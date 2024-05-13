Британский МВД сделал условием для пребывания украинцев в стране наличие спонсора-поручителя с британским гражданством. Благотворительные организации заявили газете The Independent, что это может воспрепятствовать воссоединению украинцев с их детьми. Многие пары рассчитывали забрать своих детей лишь после того, как сами устроятся в Британии и смогут самостоятельно выступить спонсором для своего ребёнка.
Александра и Ярослав бежали в апреле 2022 года в Британию. Их дочь Анна осталась на Украине с бабушкой и дедушкой. Планировалось забрать её после того, как пара устроится в Великобритании. Но теперь, из-за изменения миграционного законодательства «сотни украинцев будут разлучены со своими детьми», сообщает The Independent.
В прошлом прибывающий в Британию украинец должен был иметь «спонсора», которым мог бы быть и член семьи. Но после изменений «спонсорами» могут быть только граждане Британии или люди с длительным видом на жительства. «Я не знаю, как реагировать – это очень, очень грустно и депрессивно», – говорит Александра.
«Благотворительные организации предупреждают, что изменения создали «непредвиденные последствия»и могут оставить сотни и тысячи украинцев разлучёнными со своими близкими», — констатирует газета. Лейбористская оппозиция в парламенте обвиняет консервативное правительство в двуличии. «Мы на словах говорим, как сильно мы хотим помочь Украине и украинцам, но на практике мы этого не делаем», — прокомментировал поправки МВД член палаты лордов Альф Дабс.
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса, лично опробовав новую снайперскую винтовку, а также сев за руль пусковой установки РСЗО калибра 240 мм, которые вскоре планируется принять на вооружение армии.
Председатель ДОСААФ России генерал армии Александр Дворников заявил в интервью ТАСС, что подготовка военнослужащих запаса в настоящее время проходит бессистемно, необходимо организовать её с применением опыта специальной военной операции.
Следующие пять лет станут одними из самых опасных в истории Великобритании, говорится в выдержках из будущего выступления премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака в лондонском аналитическом центре Policy Exchange.
Мировые СМИ обратили внимание на новости о том, что президент России Владимир Путин решил перевести Сергея Шойгу на должность секретаря Совбеза, а на пост министра обороны предложил назначить Андрея Белоусова.
Сейчас уже принимаются меры для того, чтобы враги, наносящие удары по мирным гражданам в Белгороде, понесли заслуженное наказание, сообщил во время общения с гражданами губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Папа Римский Франциск выразил глубокие соболезнования семьям погибших в жилом доме в Белгороде, он осуждает обстрел мирных граждан, сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий с ним связь.