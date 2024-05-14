Redacted: Россия ещё не ввела основные силы, а Украина уже показала свою хрупкость

Россия не успела ещё направить через границу свои основные силы, а украинская оборона уже обрушилась, комментирует ведущий подкаста The Duran Александр Меркурис. Как отмечает YouTube-канал Redacted, поступают сообщения о частых случаях сдачи в плен украинских военных — тем временем НАТО продолжает обсуждать пути к обострению конфликта.

Последние двое суток представляется бесспорным, что Россия начала крупное, можно сказать, массированное наступление на севере страны (Украины. — ИноТВ). Может быть, это и есть то самое «весеннее наступление», о котором мы столько слышали. Сейчас, когда земля затвердела.

Мы также получаем сообщения о частых случаях, когда украинцы сдаются в плен. Новая тенденция? До людей доходит, что они либо смогут сдаться в плен и в конечном итоге прожить мирную жизнь, либо будут убиты на поле боя?



Конечно же, мы также слышим, что НАТО, похоже, ещё сильнее бьёт в барабаны войны, — это уже не в первый раз. Германия, Великобритания и Франция говорят о возможном участии НАТО в боевых действиях.



Столько тем, которые стоит обсудить! Вдобавок большая кадровая перестановка в самой России. И мы подумали, что лучше всего расспросить об этом Александра Меркуриса из The Duran. Сегодня он любезно вышел с нами на связь из Лондона, чтобы поделиться своими, как всегда, блестящими суждениями о военной стратегии и геополитике.



Рад вас снова видеть, Александр! Добро пожаловать!



АЛЕКСАНДР МЕРКУРИС, ведущий подкаста The Duran: Очень приятно говорить с вами, спасибо, что пригласили!



Всегда рад. Начнём, пожалуй, с этого наступления. Западные СМИ обходят его молчанием, что неудивительно. В Соединённых Штатах никто не говорит о российском наступлении… Но похоже, что это, может быть, не полномасштабное весеннее наступление, но всё-таки крупное. Что вам известно о российских силах на севере?



АЛЕКСАНДР МЕРКУРИС: Как вы правильно отметили, здесь много «тумана войны». Но у меня сложилось впечатление, что в первые пару дней, в текущий период, как вы его обозначили, в последние 48 часов, мы пока не видели, чтобы русские ввели в бой свои основные войска.



По-видимому, это было продвижение относительно легко оснащённой пехоты, которая пересекла границу и вошла на территорию Украины. И вот что произошло. Когда эта пехота продвигалась вперёд, российская авиация была очень активна: множество дронов, множество артиллерийских обстрелов — и украинская оборона обрушилась.



Это было гораздо более неожиданно, неожиданно для самих украинцев и, я думаю, для русских. Целый ряд деревень пали одна за другой, одна за другой оказались в руках России. Никаких признаков организованной украинской обороны. Никаких признаков минных полей или укреплённых линий, о которых мы так много слышали.



Украинцы теперь сняли с поста генерала, который был за это ответственен. Сообщают, что руководители Украины обвиняют друг друга. Глава разведки, Буданов, говорит, что во всём виноват главнокомандующий вооружёнными силами, Сырский, что это из-за него всё так плохо. И есть много сообщений о том, что украинцы, столкнувшись с угрозой фиаско на северной границе и не зная, как далеко собираются продвинуться русские, теперь стягивают туда войска со всех фронтов, ещё больше ослабляя эти фронты.



С моей точки зрения, это показывает, насколько хрупкой стала Украина на данном этапе конфликта.



Дата выхода в эфир 13 мая 2024 года.