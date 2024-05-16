Fox News: Блинкен бренчит на гитаре, пока мир в огне

Ещё Джон Маккейн предупреждал, что Блинкен опасен для Америки. Он ведёт себя как ребёнок, уверен обозреватель Fox News Джо Конча. Он категорически не подходит для должности госсекретаря. Мир стал гораздо более опасным с момента прихода к власти нынешней администрации США.

Как бы это получше объяснить? Нами управляют дети. Покойный Джон Маккейн однажды предупредил, что Блинкен не только не подходит для этой работы, но и опасен для Америки. Это тот самый госсекретарь, которого вы видите на своём экране, который считает, что катастрофический вывод войск из Афганистана был ошеломляющим успехом.

Тот самый госсекретарь, который сейчас поддерживает идею забрать оружие у Израиля в его борьбе против ХАМАС. Мир стал гораздо более нестабильным и находится в гораздо менее безопасном пространстве, чем это было до прихода к власти нынешней администрации.

И когда я вижу, как госсекретарь Блинкен устраивает вечер караоке в баре, в то время как тысячи украинских солдат гибнут на восточном фронте, мне действительно нечего добавить в этот момент. У нас серьёзные проблемы, и нам нужны серьёзные люди, чтобы их решить. А это несерьёзный человек, которого вы видите играющим на гитаре в Киеве, в то время как мир горит.

Дата выхода в эфир 15 мая 2024 года.