Коста-Рики
Экс-нападающий «Манчестер Сити» Пауло Ванчопе рассказал, когда началась его профессиональная карьера.
22:12
В Москве запустили новый курс для начинающих руководителей НКО
В комитете общественных связей и молодёжной политики Москвы рассказали о бесплатном образовательном курсе для начинающих руководителей НКО.
22:12
Ессентуки приняли более 100 тысяч туристов с начала года
В мэрии Ессентуков заявили о более 100 тыс. туристов, посетивших город с начала 2024 года.
22:11
Фестиваль «Цветочное варенье» состоится 18 мая в Подмосковье
Первый городской фестиваль «Цветочное варенье» состоится 18 мая в подмосковном Талдоме.
22:11
В Челябинской области ожидаются ночные заморозки до -2 °С
В Челябинской области прогнозируются ночные заморозки, заявили в региональном Гидрометцентре.
22:10
Иммунолог Продеус: клещи выбирают своих жертв спонтанно
Врач-иммунолог Андрей Продеус заявил, что клещи выбирают своих жертв спонтанно.
22:10
Гериатр Рунихина дала рекомендации пенсионерам, остающимся на лето в городе
Главный гериатр Москвы, замдиректора Российского геронтологического научно-клинического центра Надежда Рунихина дала рекомендации пенсионерам, которые остаются на лето в городе.
22:10
Экономист Зельцер: курс доллара на следующей неделе может составить 90 рублей
Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что курс доллара на следующей неделе может составить около 90 рублей.
22:10
В АТОР рассказали подробности о проекте «Большое Золотое кольцо»
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала подробности о проекте «Большое Золотое кольцо».
22:10
В Салехарде выпустили марки с изображением полярного волка
В «Почте России» рассказали о выпуске 25 000 экземпляров марок с изображением полярного волка.
22:10
Мэр Лондона Садик Хан назвал Трампа расистом, сексистом и гомофобом
Мэр Лондона Садик Хан назвал бывшего президента США Дональда Трампа расистом, сексистом и гомофобом. Он также выразил мнение, что лейбористы должны активнее критиковать бывшего американского лидера.
22:09
В Москве рассказали о ходе строительства станции метро «Корниловская»
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об архитектурно-отделочных работах на строящейся станции метро «Корниловская».
22:09
Рианчо предостерёг Станковича перед началом работы в России
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на назначение Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.
22:09
В Московском зоопарке родился детёныш кенгуру
В Московском зоопарке рассказали о рождении в конце 2023 года детёныша кенгуру.
22:08
«Картой коммунальных услуг» воспользовались более 5,6 млн жителей Подмосковья
В Министерстве энергетики Московской области рассказали о 5,6 млн жителей региона, воспользовавшихся «Картой коммунальных услуг».
22:07
Подмосковные индустриальные парки привлекли ещё 50 резидентов
Резидентами особых экономических зон и индустриальных парков Московской области стали более 50 компаний с начала 2024 года, заявила на заседании Мособлдумы заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.
22:07
Собянин рассказал о благоустройстве у станции метро «Университет Дружбы Народов»
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории у строящейся станции метро «Университет Дружбы Народов».
22:07
В Сургуте ввели особый режим из-за паводка
В мэрии Сургута заявили о введении режим повышенной готовности из-за паводка.
22:06
Собянин: пейзажи Андрияки отображали красоту России
Мэр Москвы Сергей Собянин принёс соболезнования родным и близким российского художника Сергея Андрияки.
22:05
В МГИМО рассказали о среднем балле по ЕГЭ для поступления на бюджет
Первый проректор МГИМО Геннадий Толстопятенко назвал средний балл по ЕГЭ для поступления на бюджетное обучение.
22:05
В РУДН рассказали о стипендии для набравших 300 баллов по ЕГЭ
Проректор РУДН по организации приёма Наталья Чеснокова назвала размер стипендии для абитуриентов, набравших 300 баллов по ЕГЭ.
22:05
В МГТУ имени Баумана рассказали о количестве бюджетных мест в новом учебном году
Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин назвал число бюджетных мест в новом учебном году.
22:04
Астроном Вибе высказался о вероятности существования жизни на других планетах
Завотделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал об экзопланетах и вероятности существования на них жизни.
22:04
Фестиваль «Кино на службе Отечеству» состоится в Самарской области 17—21 мая
Международный передвижной кинофестиваль «Кино на службе Отечеству» пройдёт в Самарской области 17—21 мая.
22:04
В Пермском крае рассказали о самых популярных предметах на ЕГЭ
В Министерстве образования Пермского края назвали самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ.
22:03
Подмосковье 18 мая примет участие в акции «Ночь музеев»
Музеи Московской области примут участие в акции «Ночь музеев» 18 мая.
22:03
Боец из Дагестана рассказал, как раненый провёл в блиндаже 21 день
Боец ВС России из Дагестана Гаджимурад Казанбиев получил ранение в зоне СВО, он провёл в блиндаже 21 день. Мужчина рассказал, что 23 февраля боевые товарищи эвакуировали его из «серой зоны» — они тащили военного 3 км к своим позициям. Военный вернулся домой и женился сразу же после приезда из госпиталя.
22:03
В Домбае завели дело по факту гибели пятилетнего ребёнка
В СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике возбудили уголовное дело по факту гибели в Домбае пятилетнего ребёнка от упавшего дерева.
22:02
В Петербурге вводят новые ограничения для электросамокатов
В комитете по транспорту Санкт-Петербурга рассказали о введении новых ограничений для электросамокатов.
22:02
Нутрициолог Николаева заявила о важности физнагрузки для похудения
Нутрициолог Александра Николаева рассказала о важности физических нагрузок для эффективного похудения.
22:01
Специалист Протасенко: HR-специалисту важна чёткость ответов
Начальник отдела по развитию талантов «ЮMoney»
Мила Протасенко рассказала о важности чёткости ответов при прохождении собеседования с HR-специалистом.
22:01
Объявлены хедлайнеры музыкального фестиваля «Рок Чистой Воды — 2024»
В Нижнем Новгороде назвали хедлайнеров музыкально-экологического фестиваля «Рок Чистой Воды — 2024», который состоится 27 июля на площади Минина и Пожарского.
22:00
В Татарстане направят 180,3 млрд рублей на развитие транспортной системы
В Татарстане в 2024—2027 годы направят 180,3 млрд рублей на развитие транспортной системы в рамках реализации второго этапа государственной программы.
22:00
Липецкая область и Крым договорились о межпарламентском сотрудничестве
Соглашение о межпарламентском сотрудничестве подписали председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов и председатель Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков.
21:59
Подмосковные врачи дали советы по борьбе с мигренью
Специалисты Химкинской областной больницы дали рекомендации по эффективной борьбе с мигренью.
21:58
Турпоток в Курганской области вырос на 14% в 2023 году
В Курганской области в 2023 году туристический поток увеличился на 14% и достиг более 800 тыс. человек.
21:58
В Москве поддержат инициативы по сезонному оформлению объектов бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о поддержке инициатив по сезонному оформлению объектов бизнеса.
21:54
МАГАТЭ: беспилотники с ЗАЭС не запускались
Признаков того, что с Запорожской АЭС (ЗАЭС) могли запускаться беспилотные летательные аппараты, не было выявлено. Об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
21:54
Мостовой поддержал назначение Станковича в «Спартак»
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера московской команды.
21:52
Минобороны показало видео уничтожения украинских катеров в Чёрном море
Министерство обороны России показало видео уничтожения украинских безэкипажных катеров в Чёрном море, которые направлялись в сторону Крыма.
21:46
Специалист Бедеров прокомментировал идею продавать сим-карты по биометрии
Генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров прокомментировал идею продавать сим-карты по биометрии.
21:45
Песков: Путин и Си Цзиньпин в неформальной обстановке затронули вопрос Украины
Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин во время встречи в Пекине в неформальной обстановке обсудили «международные дела и Украину».
21:42
Аналитик Джиоев рассказал о благоприятной для рубля ситуации на валютном рынке
Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил, что ситуация на валютном рынке складывается в пользу рубля. Он отметил, что на это влияет несколько факторов.
21:40
Соглашение Станковича со «Спартаком» будет рассчитано на два года
Московский «Спартак» объявил о подписании сербского специалиста Деяна Станковича.
21:38
Си Цзиньпин: для разрешения кризиса на Украине нужен новый механизм безопасности
Урегулирование кризиса на Украине требует создания сбалансированного и эффективного механизма безопасности.