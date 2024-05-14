Defense One: США по-прежнему отстают от своих противников в сфере РЭБ

Разрыв между тем, где США должны быть в сфере РЭБ, и тем, где они на самом деле находятся, продолжает увеличиваться, — об этом, как сообщает Defense One, заявил американский генерал-лейтенант в отставке Майк Нагата. При этом он отметил, что Соединённые Штаты в этой области по-прежнему отстают от своих потенциальных противников.

Вооружённые силы США «по-прежнему отстают» от своих потенциальных противников в радиоэлектронной борьбе. Об этом, как сообщает Defense One, заявил Майк Нагата, генерал-лейтенант армии США в отставке, который руководил специальными операциями на Ближнем Востоке, а сейчас занимает пост старшего вице-президента CACI International.



«Разрыв между тем, где должны быть Соединённые Штаты, и тем, где мы находимся, по моему мнению, продолжает увеличиваться — не везде, но в слишком многих местах», — отметил он.



По словам Нагаты, если Пентагон хочет вернуть себе преимущество в сфере РЭБ, значение которой продолжает расти, ему необходимо более творчески подойти к использованию радиотехнологий, особенно космической связи.



Нагата отнюдь не первый, кто бьёт тревогу, отмечается в статье. В 2022 году комиссия по стратегии национальной обороны заявила, что Соединённые Штаты «теряют свои преимущества в радиоэлектронной борьбе, что препятствует способности страны вести военные операции против способных противников».



Конфликт на Украине демонстрирует, насколько хороши современные российские средства РЭБ против американских вооружений. Так, например, средства радиоэлектронного подавления России снизили эффективность артиллерийских установок Excalibur с GPS-наведением с 70% до 6%.